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Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области

Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области - 16.05.2024 Украина.ру

Российские солдаты начали штурмовать Липцы в Харьковской области

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы уже находятся на подступах к селу Липцы Харьковской области, передает РИА Новости

2024-05-16T13:08

2024-05-16T13:08

2024-05-16T13:09

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По его словам, военнослужащие начинают штурм населенного пункта, освобождение которого позволит взять под огневой контроль окраины Харькова.Накануне подразделения российской армии взяли под контроль стратегически важную трассу на Харьков и продолжили обстреливать украинские подкрепления, которые пытались пробраться к селу Липцы. Это создало дополнительные трудности для ВСУ, которые пытаются удержать позиции в этом населенном пункте и соседних районах.Сегодня на Харьковском направлении российские войска продвигаются на двух основных участках: Липцы и Волчанск, рассказал эксперт в интервью "Украина.ру". Он также объяснил, в чем состоит значение села для наступления ВС РФ.

https://ukraina.ru/20240516/1055092927.html

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новости, харьковская область, харьков, россия, наступление, вс рф, сво, спецслужба, спецоперация, штурм