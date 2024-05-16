https://ukraina.ru/20240516/1055093381.html
Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова
Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова - 16.05.2024 Украина.ру
Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала кадровые перестановки в правительстве России, а также рассказала о перспективах переформатирования оборонки и о шатком положении Запада в украинском конфликте
2024-05-16T09:46
2024-05-16T09:46
2024-05-16T09:46
видео
кадры
кадровые перестановки
минобороны
минобороны рф
россия
китай
киев
владимир путин
владимир зеленский
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00:30 - Перестановка в Минобороны России; 02:36 - О переформатировании вооружённых сил России; 05:20 - Кто придёт на смену Владимиру Зеленскому? 09:51 - О визите президента России Владимира Путина в Китай; 13:55 - О присутствии Китая на "мирном саммите" по Украине; 16:23 - О заявлении Сергея Лаврова про "поле боя". *в интервью упоминается батальон "Кракен" (признан террористической организацией и запрещён в РФ)
россия
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украина
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сша
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала кадровые перестановки в правительстве России, а также рассказала о перспективах переформатирования оборонки и о шатком положении Запада в украинском конфликте
00:30
- Перестановка в Минобороны России; 02:36
- О переформатировании вооружённых сил России; 05:20
- Кто придёт на смену Владимиру Зеленскому? 09:51
- О визите президента России Владимира Путина в Китай; 13:55
- О присутствии Китая на "мирном саммите" по Украине; 16:23
- О заявлении Сергея Лаврова про "поле боя".
*в интервью упоминается батальон "Кракен" (признан террористической организацией и запрещён в РФ)