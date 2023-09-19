https://ukraina.ru/20230919/1049486203.html

Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску

Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску - 19.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску

В тактическом плане ожидалось, что на Купянском направлении именно в районе Двуречной ВС РФ попытаются форсировать Оскол и расширить плацдарм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-09-19T04:00

2023-09-19T04:00

2023-09-19T04:00

новости

купянское направление

изюм

балаклея

вс рф

ошибки

всу

бои

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На Купянском направлении уже не первый день идут упорные бои. Там активно работает российская разведка, артиллерия и ВКС, также туда туда переброшены подразделения инженерно-саперных войск, рассказал эксперт.В тактическом плане ожидалось, что именно в районе Двуречной ВС РФ попытаются форсировать Оскол и расширить плацдарм. Потому что с российской стороны напрашивался такой обходной удар, чтобы не брать в лоб Купянск, добавил он.Насколько успешно командование ВС РФ учло прошлогодние ошибки, может показать только реальный бой. Если мы займем Купянск, Изюм, Балаклею и другие важные транспортные узлы, то можно будет утверждать, что эти проблемы исчезли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230918/1049450609.html

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2023

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новости, купянское направление, изюм, балаклея, вс рф, ошибки, всу, бои