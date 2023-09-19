https://ukraina.ru/20230919/1049496510.html

"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском

"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском - 19.09.2023 Украина.ру

"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском

Действия ВС РФ на северном фланге пока не являются классическим наступлением. Это попытка на некоторых участках фронта методично поддавливать ВСУ слева и справа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-09-19T04:45

2023-09-19T04:45

2023-09-19T04:45

новости

купянское направление

вс рф

наступление

харьковская область

всу

бои

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Продвижение под Купянском пока нельзя назвать классическим наступлением. Пока там нет направления главного удара и еще не создан мощный танковый или артиллерийский кулак. На севере российские подразделения действуют очень осторожно, рассказал Алёхин.В этих местах погодные условия действительно влияют на интенсивность боевых действий. Распутица и слякоть с середины октября по ноябрь затруднят широкомасштабное наступление российских ВС, добавил эксперт.Воевать можно в любых условиях. Тем более сейчас, когда у России есть мощная артиллерия, авиация, беспилотники и космическая разведка. При этом ВС РФ постарались устранить все ошибки и просчеты, которые были допущены в прошлом году, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230905/1049170268.html

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новости, купянское направление, вс рф, наступление, харьковская область, всу, бои