https://ukraina.ru/20230919/1049470680.html

Зинаида Серебрякова: светлая художница, нечаянная эмигрантка

Зинаида Серебрякова: светлая художница, нечаянная эмигрантка - 19.09.2023 Украина.ру

Зинаида Серебрякова: светлая художница, нечаянная эмигрантка

В Третьяковской галерее редко кого оставляет равнодушным сделанный в зеркальном отражении портрет совершенно современной девушки, расчёсывающей длинные волосы. По точности деталей и непосредственности сценки он напоминает фотографию. Это написанный в 1909 году автопортрет художницы Зинаиды Серебряковой, умершей в Париже 19 сентября 1967 года

2023-09-19T18:00

2023-09-19T18:00

2023-09-19T18:00

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Зинаида Евгеньевна Лансере родилась 10 декабря 1884 года в селе Нескучное, которое тогда относилось к Белгородскому уезду Курской губернии, а сейчас – к Харьковскому району одноимённой области. Регион этот называется Слободская Украина, для него характерна русско-украинская чересполосица, а административные границы проводились больше по наитию (потому, например, Белгород в 1918 году относился к Украине).Если читателю, бывавшему в Третьяковской галерее или в Киевском музее русского искусства, показалось, что он где-то видел сочетание "Евгений Лансере", то ему не показалось. Евгений Александрович Лансере (внук французского военнопленного, оставшегося жить в России) – знаменитый российский скульптор-анималист. Его бронзовые статуэтки "Князь Святослав" и "Богатырь" украшают тот же зал Третьяковки, где выставлены васнецовские "Богатыри". На дочь он, правда, влияния почти не оказал – умер, когда ей было два года.Дед художницы, Николай Леонтьевич Бенуа, – академик Императорской академии художеств, главный архитектор Петергофа. Дядя художницы, Александр Бенуа – художник, создатель объединения "Мир искусств", другой дядя – Леонтий – архитектор, автор множества построек в Петербурге отнесённых к числу объектов культурного наследия и памятников архитектуры, третий – Альберт – живописец и архитектор, хранитель Русского музея. Мать художницы, Екатерина, в молодости была художником-графиком. Брат Евгенийкак художник был удостоен Сталинской премии II степени в 1943 году.С одной стороны, появление талантливой художницы в таком блестящем окружении выглядит совершенно естественным. С другой, Зинаида Евгеньевна, даже став известной художницей, к своему дарованию относилась гиперкритически, где-то даже несерьёзно. К тому же академического образования она не получила – училась в художественной школе княгини Марии Тенишевой (в ней преподавал сам Илья Репин), в Академии де ла Гранд Шомьер в Париже и индивидуально – у портретиста Иосифа Браза. Правда из образования этого ничего для себя интересного не вынесла.В 1905 году Зинаида вышла замуж за друга детства и двоюродного брата Бориса Серебрякова. Семьи не возражали, а вот для того, чтобы заключить законный брак пришлось потрудиться – мешало родство и разное вероисповедание (Бенуа и Лансере – римо-католики). Серебряков был инженером, специалистом по дорожному строительству, и зарабатывал очень хорошо.В браке у Серебряковой родилось четверо детей:- Евгений(1906-90 г.г.) – стал архитектором-реставратором, после войны восстанавливал Петергоф, который строил его прадед;- Александр(1907-95 г.г.) – работал художником-декоратором и оформителем в Париже;- Татьяна(1912-89 г.г.) – театральный художник (работала во МХАТе), заслуженный художник РСФСР;- Екатерина(1913-2014 г.г.) – художница в Париже.Потрясающее семейство…Первую заметную картину "Яблоня" Серебрякова написала в 1900 году, в классической живописи работала с 1906 года, после окончания курса в парижской академии. Но "бомбой" стал именно уже упомянутый автопортрет 1909 года, появившийся на выставке объединения "Мир искусств".Появление этой картины само по себе было забавным – дело было зимой, жила она не в большой усадьбе, а на маленьком хуторе, женщине было скучно (забавный контраст с названием имения – Нескучное): "зима в этот год наступала ранняя, всё было занесено снегом — наш сад, поля вокруг, всюду сугробы, выйти нельзя. Но в доме на хуторе тепло и уютно, и я начала рисовать себя в зеркале"… Кто ж знал, что получится шедевр? По настоянию брата она отправила картину в Петербург, где встретила восторженную реакцию критиков и публики. Прямо с выставки три полотна были куплены Третьяковской галереей. В основной экспозиции ГТГ она находится по сей день.В 1911 году Серебрякова вступила в объединение "Мир искусств". Скорее всего тут сыграло роль влияние дяди, поскольку сама Серебрякова по стилистике и естественной простоте сцен к "мирискусникам" всё же не относилась.Лучшие картины ("Жатва", "Беление холста") были написаны ею в 1914-17 годах. Многие картины из народной жизни были написаны в имении Нескучное, где гостили Константин Сомов, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Анна Ахматова.Помимо жанровых картин, написанных для своего удовольствия, перепадали ей и денежные заказы. В частности, вместе со своим дядей она участвовала в работах по оформлению Казанского вокзала в Москве. Совет Академии художеств​ выдвинул Серебрякову на звание академика живописи – по тем временам большая редкость...Но в 1917 году всё рухнуло. Семья была вынуждена переехать в Змиёв, потом в Харьков, имение сожжено, муж умер от тифа. Серебрякова зарабатывала зарисовкой музейных экспонатов. Интересно, что в это время Серебряковым помогали крестьяне из Нескучного – привозили немного продуктов. Конфликтов с ними у молодой семьи никогда не было, Зинаида с детства помогала собирать урожай…В 1920 году семья перебралась в Петроград. Серебрякова продолжала рисовать. Дочь Татьяна начала учиться балету в Мариинском театре и у Зинаиды появился цикл работ, посвящённых балету. В 1924 году ей удалось принять участие в благотворительной выставке для российских художников, проведённой в США.Осенью 1924 года измученная безденежьем Серебрякова поехала в Париж к дяде Александру Бенуа, получив заказ на большое декоративное панно. Во Франции, впрочем, было немного лучше – спрос на классическую живопись был невелик, заработки минимальные. К тому же, как отмечал художник Константин Сомов, Серебрякова была непрактичной, не умела себя подать в выгодном свете: "она такая жалкая, несчастная, неумелая, все её обижают". Общалась она только с узким кругом друзей из эмигрантов (Зинаида с детства была необщительной). Ситуация улучшилась в 1928 году, когда бельгийский барон Броуэр заказал Серебряковой портреты членов семьи и профинансировал поездки в Марокко, написанные в которой этюды тоже купил. Серебрякова писала: "Меня поразило всё здесь до крайности. И костюмы самых разнообразных цветов, и все расы человеческие, перемешанные здесь, — негры, арабы, монголы, евреи (совсем библейские). Я так одурела от новизны впечатлений, что ничего не могу сообразить, что и как рисовать".Серебрякова не собиралась оставаться "невозвращенкой", но вернуться в СССР ей не удалось, семья оказалась разделённой. В 1925 году удалось организовать переезд во Францию сына Александра, а в 1928 – дочери Екатерины. До 1940 года она оставалась гражданкой СССР, но после начала немецкой оккупации это грозило концлагерем, и она срочно получила Нансеновский паспорт (что привело к прекращению переписки с детьми, оставшимися в СССР). Французское гражданство она получила только после войны.В 1957 году Серебряковой предложили вернуться в СССР, но она отказалась, сославшись на преклонный возраст и болезни. В 1960 году её посетила дочь Татьяна.В 1963 году был опубликован роман известнейшего писателя-фантаста Ивана Ефремова "Лезвие бритвы", который с неподдельным восхищением описывал работы Серебряковой. И даже приводил собственное небесспорное наблюдение: "Серебрякова родом из района Сум, на границе Курской области и Украины, где женщины наделены почему-то этой редкой красотой, какой-то старинной, интеллигентной и привлекательной. Есть там древняя "кровь", особенная. Встречая людей с такими лицами, суживающимися книзу, широколобыми, с длинным разрезом глаз, я спрашивал, откуда они родом. Ответ почти всегда был один: бывшая Сумская область" (Серебрякова прямого отношения к этим краям всё же не имеет – и по отцовской и по материнской линии она происходит из Франции, Ефремов об этом просто не знал, иначе бы обязательно обыграл).По инициативе дочери в 1965 в Москве, Ленинграде и Киеве прошли большие выставки картин Серебряковой. Престарелая художница была в шоке – для отбора лучших полотен к ней приехала представительная делегация видных советских художников… По правде говоря, особых проблем для возвращения Серебряковой не было - в эмиграции она оказалась случайно, от гражданства отказалась вынужденно, антисоветских (и вообще каких-либо политических) заявлений не делала. Дождавшись второго признания на Родине (а реакция на её выставки была столь же шумной, как в 1910-х годах) она умерла во вполне преклонном возрасте 82-х лет.

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https://ukraina.ru/20230326/1044686856.html

https://ukraina.ru/20190227/1022832982.html

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