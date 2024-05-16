Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика - 16.05.2024 Украина.ру
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Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика
Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика - 16.05.2024 Украина.ру
Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика
Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая в своем телеграм-канале своеобразно поздравил граждан с Днем вышиванки
2024-05-16T13:49
2024-05-16T13:49
владимир зеленский
новости
украина
россия
вышиванка
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Он прикрепил к посту фотографию, на которой стоит в национальной рубахе и держит за руку жену.Также он поздравил граждан с Днем вышиванки.Вышиванкой называют традиционную крестьянскую расшитую рубашку, некогда распространенную среди славянских народов, румын и молдаван. Сейчас на Украине ее называют характерной именно для украинцевВ последнее время вокруг вышитой рубахи на Украине развели сотни конспирологических теорий. В ней видят сакральные символы душ предков, связь с космической энергией, зашифрованные послания с заклинаниями. Все эти теории плодят украинские "эксперты", призывая "дать отпор" России и выйти на улицу в этой традиционной крестьянской вышитой рубашке.Однако носят ее редко. Как писал автор издания Украина.ру в тексте "День вышиванки в русскоязычном городе. Что происходит в Киеве", чаще всего ее надевают "бюджетники (люди подневольные), либо те, кто пилит бюджет, распространяясь о патриотизме".
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владимир зеленский, новости, украина, россия, вышиванка
Владимир Зеленский, Новости, Украина, Россия, вышиванка

Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика

13:49 16.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая в своем телеграм-канале своеобразно поздравил граждан с Днем вышиванки
Он прикрепил к посту фотографию, на которой стоит в национальной рубахе и держит за руку жену.

"Видимо или невидимо, она всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, на волонтере, на учителе, на всех, кто держит оборону. Наши дети знают ее с детства. Она – символ единения всех поколений украинцев через столетие", - написал глава государства о вышиванке.

Также он поздравил граждан с Днем вышиванки.
Вышиванкой называют традиционную крестьянскую расшитую рубашку, некогда распространенную среди славянских народов, румын и молдаван. Сейчас на Украине ее называют характерной именно для украинцев
В последнее время вокруг вышитой рубахи на Украине развели сотни конспирологических теорий. В ней видят сакральные символы душ предков, связь с космической энергией, зашифрованные послания с заклинаниями. Все эти теории плодят украинские "эксперты", призывая "дать отпор" России и выйти на улицу в этой традиционной крестьянской вышитой рубашке.
Однако носят ее редко. Как писал автор издания Украина.ру в тексте "День вышиванки в русскоязычном городе. Что происходит в Киеве", чаще всего ее надевают "бюджетники (люди подневольные), либо те, кто пилит бюджет, распространяясь о патриотизме".
10 февраля, 09:05История
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