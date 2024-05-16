https://ukraina.ru/20240516/1055099027.html

Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика

Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика - 16.05.2024 Украина.ру

Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая в своем телеграм-канале своеобразно поздравил граждан с Днем вышиванки

2024-05-16T13:49

2024-05-16T13:49

2024-05-16T13:49

владимир зеленский

новости

украина

россия

вышиванка

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Он прикрепил к посту фотографию, на которой стоит в национальной рубахе и держит за руку жену.Также он поздравил граждан с Днем вышиванки.Вышиванкой называют традиционную крестьянскую расшитую рубашку, некогда распространенную среди славянских народов, румын и молдаван. Сейчас на Украине ее называют характерной именно для украинцевВ последнее время вокруг вышитой рубахи на Украине развели сотни конспирологических теорий. В ней видят сакральные символы душ предков, связь с космической энергией, зашифрованные послания с заклинаниями. Все эти теории плодят украинские "эксперты", призывая "дать отпор" России и выйти на улицу в этой традиционной крестьянской вышитой рубашке.Однако носят ее редко. Как писал автор издания Украина.ру в тексте "День вышиванки в русскоязычном городе. Что происходит в Киеве", чаще всего ее надевают "бюджетники (люди подневольные), либо те, кто пилит бюджет, распространяясь о патриотизме".

https://ukraina.ru/20240210/1043370317.html

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владимир зеленский, новости, украина, россия, вышиванка