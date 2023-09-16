Его расстреляли за птиц. Голуби и мифы Вити Черевичкина - 16.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230916/1049455341.html
Его расстреляли за птиц. Голуби и мифы Вити Черевичкина
Его расстреляли за птиц. Голуби и мифы Вити Черевичкина - 16.09.2023 Украина.ру
Его расстреляли за птиц. Голуби и мифы Вити Черевичкина
В этом году и Ростов-на-Дону, и вся Ростовская область в феврале и августе отпраздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Было как бы два праздника.
2023-09-16T12:07
2023-09-16T12:07
эксклюзив
великая отечественная война
россия
память
владимир скачко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049455586_10:0:863:480_1920x0_80_0_0_74d5626257300f182010f843826cbf14.jpg
И, как водится, в тожествах было много истории и памяти, дежурного пафоса и очистительной грусти. И было много цветов. Гирлянду Славы возложили к Вечному огню в народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Победа на этих высотах знаменовала освобождение и Ростовской области, и Донбасса. "Ворота Кавказа" навсегда остались советскими. И закрытыми для врагов.Рождение мифаТрадиционно уже прошла церемония захоронения останков погибших воинов-земляков, которых Ростовская область принимает из заботливых рук поисковиков, которые продолжают бороться со страшным беспамятством той войны.Немного цветов оба раза досталось и красивому памятнику — молодому парню, который вечно готовится выпустить в небо голубя. Это Витя Черевичкин (1925—1941), ростовский герой и мученик. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону до сих пор есть улица Вити Черевичкина, есть и парк его имени в центре города, в парке почти всегда живые цветы. Одного нет — прежней памяти об этом Вите.Потому что одни люди в целях пропаганды создали миф Вити Черевичкина сразу после Великой Отечественной войны. А другие же в поисках, как им казалось, разоблачительной и очистительной правды и восстановления исторической справедливости разрушили его, поисками, очень похожими на ковыряние в грязном белье, смакованием подробностей смерти подростка и плясками на могиле.А зря. Хотя миф о Вите Черевичкине получился действительно довольно ходульный и мало чем подкрепленный документально, он все равно был героический, о силе духа. Светлый и грустный одновременно. Такие тогда и требовало время – нужно было добивать нацизм и оккупантов. И в нем, как в зеркале, отражена вся история с памятью и беспамятством о той войне и ее героях. Мнимых и настоящих. Люди, как всегда, показали все свои грани и ипостаси…Имя Черевичкина впервые прозвучало в ноте советского правительства, подписанной народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и развенчивающей зверства гитлеровских захватчиков в освобожденном Ростове-на-Дону, а весь мир обошло фотообвинение — фотография расстрелянного Вити с голубем в руках.Тайна гибелиВсе дело в том, что Ростов-на-Дону стал первым крупным городом, который Красная армия освободила в ноябре 1941 года в ходе мощного контрнаступления. Немцы вошли в город 20 ноября 1941 года, а уже 29 ноября были выбиты оттуда. Но за эти дни немцы умудрились показать свое истинное лицо: по всему городу и особенно в парке имени Михаила Фрунзе красноармейцами и жителями города были обнаружены многочисленные тела расстрелянных — оккупанты зачищали город, мстили неподчинившимся.Среди расстрелянных ростовчане опознали и 16-летнего Витю Черевичкина. Его узнали по мертвому голубю в руках. За птицу его и расстреляли.В пользу этого предположения говорят два факта. Сразу после освобождения Ростова к матери и сестрам Черевичкиным зашли несколько офицеров. В гари и копоти боя, уставшие и измотанные, они выразили сочувствие в связи с гибелью сына и поблагодарили его за помощь.Кроме того, после гибели Вити его голуби улетели и больше в голубятню не вернулись. Так часто бывает, когда родная голубятня у них была в другом месте. Этих голубей и могли оставить Вите отступавшие красноармейцы, чтобы он с птицами передавал развединформацию. Так могло быть. Тем более, что, напоминаю, немецкий штаб был напротив Витиного дома — так уж сложилось. Вот чужие голуби летели к своим, а потом забрали с собой и Витиных голубей, оставшихся без хозяина.Никаких документальных подтверждений этой истории нет. Потому что немцы вскоре опять заставили красноармейцев спешно отступать, и архивы могли погибнуть вместе с архивариусами в погонах.А случилось вот что: Витя Черевичкин, как тогда у многих водилось, был страстным голубятником — держал голубятню и разводил птиц. И за день до освобождения города он сообщил матери и сестрам, что пойдет покормить голубей. А через полчаса Витю во двор ввел немец, вооруженный винтовкой и направился внутрь двора, к сарайчику, где находились голуби, и приказал убить птиц. Витя отказался, и пока немец думал, что делать с птицами, открыл леток, и голуби выпорхнули на улицу, расселись на крыше. Тогда немец повел Витю в штаб оккупантов, который находился неподалеку напротив Витиного жилища.А уже ближе к вечеру к Черевичкиным пришла соседка, и сказала, что видела, как немцы вели избитого Витю в парк Фрунзе. Там лежало много трупов — и убитых и не захороненных красноармейцев, и расстрелянных мирных ростовчан.Борьба за памятьЕще через день сестра Анна обнаружила тело брата среди расстрелянных. Родственники и соседи по двору попросили похоронную команду захоронить подростка вместе с красноармейцами в братской могиле в парке, чтобы не видела мать, к тому времени от горя помутившаяся рассудком. Так и сделали, хотя долгое время существовало захоронение, на котором было сказано, что Витя Черевичкин был похоронен именно там.Второй раз немцы вошли в Ростов-на-Дону в июле 1942 года и хозяйничали там до второго освобождения в феврале 1943-го. Все это время они под страхом смерти запрещали держать голубей и голубятни.Все дело в том, что и Витю Черевичкина расстреляли, не исключено, за то, что заподозрили в передаче каких-то разведданных Красной армии в соседний Батайск с помощью голубей. Тогда это было довольно обычным делом — связь с помощью голубиной почты. Еще перед войной одним из направлений ОСОАВИАХИМа была работа с голубятниками. Вот вполне вероятно, что Витя, который жил напротив штаба, и посылал голубей с записками в Батайск, где тогда закрепились и стояли наши войска.Простой герой или мученикКем был этот Витя Черевичкин? С точки зрения нынешних высокомерно-гламурных селебрити, никем. Парень из рабочей семьи, в которой было четверо детей: два сына и две дочери. Отец Вити работал на "Ростсельмаше" кузнецом-калильщиком, мать — дворником. Вшестером жили в одной небольшой комнатке. Почти впроголодь, и потому Витя ушёл в обычное ремесленное училище, хотя очень хотел быть авиамехаником. В ремесленном давали форму, кормили, учили слесарному делу. Витя на знаменитом фото так и лежит у стены в серой ремесленной куртке, что ему выдали в училище. Сестра Анна рассказывал потом, что в тот день на нем была еще шапка, красный шарф и ботинки с калошами. Но шапку и калоши не нашли: наверное, кто-то снял с мертвого тела...Восхваление же Вити началось сразу после войны. Его, 16-летнего и вступившего в комсомол, хотя и не получившего билета, почему-то зачислили в пионеры-герои. Появилась довольно популярная и известная старшим поколениям песня "Жил в Ростове Витя Черевичкин". В школах создавались пионерские дружины имени Вити, на подвиге пионера-героя воспитывали ребят, на доме, в котором до войны жила семья Черевичкиных, появилась мемориальная доска, улицу и парк назвали его именем, поставили памятник.Тогда на войну ушли отец и старший брат Вити — Александр, который погиб в 1943 году. Отец вернулся живым, но поселилась семья в новом месте: матери было страшно жить в доме, где она потеряла двух сыновей.Потом пришли новые времена — краеведов-правдолюбов и развенчателей "проклятого совка", и понеслось. Вите припомнили и то, что по возрасту он не пионер. И то, что подвигов подтверждённых он не совершал и никаких разведданных никому не посылал. И даже то, что его не наградили даже медалью "За оборону Кавказа", одной из самых массовых советских наград, которой награждались не только военнослужащие, но и лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне.Сердце матери в жерновах развенчанияДошло даже до того, что начали утверждать: на фото не Витя Черевичкин, а другой 13-летний подросток по фамилии Головлев (такую фамилию озвучил фронтовой корреспондент, который вошел в Ростов с Красной армией и был свидетелем захоронения расстрелянных). Более того — голубь на фото не мертвый, а живой, привязанный к трупу парня белой бечевочкой.Забывали развенчатели, что Витя уже погиб и не может ответить. И что это не он сам пытался сделать из себя икону самоотверженности. Но он погиб, а мертвые в отличие от живых сраму не имут. Хуже когда и живые не имут...По другим данным, даже захоронение, на котором было обозначено, что там захоронен Витя Черевичкин, было разрушено под могилы богатых клиентов. Тем более, что сестре Анне только к 2001 году удалось добиться, чтобы на братской могиле в парке Фрунзе среди имен захороненных там красноармейцев выбили и фамилию ее брата — Вити Черевичкина. Ей долго отказывали, ссылаясь на то, что Вите к моменту гибели только исполнилось 16 лет, и он не призывался, а значит, и не учтен военкоматом.Но теперь на одной из могильных плит на мемориале "Скорбящая мать" эта фамилия есть. Так решила городская межведомственная комиссия по наименованиям. А это и есть высшая историческая справедливость. Потому что Витину мать, Феклу Васильевну, до самой смерти тянуло к сыну: нередко она вставала посреди ночи, шла в парк Фрунзе, на братскую могилу, где похоронен ее Витя, ложилась на землю, и лежала там до самого утра......Сердце матери говорило, где ее сын. Тот самый красивый парень с памятника с голубем в руках. За него его и убили. Нацисты, суть которых в том, что они в ненависти своей убивают даже за птиц. Убивают и сейчас. В Украине...
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230916/1049447291.html
https://ukraina.ru/20230914/1049406394.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049455586_116:0:756:480_1920x0_80_0_0_60057135dcd703c1ec5588b56adee6b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великая отечественная война, россия, память, владимир скачко
Эксклюзив, Великая Отечественная война, Россия, память, Владимир Скачко

Его расстреляли за птиц. Голуби и мифы Вити Черевичкина

12:07 16.09.2023
 
Виктор Черевичкин
Виктор Черевичкин
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
В этом году и Ростов-на-Дону, и вся Ростовская область в феврале и августе отпраздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Было как бы два праздника.
И, как водится, в тожествах было много истории и памяти, дежурного пафоса и очистительной грусти. И было много цветов. Гирлянду Славы возложили к Вечному огню в народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Победа на этих высотах знаменовала освобождение и Ростовской области, и Донбасса. "Ворота Кавказа" навсегда остались советскими. И закрытыми для врагов.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Рождение мифа
Традиционно уже прошла церемония захоронения останков погибших воинов-земляков, которых Ростовская область принимает из заботливых рук поисковиков, которые продолжают бороться со страшным беспамятством той войны.
Немного цветов оба раза досталось и красивому памятнику — молодому парню, который вечно готовится выпустить в небо голубя. Это Витя Черевичкин (1925—1941), ростовский герой и мученик. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону до сих пор есть улица Вити Черевичкина, есть и парк его имени в центре города, в парке почти всегда живые цветы. Одного нет — прежней памяти об этом Вите.
Потому что одни люди в целях пропаганды создали миф Вити Черевичкина сразу после Великой Отечественной войны. А другие же в поисках, как им казалось, разоблачительной и очистительной правды и восстановления исторической справедливости разрушили его, поисками, очень похожими на ковыряние в грязном белье, смакованием подробностей смерти подростка и плясками на могиле.

А зря. Хотя миф о Вите Черевичкине получился действительно довольно ходульный и мало чем подкрепленный документально, он все равно был героический, о силе духа. Светлый и грустный одновременно. Такие тогда и требовало время – нужно было добивать нацизм и оккупантов. И в нем, как в зеркале, отражена вся история с памятью и беспамятством о той войне и ее героях. Мнимых и настоящих. Люди, как всегда, показали все свои грани и ипостаси…
Имя Черевичкина впервые прозвучало в ноте советского правительства, подписанной народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и развенчивающей зверства гитлеровских захватчиков в освобожденном Ростове-на-Дону, а весь мир обошло фотообвинение — фотография расстрелянного Вити с голубем в руках.
11:39
"Война муралов" в Белграде. Сербы и русские заодноНа улицах Белграда фактически с самого начала российской специальной военной операции на Украине, ведется настоящая "война муралов" между сербскими патриотами и сторонниками России с одной стороны и либеральными, прозападными силами, поддерживающими Украину.
Тайна гибели
Все дело в том, что Ростов-на-Дону стал первым крупным городом, который Красная армия освободила в ноябре 1941 года в ходе мощного контрнаступления. Немцы вошли в город 20 ноября 1941 года, а уже 29 ноября были выбиты оттуда. Но за эти дни немцы умудрились показать свое истинное лицо: по всему городу и особенно в парке имени Михаила Фрунзе красноармейцами и жителями города были обнаружены многочисленные тела расстрелянных — оккупанты зачищали город, мстили неподчинившимся.

Среди расстрелянных ростовчане опознали и 16-летнего Витю Черевичкина. Его узнали по мертвому голубю в руках. За птицу его и расстреляли.
В пользу этого предположения говорят два факта. Сразу после освобождения Ростова к матери и сестрам Черевичкиным зашли несколько офицеров. В гари и копоти боя, уставшие и измотанные, они выразили сочувствие в связи с гибелью сына и поблагодарили его за помощь.
Кроме того, после гибели Вити его голуби улетели и больше в голубятню не вернулись. Так часто бывает, когда родная голубятня у них была в другом месте. Этих голубей и могли оставить Вите отступавшие красноармейцы, чтобы он с птицами передавал развединформацию. Так могло быть. Тем более, что, напоминаю, немецкий штаб был напротив Витиного дома — так уж сложилось. Вот чужие голуби летели к своим, а потом забрали с собой и Витиных голубей, оставшихся без хозяина.
Никаких документальных подтверждений этой истории нет. Потому что немцы вскоре опять заставили красноармейцев спешно отступать, и архивы могли погибнуть вместе с архивариусами в погонах.
А случилось вот что: Витя Черевичкин, как тогда у многих водилось, был страстным голубятником — держал голубятню и разводил птиц. И за день до освобождения города он сообщил матери и сестрам, что пойдет покормить голубей. А через полчаса Витю во двор ввел немец, вооруженный винтовкой и направился внутрь двора, к сарайчику, где находились голуби, и приказал убить птиц. Витя отказался, и пока немец думал, что делать с птицами, открыл леток, и голуби выпорхнули на улицу, расселись на крыше. Тогда немец повел Витю в штаб оккупантов, который находился неподалеку напротив Витиного жилища.
А уже ближе к вечеру к Черевичкиным пришла соседка, и сказала, что видела, как немцы вели избитого Витю в парк Фрунзе. Там лежало много трупов — и убитых и не захороненных красноармейцев, и расстрелянных мирных ростовчан.
14 сентября, 14:00
На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в ХарьковеВ Харькове, возле станции метро "23 августа", со стел сняли советские ордена. Об этом 14 сентября сообщили украинские телеграм-каналы.
Борьба за память
Еще через день сестра Анна обнаружила тело брата среди расстрелянных. Родственники и соседи по двору попросили похоронную команду захоронить подростка вместе с красноармейцами в братской могиле в парке, чтобы не видела мать, к тому времени от горя помутившаяся рассудком. Так и сделали, хотя долгое время существовало захоронение, на котором было сказано, что Витя Черевичкин был похоронен именно там.
Второй раз немцы вошли в Ростов-на-Дону в июле 1942 года и хозяйничали там до второго освобождения в феврале 1943-го. Все это время они под страхом смерти запрещали держать голубей и голубятни.
Все дело в том, что и Витю Черевичкина расстреляли, не исключено, за то, что заподозрили в передаче каких-то разведданных Красной армии в соседний Батайск с помощью голубей. Тогда это было довольно обычным делом — связь с помощью голубиной почты. Еще перед войной одним из направлений ОСОАВИАХИМа была работа с голубятниками. Вот вполне вероятно, что Витя, который жил напротив штаба, и посылал голубей с записками в Батайск, где тогда закрепились и стояли наши войска.
Простой герой или мученик
Кем был этот Витя Черевичкин? С точки зрения нынешних высокомерно-гламурных селебрити, никем. Парень из рабочей семьи, в которой было четверо детей: два сына и две дочери. Отец Вити работал на "Ростсельмаше" кузнецом-калильщиком, мать — дворником. Вшестером жили в одной небольшой комнатке. Почти впроголодь, и потому Витя ушёл в обычное ремесленное училище, хотя очень хотел быть авиамехаником. В ремесленном давали форму, кормили, учили слесарному делу. Витя на знаменитом фото так и лежит у стены в серой ремесленной куртке, что ему выдали в училище. Сестра Анна рассказывал потом, что в тот день на нем была еще шапка, красный шарф и ботинки с калошами. Но шапку и калоши не нашли: наверное, кто-то снял с мертвого тела...
Восхваление же Вити началось сразу после войны. Его, 16-летнего и вступившего в комсомол, хотя и не получившего билета, почему-то зачислили в пионеры-герои. Появилась довольно популярная и известная старшим поколениям песня "Жил в Ростове Витя Черевичкин". В школах создавались пионерские дружины имени Вити, на подвиге пионера-героя воспитывали ребят, на доме, в котором до войны жила семья Черевичкиных, появилась мемориальная доска, улицу и парк назвали его именем, поставили памятник.
Тогда на войну ушли отец и старший брат Вити — Александр, который погиб в 1943 году. Отец вернулся живым, но поселилась семья в новом месте: матери было страшно жить в доме, где она потеряла двух сыновей.
Потом пришли новые времена — краеведов-правдолюбов и развенчателей "проклятого совка", и понеслось. Вите припомнили и то, что по возрасту он не пионер. И то, что подвигов подтверждённых он не совершал и никаких разведданных никому не посылал. И даже то, что его не наградили даже медалью "За оборону Кавказа", одной из самых массовых советских наград, которой награждались не только военнослужащие, но и лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне.
Сердце матери в жерновах развенчания
Дошло даже до того, что начали утверждать: на фото не Витя Черевичкин, а другой 13-летний подросток по фамилии Головлев (такую фамилию озвучил фронтовой корреспондент, который вошел в Ростов с Красной армией и был свидетелем захоронения расстрелянных). Более того — голубь на фото не мертвый, а живой, привязанный к трупу парня белой бечевочкой.
Забывали развенчатели, что Витя уже погиб и не может ответить. И что это не он сам пытался сделать из себя икону самоотверженности. Но он погиб, а мертвые в отличие от живых сраму не имут. Хуже когда и живые не имут...
По другим данным, даже захоронение, на котором было обозначено, что там захоронен Витя Черевичкин, было разрушено под могилы богатых клиентов. Тем более, что сестре Анне только к 2001 году удалось добиться, чтобы на братской могиле в парке Фрунзе среди имен захороненных там красноармейцев выбили и фамилию ее брата — Вити Черевичкина. Ей долго отказывали, ссылаясь на то, что Вите к моменту гибели только исполнилось 16 лет, и он не призывался, а значит, и не учтен военкоматом.
Но теперь на одной из могильных плит на мемориале "Скорбящая мать" эта фамилия есть. Так решила городская межведомственная комиссия по наименованиям. А это и есть высшая историческая справедливость. Потому что Витину мать, Феклу Васильевну, до самой смерти тянуло к сыну: нередко она вставала посреди ночи, шла в парк Фрунзе, на братскую могилу, где похоронен ее Витя, ложилась на землю, и лежала там до самого утра...
...Сердце матери говорило, где ее сын. Тот самый красивый парень с памятника с голубем в руках. За него его и убили. Нацисты, суть которых в том, что они в ненависти своей убивают даже за птиц. Убивают и сейчас. В Украине...
 
ЭксклюзивВеликая Отечественная войнаРоссияпамятьВладимир Скачко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Чужой среди своих. Шуфричу предъявили госизмену
12:43Лично увидел стремительное развитие и огромный потенциал авиационных технологий России - Ким Чен Ын
12:07Его расстреляли за птиц. Голуби и мифы Вити Черевичкина
11:39"Война муралов" в Белграде. Сербы и русские заодно
11:35"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин
11:31За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
11:01Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США
10:52"Зеленскому не дадут уйти героем". Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны
10:40"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифест
10:30Смерть, изменившая Украину. Пять вопросов в деле об убийстве Гонгадзе
10:25Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи
10:23Российские бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми ракетами с дальностью 6500 км - Минобороны РФ
10:08Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября
09:52В Крыму приступили к продаже жилья украинских олигархов и анонсировали продажу квартиры Зеленских
09:20Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ
08:00"Пацификация". Как бандеровцы получили аргумент для оправдания "Волынской резни"
07:57"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
22:12На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
21:55Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери
21:43Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
Лента новостейМолния