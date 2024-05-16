Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова - 16.05.2024 Украина.ру
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Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова
Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова - 16.05.2024 Украина.ру
Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала кадровые перестановки в правительстве России, а также рассказала о перспективах переформатирования оборонки и о шатком положении Запада в украинском конфликте
2024-05-16T09:46
2024-05-16T09:46
видео
кадры
кадровые перестановки
минобороны
минобороны рф
россия
китай
киев
владимир путин
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00:30 - Перестановка в Минобороны России; 02:36 - О переформатировании вооружённых сил России; 05:20 - Кто придёт на смену Владимиру Зеленскому? 09:51 - О визите президента России Владимира Путина в Китай; 13:55 - О присутствии Китая на "мирном саммите" по Украине; 16:23 - О заявлении Сергея Лаврова про "поле боя". *в интервью упоминается батальон "Кракен" (признан террористической организацией и запрещён в РФ)
россия
китай
киев
украина
запад
сша
кнр (китай)
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60
видео, кадры, кадровые перестановки, минобороны, минобороны рф, россия, китай, киев, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, андрей белоусов, сергей шойгу, юрий кузнецов, легитимность, вооружения, ядерное оружие, визит, саммит, выборы, президентские выборы, сво, спецоперация, украина, всу, запад, сша, энтони блинкен, переговоры, фронт, министр, министр обороны, президент, кнр (китай), видео
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Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова

09:46 16.05.2024
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала кадровые перестановки в правительстве России, а также рассказала о перспективах переформатирования оборонки и о шатком положении Запада в украинском конфликте
00:30 - Перестановка в Минобороны России;
02:36 - О переформатировании вооружённых сил России;
05:20 - Кто придёт на смену Владимиру Зеленскому?
09:51 - О визите президента России Владимира Путина в Китай;
13:55 - О присутствии Китая на "мирном саммите" по Украине;
16:23 - О заявлении Сергея Лаврова про "поле боя".

*в интервью упоминается батальон "Кракен" (признан террористической организацией и запрещён в РФ)
 
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