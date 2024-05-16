"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС - 16.05.2024 Украина.ру
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"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС
"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС - 16.05.2024 Украина.ру
"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и гендиректор китайского информагентства Синьхуа Фу Хуа 16 мая подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает РИА Новости
2024-05-16T11:47
2024-05-16T11:47
брикс
владимир путин
дмитрий киселев
китай
пекин
россия
новости
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Церемония прошла в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в КНР.Экспертный форум будет проходить на полях Петербургского международного экономического форума.В ходе мероприятия ведущие экономисты, политологи и специалисты по международным отношениям из 10 стран (Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии) обсудят пути решения вопросов, стоящих перед БРИКС, и обменяются мнениями о роли БРИКС в современной системе международных отношений.
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брикс, владимир путин, дмитрий киселев, китай, пекин, россия, новости
БРИКС, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Китай, Пекин, Россия, Новости

"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС

11:47 16.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИнтервью И. Алиева и Н. Пашиняна РИА Новости
Интервью И. Алиева и Н. Пашиняна РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и гендиректор китайского информагентства Синьхуа Фу Хуа 16 мая подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает РИА Новости
Церемония прошла в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в КНР.
Экспертный форум будет проходить на полях Петербургского международного экономического форума.
В ходе мероприятия ведущие экономисты, политологи и специалисты по международным отношениям из 10 стран (Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии) обсудят пути решения вопросов, стоящих перед БРИКС, и обменяются мнениями о роли БРИКС в современной системе международных отношений.
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 19:04
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