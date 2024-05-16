Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области - 16.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240516/1055097725.html
Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области
Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области - 16.05.2024 Украина.ру
Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы уже находятся на подступах к селу Липцы Харьковской области, передает РИА Новости
2024-05-16T13:08
2024-05-16T13:09
новости
харьковская область
харьков
россия
наступление
вс рф
сво
спецслужба
спецоперация
штурм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049018097_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_d729c627733299708e1a25c6e672afb7.jpg
По его словам, военнослужащие начинают штурм населенного пункта, освобождение которого позволит взять под огневой контроль окраины Харькова.Накануне подразделения российской армии взяли под контроль стратегически важную трассу на Харьков и продолжили обстреливать украинские подкрепления, которые пытались пробраться к селу Липцы. Это создало дополнительные трудности для ВСУ, которые пытаются удержать позиции в этом населенном пункте и соседних районах.Сегодня на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск, рассказал эксперт в интервью "Украина.ру". Он также объяснил, в чем состоит значение села для наступления ВС РФ.
https://ukraina.ru/20240516/1055092927.html
харьковская область
харьков
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049018097_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_f516a97b03ecaf5e122e50212994477d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, харьков, россия, наступление, вс рф, сво, спецслужба, спецоперация, штурм
Новости, Харьковская область, Харьков, Россия, наступление, ВС РФ, СВО, спецслужба, Спецоперация, штурм

Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области

13:08 16.05.2024 (обновлено: 13:09 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы уже находятся на подступах к селу Липцы Харьковской области, передает РИА Новости
По его словам, военнослужащие начинают штурм населенного пункта, освобождение которого позволит взять под огневой контроль окраины Харькова.
Накануне подразделения российской армии взяли под контроль стратегически важную трассу на Харьков и продолжили обстреливать украинские подкрепления, которые пытались пробраться к селу Липцы. Это создало дополнительные трудности для ВСУ, которые пытаются удержать позиции в этом населенном пункте и соседних районах.
Сегодня на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск, рассказал эксперт в интервью "Украина.ру". Он также объяснил, в чем состоит значение села для наступления ВС РФ.
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
09:23
Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне СВО Для последующего продвижения в зоне спецоперации в Вооруженных силах России созданы необходимые резервы личного состава и техники. Об этом в четверг заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью журналисту "Первого канала" Павлу Зарубину
 
НовостиХарьковская областьХарьковРоссиянаступлениеВС РФСВОспецслужбаСпецоперацияштурм
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Зеленский отыскал невидимую вышиванку под халатом медика и курткой энергетика
13:34Ставка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 мая
13:33Зеленский приехал в Харьков и пообещал усилить присутствие ВСУ в регионе
13:20Путин почувствовал себя в Китае как дома
13:08Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области
12:59Состояние Фицо стабилизировали, но положение остается серьезным
12:58Медведев призвал западных политиков с разумной позицией в отношении к РФ усилить охрану
12:51Украинских военных выслали из Германии за нацистскую символику
12:47"Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье
11:47"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКС
11:45Володин предостерёг Запад от украинских провокаций
11:34WSJ: РФ еще до начала СВО тестировала в космосе противоспутниковое ядерное оружие
11:07Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации
10:33Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации с украинским конфликтом на закрытой встрече
10:18Правительство Нидерландов ужесточает миграционные правила
10:18ФСБ предотвратила теракт в Крыму, агенты СБУ задержаны
10:12Путин назвал партнерство России и Китая образцовым
09:58Укрепления в Харьковской области были готовы на 100% - власти
09:52Фицо в коме, на Украине угрожают Орбану, ATACMS по Крыму. Главное на Украине на утро 16 мая
09:46Зачем Блинкен поехал в Киев, что Путин привезёт из Китая и для чего поменяли власть - Федосова
Лента новостейМолния