Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти
Запланированные на 2023 год работы по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области были полностью выполнены, заявил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов
"Все работы по установке тетраэдров с егозой (прим. ред. – преграды "зубы дракона" с колючей проволокой) рассчитаны на 2023-2024 годы. Задачи, которые ставили военные за 2023 год, - выполнены на 100%. О чем есть соответствующие выводы контролирующих органов", - говорится в телеграм-канале руководителя региона.
Оправдывая стремительный прорыв российских подразделений, Синегубов подчеркнул, что в этом году работу по возведению фортификаций были остановлены из-за массированных обстрелов. Вместе с тем, он пообещал, что строительство будет продолжено тогда, когда это будет возможно.
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Комментируя фото, сваленных в кучу "зубов дракона", которые распространились в сети накануне, глава ОВА отметил, что эти "остатки" якобы составляют "0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа", а подобные фотографии дискредитируют власти страны и ее военных.
"Еще с прошлой недели тиражировались различные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонте дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, которое направлено на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами", - добавил Синегубов.
Напомним, о том, что в Харьковской области отсутствуют укрепления для сдерживания российского наступления сообщали депутаты Верховной Рады. Алексей Гончаренко* отмечал, что вместо возведения укреплений, власти в регионе проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались. Ирина Геращенко подтвердила его слова, уточнив, что на строительство дорог возле Волчанска в прошлом году средств было выделено больше, чем на окопы на этом же участке фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз осматривал укрепления на Харьковщине в начале апреля. Тогда замечаний по строительству не было, напротив, утверждалось, что на этом направлении фортификации готовы на 98%. Теперь же военнослужащие говорят об обратном.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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