https://ukraina.ru/20230919/1049486203.html
Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску
Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску - 19.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску
В тактическом плане ожидалось, что на Купянском направлении именно в районе Двуречной ВС РФ попытаются форсировать Оскол и расширить плацдарм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-09-19T04:00
2023-09-19T04:00
2023-09-19T04:00
новости
купянское направление
изюм
балаклея
вс рф
ошибки
всу
бои
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На Купянском направлении уже не первый день идут упорные бои. Там активно работает российская разведка, артиллерия и ВКС, также туда туда переброшены подразделения инженерно-саперных войск, рассказал эксперт.В тактическом плане ожидалось, что именно в районе Двуречной ВС РФ попытаются форсировать Оскол и расширить плацдарм. Потому что с российской стороны напрашивался такой обходной удар, чтобы не брать в лоб Купянск, добавил он.Насколько успешно командование ВС РФ учло прошлогодние ошибки, может показать только реальный бой. Если мы займем Купянск, Изюм, Балаклею и другие важные транспортные узлы, то можно будет утверждать, что эти проблемы исчезли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230918/1049450609.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянское направление, изюм, балаклея, вс рф, ошибки, всу, бои
Новости, Купянское направление, Изюм, Балаклея, ВС РФ, ошибки, ВСУ, бои
Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску
В тактическом плане ожидалось, что на Купянском направлении именно в районе Двуречной ВС РФ попытаются форсировать Оскол и расширить плацдарм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском направлении уже не первый день идут упорные бои. Там активно работает российская разведка, артиллерия и ВКС, также туда туда переброшены подразделения инженерно-саперных войск, рассказал эксперт.
В тактическом плане ожидалось, что именно в районе Двуречной ВС РФ попытаются форсировать Оскол и расширить плацдарм. Потому что с российской стороны напрашивался такой обходной удар, чтобы не брать в лоб Купянск, добавил он.
"Нельзя утверждать, что российское командование устранило все проблемы на Купянском направлении. Но мы (ВС РФ. - Ред.) учли ошибки и просчеты, которые были допущены в прошлом году во время летне-осенней кампании. В том числе с форсированием водных преград", - отметил Алёхин.
Насколько успешно командование ВС РФ учло прошлогодние ошибки, может показать только реальный бой. Если мы займем Купянск, Изюм, Балаклею и другие важные транспортные узлы, то можно будет утверждать, что эти проблемы исчезли, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь