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Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти

Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти - 16.05.2024 Украина.ру

Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти

Запланированные на 2023 год работы по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области были полностью выполнены, заявил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов

2024-05-16T09:58

2024-05-16T09:58

2024-05-16T09:58

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ирина геращенко

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Оправдывая стремительный прорыв российских подразделений, Синегубов подчеркнул, что в этом году работу по возведению фортификаций были остановлены из-за массированных обстрелов. Вместе с тем, он пообещал, что строительство будет продолжено тогда, когда это будет возможно.Комментируя фото, сваленных в кучу "зубов дракона", которые распространились в сети накануне, глава ОВА отметил, что эти "остатки" якобы составляют "0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа", а подобные фотографии дискредитируют власти страны и ее военных."Еще с прошлой недели тиражировались различные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонте дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, которое направлено на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами", - добавил Синегубов.Напомним, о том, что в Харьковской области отсутствуют укрепления для сдерживания российского наступления сообщали депутаты Верховной Рады. Алексей Гончаренко* отмечал, что вместо возведения укреплений, власти в регионе проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались. Ирина Геращенко подтвердила его слова, уточнив, что на строительство дорог возле Волчанска в прошлом году средств было выделено больше, чем на окопы на этом же участке фронта.Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз осматривал укрепления на Харьковщине в начале апреля. Тогда замечаний по строительству не было, напротив, утверждалось, что на этом направлении фортификации готовы на 98%. Теперь же военнослужащие говорят об обратном.* Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240516/1055074967.html

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новости, харьковская область, россия, украина, олег синегубов, верховная рада, алексей гончаренко, ирина геращенко, наступление, вс рф, сво