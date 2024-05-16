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Правительство Нидерландов ужесточает миграционные правила

Правительство Нидерландов ужесточает миграционные правила - 16.05.2024 Украина.ру

Правительство Нидерландов ужесточает миграционные правила

Новые власти Нидерландов будет стремиться отказаться от миграционных правил Евросоюза. Об этом сообщили 16 мая журналисты Reuters

2024-05-16T10:18

2024-05-16T10:18

2024-05-16T10:19

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Глава национал-либеральной партии "Партия свобода" Герт Вилдерс сформировал 15 мая правительство Нидерландов спустя полгода после победы на выборах. Коалиция состоит из четырех партий, в парламенте они получили 88 мест из 150. Reuters пишут, что это "самое правое правительство" за последние десятилетия.Утром 16 мая коалиция опубликовала правительственный план. В нём говорится, что коалиция будет стремиться к созданию "самого строгого в истории режима предоставления убежища" с более строгим пограничным контролем и более жесткими правилами для просителей убежища, прибывающих в Нидерланды."Положение об отказе от европейской политики предоставления убежища и миграции будет как можно скорее представлено Европейской комиссии", — говорится в материале.Будет ли удовлетворена такая просьба пока неясно.Помимо этого, новые власти планируют ограничить трудовую миграцию и ужесточить приём иностранных студентов в вузы Голландии.Новое правительство также заявило о продолжении политической и военной поддержке Украины.Также до сих пор неизвестно, кто станет премьер-министром страны. Вилдерс известен своими антиисламскими высказываниями и ранее пообещал отказаться от должности премьера.В конце феврале в нидерландском Утрехте временно закрыли центр по приему украинских беженцев из-за переполненности. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.Такое решение принял Утрехтский регион безопасности. Центр закрыли для приема новых просителей убежища. Отмечалось, что ежедневно в него обращалось 50-70 беженцев с Украины, а вместимость центра составляла 1140 человек.

https://ukraina.ru/20240506/1054938762.html

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новости, нидерланды, украина, reuters, ес, европейская комиссия, правительство