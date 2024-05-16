Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти - 16.05.2024 Украина.ру
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Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти
Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти - 16.05.2024 Украина.ру
Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти
Запланированные на 2023 год работы по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области были полностью выполнены, заявил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов
2024-05-16T09:58
2024-05-16T09:58
новости
харьковская область
россия
украина
олег синегубов
верховная рада
алексей гончаренко
ирина геращенко
наступление
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Оправдывая стремительный прорыв российских подразделений, Синегубов подчеркнул, что в этом году работу по возведению фортификаций были остановлены из-за массированных обстрелов. Вместе с тем, он пообещал, что строительство будет продолжено тогда, когда это будет возможно.Комментируя фото, сваленных в кучу "зубов дракона", которые распространились в сети накануне, глава ОВА отметил, что эти "остатки" якобы составляют "0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа", а подобные фотографии дискредитируют власти страны и ее военных."Еще с прошлой недели тиражировались различные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонте дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, которое направлено на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами", - добавил Синегубов.Напомним, о том, что в Харьковской области отсутствуют укрепления для сдерживания российского наступления сообщали депутаты Верховной Рады. Алексей Гончаренко* отмечал, что вместо возведения укреплений, власти в регионе проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались. Ирина Геращенко подтвердила его слова, уточнив, что на строительство дорог возле Волчанска в прошлом году средств было выделено больше, чем на окопы на этом же участке фронта.Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз осматривал укрепления на Харьковщине в начале апреля. Тогда замечаний по строительству не было, напротив, утверждалось, что на этом направлении фортификации готовы на 98%. Теперь же военнослужащие говорят об обратном.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
https://ukraina.ru/20240516/1055074967.html
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новости, харьковская область, россия, украина, олег синегубов, верховная рада, алексей гончаренко, ирина геращенко, наступление, вс рф, сво
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Олег Синегубов, Верховная Рада, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, наступление, ВС РФ, СВО

Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти

09:58 16.05.2024
 
© gordonua.comОлег Синегубов
Олег Синегубов
© gordonua.com
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Запланированные на 2023 год работы по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области были полностью выполнены, заявил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов
"Все работы по установке тетраэдров с егозой (прим. ред. – преграды "зубы дракона" с колючей проволокой) рассчитаны на 2023-2024 годы. Задачи, которые ставили военные за 2023 год, - выполнены на 100%. О чем есть соответствующие выводы контролирующих органов", - говорится в телеграм-канале руководителя региона.
Оправдывая стремительный прорыв российских подразделений, Синегубов подчеркнул, что в этом году работу по возведению фортификаций были остановлены из-за массированных обстрелов. Вместе с тем, он пообещал, что строительство будет продолжено тогда, когда это будет возможно.
Военные учения на полигоне Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
05:30
Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской областиРоссийской армии необходимо отодвинуть от государственных границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и нормализовать там мирную жизнь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Комментируя фото, сваленных в кучу "зубов дракона", которые распространились в сети накануне, глава ОВА отметил, что эти "остатки" якобы составляют "0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа", а подобные фотографии дискредитируют власти страны и ее военных.
"Еще с прошлой недели тиражировались различные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонте дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, которое направлено на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами", - добавил Синегубов.
Напомним, о том, что в Харьковской области отсутствуют укрепления для сдерживания российского наступления сообщали депутаты Верховной Рады. Алексей Гончаренко* отмечал, что вместо возведения укреплений, власти в регионе проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались. Ирина Геращенко подтвердила его слова, уточнив, что на строительство дорог возле Волчанска в прошлом году средств было выделено больше, чем на окопы на этом же участке фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз осматривал укрепления на Харьковщине в начале апреля. Тогда замечаний по строительству не было, напротив, утверждалось, что на этом направлении фортификации готовы на 98%. Теперь же военнослужащие говорят об обратном.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ
14 мая, 07:42
Где фортификации? Наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупцииНаступление ВС РФ на Харьковском направлении вызвало определенную панику на Украине, вновь проявив коррупционную сущность властей Незалежной. Наступление показало, что многих фортификаций, построенных на бумаге, по факту не существует
 
НовостиХарьковская областьРоссияУкраинаОлег СинегубовВерховная РадаАлексей ГончаренкоИрина ГеращенконаступлениеВС РФСВО
 
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