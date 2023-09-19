"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском
Действия ВС РФ на северном фланге пока не являются классическим наступлением. Это попытка на некоторых участках фронта методично поддавливать ВСУ слева и справа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Продвижение под Купянском пока нельзя назвать классическим наступлением. Пока там нет направления главного удара и еще не создан мощный танковый или артиллерийский кулак. На севере российские подразделения действуют очень осторожно, рассказал Алёхин.
В этих местах погодные условия действительно влияют на интенсивность боевых действий. Распутица и слякоть с середины октября по ноябрь затруднят широкомасштабное наступление российских ВС, добавил эксперт.
"Отдельные подразделения еще могут действовать, но те же танки там могут увязнуть. Но это не означает, что активных действий в конце осени-начале зимы вообще быть не может", - подчеркнул Алёхин.
Воевать можно в любых условиях. Тем более сейчас, когда у России есть мощная артиллерия, авиация, беспилотники и космическая разведка. При этом ВС РФ постарались устранить все ошибки и просчеты, которые были допущены в прошлом году, заключил собеседник издания.
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5 сентября, 10:26Купянск в прямой видимости. Что происходит в зоне боевых действий на Запорожском направленииСтратегическая наступательная операция ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях провалена. За летние месяцы боев противник сумел дойти до узкого участка фронта в полосе обеспечения (предполье) с первым оборонительным рубежом "линии Суровикина"