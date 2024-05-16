https://ukraina.ru/20240516/1055080088.html

Бои уже в самом городе: Угольный рассказал, почему украинцы впали в панику после новостей из Волчанска

Бои уже в самом городе: Угольный рассказал, почему украинцы впали в панику после новостей из Волчанска - 16.05.2024 Украина.ру

Бои уже в самом городе: Угольный рассказал, почему украинцы впали в панику после новостей из Волчанска

Волчанск - это только предполье основной обороны ВСУ. Основную линию обороны киевский режим выстроил в восьми километрах от города. Сейчас бои идут уже в самом Волчанске, что вызвало сильную панику в украинском обществе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный

2024-05-16T06:00

2024-05-16T06:00

2024-05-16T06:00

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Пока неизвестны замыслы российского Генштаба. Помимо Харьковского у ВС РФ есть довольно интересное Сумское направление, о котором говорил глава ГУР Кирилл Буданов*. Сейчас военные пытаются сковать силы противника и вынуждают его перебрасывать резервы из Донбасса на север, рассказал обозреватель.Что касается Волчанска, то в самом городе уже ведутся бои. Среди украинцев по этому поводу возникла сильная паника. Но на самом деле основные укрепления противника находятся южнее в 12-15 километрах от границы, добавил он.Основную линию обороны киевский режим выстроил в восьми километрах от города. Поэтому взятие Волчанска – это хорошо. Но основные бои на этом направлении еще впереди, указал эксперт.По данным информационных ресурсов группировки "Север" Вооруженных сил России (ВС РФ), за пять дней наступления бойцы взяли более 100 пленных (не говоря уже об убитых), а это очень чувствительные потери для противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ читайте на сайте Украина.ру* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240515/1055065926.html

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новости, россия, донбасс, запорожье, наступление, вс рф, потери всу, харьковская область, работино, оборона, север, сво