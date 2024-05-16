https://ukraina.ru/20240516/1055095048.html

"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС

"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС - 16.05.2024 Украина.ру

"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и гендиректор китайского информагентства Синьхуа Фу Хуа 16 мая подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает РИА Новости

2024-05-16T11:47

2024-05-16T11:47

2024-05-16T11:47

брикс

владимир путин

дмитрий киселев

китай

пекин

россия

новости

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Церемония прошла в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в КНР.Экспертный форум будет проходить на полях Петербургского международного экономического форума.В ходе мероприятия ведущие экономисты, политологи и специалисты по международным отношениям из 10 стран (Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии) обсудят пути решения вопросов, стоящих перед БРИКС, и обменяются мнениями о роли БРИКС в современной системе международных отношений.

https://ukraina.ru/20240425/1054732953.html

китай

пекин

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

брикс, владимир путин, дмитрий киселев, китай, пекин, россия, новости