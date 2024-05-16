https://ukraina.ru/20240516/1055096527.html

"Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье

"Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье - 16.05.2024 Украина.ру

"Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье во вторник 14 мая полиция заявила о задержании организованной группы из пяти человек, которых обвиняют в распространении дезинформации о мобилизации. Они якобы входили в незарегистрированную организацию "Штык нации"

2024-05-16T12:47

2024-05-16T12:47

2024-05-16T12:47

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запорожье

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военкомат

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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В сети они, дескать, рассказывали о незаконности мобилизации и похищений военнообязанных на улицах. Они также снимали на видео случаи насильственного задержания людей.Подобные видео, по словам украинских правоохранителей, могли быть использованы российскими СМИ. Такое обвинение сейчас часто звучит на Украине, когда люди пытаются снимать незаконные действия полиции, военкомов или просто критические сюжеты об украинских реалиях. У задержанных в Запорожье тут же нашли российскую символику. Примечательно также, что им вменяют в вину то, что они представлялись "живыми людьми", словно это нечто запрещенное или противоречит факту. Складывается впечатление, что в неком государстве победивших зомби вдруг поймали живых людей.Однако в Запорожье противодействие мобилизации происходит не только на уровне видеосъемок похищений военнообязанных на улицах. В ночь на 12 мая неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Шевченковского ТЦК (военкомата). Местные националисты бьют тревогу, так как, по их словам, в Запорожье действуют целые сообщества "предателей и коллаборантов", которые дискредитируют ВСУ, действуют системно и организованно. Об этом в частности писал на днях офицер ВСУ и радикальный националист Анатолий Штефан.Ранее, в начале мая у здания ТЦК на стихийный митинг собралась толпа, которую возглавила жена незаконно задержанного военкомами мужчины. "Где Евгений? Не воруйте людей!", - кричали протестующие. На помощь военкомам отправили наряд полиции, который занял оборону у входа в военкомат.На днях Запорожье посетили представители украинского омбудсмена, чтобы посмотреть, в каких условиях проживают внутренние переселенцы. Визит был вызван многочисленными жалобами на ужасные условия. Внутренние переселенцы в Запорожье – преимущественно жители прифронтовых сел Запорожской области. Проверены были общежитие переселенцев на базе "Запорожьеремсервис" на улице Исторической и общежитие Запорожского строительного колледжа.Переселенцы проживают в них по четыре человека в комнате и платят около 1300 гр за коммунальные услуги, хотя получают пособия 2000 гр. Преимущественно это пожилые люди и инвалиды.Проверка показала, что общежития действительно плохо приспособлены для проживания. Представители омбудсмена отметили, что замены и капитального ремонта требуют окна, двери, пол, потолок, стены, туалеты и ванные. В общем, всё. Плесень, грибок, ржавые потеки, антисанитарные условия. В таких условиях вынуждены проживать переселенцы. Представители омбудсмена посоветовали для начала хотя бы установить шторки в ванных и туалетах для "недопущения нарушения приватности жителей".Условия быта руководства Запорожья, конечно, радикально отличаются. Недавно уволенного и.о. мэра города Анатолия Куртева на днях снова обвинили в воровстве гуманитарной помощи. "22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью из Европы присвоил себе бывший и.о. мэра прифронтового Запорожья Анатолий Куртев", - сообщается в расследовании украинского проекта BlackboxOsint. Также сообщается, что Куртев засветился и в лоббировании сомнительных тендеров на сотни миллионов для дружественных компаний и на функционирование неработающего аэропорта ”Запорожье”.Его основного оппонента, нового начальника областной военной администрации Ивана Федорова медики города Запорожье обвиняют в уничтожении медицины. Федоров слишком уж активно взялся "оптимизировать" медицину по заветам Ульяны Супрун и закрывать медицинские учреждения под видом их "объединения".В среду 15 мая работники Онкологического центра Запорожья вышли на митинг против закрытия их учреждения, на котором приняли обращение к Зеленскому. "Иван Федоров – убийца!", - скандировали медики, обвиняя Федорова также в разграблении медучреждения.Медики учреждения подчеркивают, что оно не является дотационным, а наоборот приносит прибыль. На счетах учреждения накопились около 190 миллионов гривен. На них-то, по их мнению, и положил глаз новый губернатор Иван Федоров, поскольку после "оптимизации" и объединения с областной больницей счета перейдут под управление областной администрации.Медики Онкологического центра также утверждают, что новый губернатор имеет свои интересы в этой сфере, а основой его семейного бизнеса является открытие частных медицинских кабинетов в коммунальных больницах. Однако в Запорожье уже создана ликвидационная комиссия, которая дала сотрудникам Онкологического центра три дня на увольнения или переход в областную больницу.Читайте также Ожидание российского наступления, мобилизация инфарктников и отключения света. Что происходит в Сумах

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эксклюзив, украина, запорожье, арест, военкомат, протесты, александр федоров, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины