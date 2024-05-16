Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области
13:08 16.05.2024 (обновлено: 13:09 16.05.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы уже находятся на подступах к селу Липцы Харьковской области, передает РИА Новости
По его словам, военнослужащие начинают штурм населенного пункта, освобождение которого позволит взять под огневой контроль окраины Харькова.
Накануне подразделения российской армии взяли под контроль стратегически важную трассу на Харьков и продолжили обстреливать украинские подкрепления, которые пытались пробраться к селу Липцы. Это создало дополнительные трудности для ВСУ, которые пытаются удержать позиции в этом населенном пункте и соседних районах.
Сегодня на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск, рассказал эксперт в интервью "Украина.ру". Он также объяснил, в чем состоит значение села для наступления ВС РФ.
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