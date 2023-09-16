Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи - 16.09.2023 Украина.ру
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Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи
Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи - 16.09.2023 Украина.ру
Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи
Купянск – это город, который разделяет река. Сейчас ВСУ закрепляются на правом берегу Оскола. Противник понимает, что если мы его успешно форсируем, то сможем... Украина.ру, 16.09.2023
2023-09-16T10:25
2023-09-16T11:01
интервью
всу
артемовск
купянск
артиллерия
изюм
балаклея
россия
сво
танк
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Купянск – это город, который разделяет река. Сейчас ВСУ закрепляются на правом берегу Оскола. Противник понимает, что если мы его успешно форсируем, то сможем развить наступление. С левого берега враг все-таки уйдет. Там у него узкий плацдарм. Это полоса от 30 до 70 километров. Если мы зайдем с флангов, ВСУ попадут в окружение. Перед ними рано или поздно встанет выбор – или полечь, или уходить за Оскол, считает харьковчанин военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкор Марат Хайруллин сообщил, что российские войска внезапным для ВСУ ударом форсировали Оскол на фронте шириной 4 километра и образовали плацдарм к северу от Двуречной. Сейчас идут бои за расширение плацдарма. А расширение плацдарма создаст прямую угрозу обхода сил противника, обороняющих Двуречную, взятие которой необходимо для продвижения к северу от Купянска в северо-восточных районах Харьковской области.- Геннадий Тимофеевич, обстановка на месте в любой момент может поменяться, поэтому мой вопрос состоит в следующем: пытались ли в последнее время наши войска осуществить подобный маневр?- На этом направлении уже не первый день идут упорные бои. Активно работает наша разведка, артиллерия и ВКС. Кроме того, мы подбросили туда подразделения инженерно-саперных войск. И в тактическом плане ожидалось, что именно в том месте ВС РФ попытаются форсировать Оскол и расширить плацдарм. Потому что с нашей стороны напрашивался такой обходной удар, чтобы не брать Купянск в лоб. И я вполне допускаю, что наши предприняли более активные наступательные действия с форсированием Оскола.- В 2022 году у нас возникали проблемы с форсированием водных преград на том направлении. Удалось ли их сейчас устранить?- Я не могу сказать, что мы полностью устранили все эти проблемы. Но мы учли ошибки и просчеты, которые были допущены в прошлом году во время летне-осенней кампании. В том числе с форсированием водных преград. Насколько успешно мы учли эти ошибки, может показать только бой.Если мы займем Купянск, Изюм, Балаклею и другие важные транспортные узловые районы оперативно-тактического значения, которые мы занимали к сентябрю 2022 года, то лишь тогда можно будет сказать, что мы все эти проблемы устранили.- В чем наши проблемы тогда состояли? Не могли подавить вражескую артиллерию? Или еще в чем-то?- Наша главная проблема состояла в том, что мы заняли Купянск, Изюм и Балаклею, но не сумели там закрепиться. Мы не смогли создать опорные пункты и укрепрайоны. Короче говоря, не смогли подготовиться к обороне. Потому и не закрепились.Вторая проблема состояла в том, что на этом направлении в тот момент у нас было недостаточно сил и средств.Третья проблема – не было налажено должное взаимодействие между Минобороны и Росгвардии.Четвертая проблема – хотя у нас были данные разведки, никто не ожидал, что противник применит именно такую тактику, когда он ударил по двум направлениям на легкой бронетехнике и прошел как нож сквозь масло нашу оборону в Харьковской области. У нас там не было блокпостов и линии обороны. Мы перегруппировались, а по факту – отступили.И эта перегруппировка сказалась на участке фронта между Харьковом и Белгородом. Тот же Волчанск можно было удержать, но было принято решение отойти за линию государственной границы. Это вылилось в том, что ВСУ уже год обстреливают белгородское приграничье. Я сейчас не даю никаких оценок. Я просто констатирую факт.- А как вы в целом оцениваете наше продвижение на северном фланге?- Я бы не назвал это наступлением в классическом виде. Это попытка на некоторых участках фронта методично поддавливать противника слева и справа. Это не наступление еще и потому, что пока нет направления главного удара и еще не создан мощный танковый или артиллерийский кулак. Мы действуем очень осторожно.Есть еще один момент, на который я бы обратил внимание. В этих местах погодные условия действительно влияют на интенсивность боевых действий. Распутица и слякоть с середины октября по ноябрь затруднят наше широкомасштабное наступление, если таковое будет. Отдельные подразделения еще могут действовать, но те же танки там могут увязнуть.Но это не означает, что активных действий в конце осени-начале зимы вообще быть не может. Вспомните 1941 год, когда во время операции "Тайфун" немцы шли на Москву. В период с 6 ноября по 5 декабря ударили морозы. Они продвинулись очень прилично. Им это позволило расширить свое наступление и подойти вплотную к Москве, пока мы не нанесли контрудар. То же самое может быть и сейчас.Воевать можно в любых условиях. Тем более сейчас, когда у нас есть артиллерия, авиация, беспилотники и космическая разведка.- Еще говорят, что нам будет легче целится по ВСУ, когда спадет листва.- Да. Но вы не забывайте, что когда "зеленка" полностью уйдет, в условия нынешних артиллерийских дуэлей будет легче действовать и нам, и противнику. Так что силы в этом отношении равны.- Правду ли говорят, что Купянск напоминает Артемовск с точки зрения высот? Мол, мы их займем, возьмем город под огневой контроль и вынудим ВСУ самим оттуда уйти?- Понятно, что в Купянске есть низины и высоты. Но сравнивать его напрямую с Артемовском нельзя.Купянск – это город, который разделяет река. Сейчас ВСУ закрепляются на правом берегу Оскола. Противник понимает, что если мы его успешно форсируем, то сможем развить наступление. С левого берега враг все-таки уйдет. Там у него узкий плацдарм. Это полоса от 30 до 70 километров. Если мы зайдем с флангов, ВСУ попадут в окружение. Перед ними рано или поздно встанет выбор – или полечь, или уходить за Оскол.Резюмирую. Купянск и Артемовск чем-то похожи. Но существенных различий там все-таки больше.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, всу, артемовск, купянск, артиллерия, изюм, балаклея, россия, сво, танк, река
Интервью, ВСУ, Артемовск, Купянск, артиллерия, Изюм, Балаклея, Россия, СВО, танк, река

Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи

10:25 16.09.2023 (обновлено: 11:01 16.09.2023)
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Купянск – это город, который разделяет река. Сейчас ВСУ закрепляются на правом берегу Оскола. Противник понимает, что если мы его успешно форсируем, то сможем развить наступление. С левого берега враг все-таки уйдет. Там у него узкий плацдарм. Это полоса от 30 до 70 километров. Если мы зайдем с флангов, ВСУ попадут в окружение. Перед ними рано или поздно встанет выбор – или полечь, или уходить за Оскол, считает харьковчанин военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее военкор Марат Хайруллин сообщил, что российские войска внезапным для ВСУ ударом форсировали Оскол на фронте шириной 4 километра и образовали плацдарм к северу от Двуречной. Сейчас идут бои за расширение плацдарма. А расширение плацдарма создаст прямую угрозу обхода сил противника, обороняющих Двуречную, взятие которой необходимо для продвижения к северу от Купянска в северо-восточных районах Харьковской области.
- Геннадий Тимофеевич, обстановка на месте в любой момент может поменяться, поэтому мой вопрос состоит в следующем: пытались ли в последнее время наши войска осуществить подобный маневр?
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
- На этом направлении уже не первый день идут упорные бои. Активно работает наша разведка, артиллерия и ВКС. Кроме того, мы подбросили туда подразделения инженерно-саперных войск. И в тактическом плане ожидалось, что именно в том месте ВС РФ попытаются форсировать Оскол и расширить плацдарм. Потому что с нашей стороны напрашивался такой обходной удар, чтобы не брать Купянск в лоб. И я вполне допускаю, что наши предприняли более активные наступательные действия с форсированием Оскола.
- В 2022 году у нас возникали проблемы с форсированием водных преград на том направлении. Удалось ли их сейчас устранить?
- Я не могу сказать, что мы полностью устранили все эти проблемы. Но мы учли ошибки и просчеты, которые были допущены в прошлом году во время летне-осенней кампании. В том числе с форсированием водных преград. Насколько успешно мы учли эти ошибки, может показать только бой.
Если мы займем Купянск, Изюм, Балаклею и другие важные транспортные узловые районы оперативно-тактического значения, которые мы занимали к сентябрю 2022 года, то лишь тогда можно будет сказать, что мы все эти проблемы устранили.
- В чем наши проблемы тогда состояли? Не могли подавить вражескую артиллерию? Или еще в чем-то?
- Наша главная проблема состояла в том, что мы заняли Купянск, Изюм и Балаклею, но не сумели там закрепиться. Мы не смогли создать опорные пункты и укрепрайоны. Короче говоря, не смогли подготовиться к обороне. Потому и не закрепились.
Вторая проблема состояла в том, что на этом направлении в тот момент у нас было недостаточно сил и средств.
Третья проблема – не было налажено должное взаимодействие между Минобороны и Росгвардии.
Четвертая проблема – хотя у нас были данные разведки, никто не ожидал, что противник применит именно такую тактику, когда он ударил по двум направлениям на легкой бронетехнике и прошел как нож сквозь масло нашу оборону в Харьковской области. У нас там не было блокпостов и линии обороны. Мы перегруппировались, а по факту – отступили.
И эта перегруппировка сказалась на участке фронта между Харьковом и Белгородом. Тот же Волчанск можно было удержать, но было принято решение отойти за линию государственной границы. Это вылилось в том, что ВСУ уже год обстреливают белгородское приграничье. Я сейчас не даю никаких оценок. Я просто констатирую факт.
- А как вы в целом оцениваете наше продвижение на северном фланге?
- Я бы не назвал это наступлением в классическом виде. Это попытка на некоторых участках фронта методично поддавливать противника слева и справа. Это не наступление еще и потому, что пока нет направления главного удара и еще не создан мощный танковый или артиллерийский кулак. Мы действуем очень осторожно.
Есть еще один момент, на который я бы обратил внимание. В этих местах погодные условия действительно влияют на интенсивность боевых действий. Распутица и слякоть с середины октября по ноябрь затруднят наше широкомасштабное наступление, если таковое будет. Отдельные подразделения еще могут действовать, но те же танки там могут увязнуть.
Но это не означает, что активных действий в конце осени-начале зимы вообще быть не может. Вспомните 1941 год, когда во время операции "Тайфун" немцы шли на Москву. В период с 6 ноября по 5 декабря ударили морозы. Они продвинулись очень прилично. Им это позволило расширить свое наступление и подойти вплотную к Москве, пока мы не нанесли контрудар. То же самое может быть и сейчас.
Воевать можно в любых условиях. Тем более сейчас, когда у нас есть артиллерия, авиация, беспилотники и космическая разведка.
- Еще говорят, что нам будет легче целится по ВСУ, когда спадет листва.
- Да. Но вы не забывайте, что когда "зеленка" полностью уйдет, в условия нынешних артиллерийских дуэлей будет легче действовать и нам, и противнику. Так что силы в этом отношении равны.
- Правду ли говорят, что Купянск напоминает Артемовск с точки зрения высот? Мол, мы их займем, возьмем город под огневой контроль и вынудим ВСУ самим оттуда уйти?
- Понятно, что в Купянске есть низины и высоты. Но сравнивать его напрямую с Артемовском нельзя.
Купянск – это город, который разделяет река. Сейчас ВСУ закрепляются на правом берегу Оскола. Противник понимает, что если мы его успешно форсируем, то сможем развить наступление. С левого берега враг все-таки уйдет. Там у него узкий плацдарм. Это полоса от 30 до 70 километров. Если мы зайдем с флангов, ВСУ попадут в окружение. Перед ними рано или поздно встанет выбор – или полечь, или уходить за Оскол.
Резюмирую. Купянск и Артемовск чем-то похожи. Но существенных различий там все-таки больше.
 
ИнтервьюВСУАртемовскКупянскартиллерияИзюмБалаклеяРоссияСВОтанкрека
 
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