https://ukraina.ru/20240516/1055095048.html
"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС
"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС - 16.05.2024 Украина.ру
"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и гендиректор китайского информагентства Синьхуа Фу Хуа 16 мая подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает РИА Новости
2024-05-16T11:47
2024-05-16T11:47
2024-05-16T11:47
брикс
владимир путин
дмитрий киселев
китай
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россия
новости
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Церемония прошла в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в КНР.Экспертный форум будет проходить на полях Петербургского международного экономического форума.В ходе мероприятия ведущие экономисты, политологи и специалисты по международным отношениям из 10 стран (Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии) обсудят пути решения вопросов, стоящих перед БРИКС, и обменяются мнениями о роли БРИКС в современной системе международных отношений.
https://ukraina.ru/20240425/1054732953.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
брикс, владимир путин, дмитрий киселев, китай, пекин, россия, новости
БРИКС, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Китай, Пекин, Россия, Новости
"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и гендиректор китайского информагентства Синьхуа Фу Хуа 16 мая подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает РИА Новости