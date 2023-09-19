"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском - 19.09.2023 Украина.ру
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"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском
"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском - 19.09.2023 Украина.ру
"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском
Действия ВС РФ на северном фланге пока не являются классическим наступлением. Это попытка на некоторых участках фронта методично поддавливать ВСУ слева и справа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-09-19T04:45
2023-09-19T04:45
новости
купянское направление
вс рф
наступление
харьковская область
всу
бои
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Продвижение под Купянском пока нельзя назвать классическим наступлением. Пока там нет направления главного удара и еще не создан мощный танковый или артиллерийский кулак. На севере российские подразделения действуют очень осторожно, рассказал Алёхин.В этих местах погодные условия действительно влияют на интенсивность боевых действий. Распутица и слякоть с середины октября по ноябрь затруднят широкомасштабное наступление российских ВС, добавил эксперт.Воевать можно в любых условиях. Тем более сейчас, когда у России есть мощная артиллерия, авиация, беспилотники и космическая разведка. При этом ВС РФ постарались устранить все ошибки и просчеты, которые были допущены в прошлом году, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230905/1049170268.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянское направление, вс рф, наступление, харьковская область, всу, бои
Новости, Купянское направление, ВС РФ, наступление, Харьковская область, ВСУ, бои

"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском

04:45 19.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
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Действия ВС РФ на северном фланге пока не являются классическим наступлением. Это попытка на некоторых участках фронта методично поддавливать ВСУ слева и справа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Продвижение под Купянском пока нельзя назвать классическим наступлением. Пока там нет направления главного удара и еще не создан мощный танковый или артиллерийский кулак. На севере российские подразделения действуют очень осторожно, рассказал Алёхин.
В этих местах погодные условия действительно влияют на интенсивность боевых действий. Распутица и слякоть с середины октября по ноябрь затруднят широкомасштабное наступление российских ВС, добавил эксперт.
"Отдельные подразделения еще могут действовать, но те же танки там могут увязнуть. Но это не означает, что активных действий в конце осени-начале зимы вообще быть не может", - подчеркнул Алёхин.
Воевать можно в любых условиях. Тем более сейчас, когда у России есть мощная артиллерия, авиация, беспилотники и космическая разведка. При этом ВС РФ постарались устранить все ошибки и просчеты, которые были допущены в прошлом году, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Расчеты РСЗО Град ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 10:26
Купянск в прямой видимости. Что происходит в зоне боевых действий на Запорожском направленииСтратегическая наступательная операция ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях провалена. За летние месяцы боев противник сумел дойти до узкого участка фронта в полосе обеспечения (предполье) с первым оборонительным рубежом "линии Суровикина"
 
НовостиКупянское направлениеВС РФнаступлениеХарьковская областьВСУбои
 
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Заголовок открываемого материала
04:45"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском
04:30"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах Белгорода
04:27"Болтун – находка для шпиона". В предвыборном ролике правящей партии Польши появились оборонные секреты
04:15Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею
04:13Пенни Прицкер - новый генерал-губернатор из США. Как потомки выходцев из Украины берут ее под контроль
04:00Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску
03:54Новые приключения украинских олигархов в Крыму. На аукцион выставлена квартира Зеленского в Ливадии
03:47"Если завтра война". Украинские эксперты обсуждают, что будет, если Киев официально объявит России войну
03:36Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России
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03:18Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре
02:24Ксавье Моро: ВСУ одержали очень дешевую победу, но Россия нанесла по ним групповой удар и отбьет Купянск
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20:08На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
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