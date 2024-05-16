https://ukraina.ru/20240516/1055093381.html

Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова

Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова - 16.05.2024 Украина.ру

Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала кадровые перестановки в правительстве России, а также рассказала о перспективах переформатирования оборонки и о шатком положении Запада в украинском конфликте

2024-05-16T09:46

2024-05-16T09:46

2024-05-16T09:46

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кадровые перестановки

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владимир путин

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00:30 - Перестановка в Минобороны России; 02:36 - О переформатировании вооружённых сил России; 05:20 - Кто придёт на смену Владимиру Зеленскому? 09:51 - О визите президента России Владимира Путина в Китай; 13:55 - О присутствии Китая на "мирном саммите" по Украине; 16:23 - О заявлении Сергея Лаврова про "поле боя". *в интервью упоминается батальон "Кракен" (признан террористической организацией и запрещён в РФ)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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