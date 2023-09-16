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Прибалты в Ялте: как снимали фильм "Дубравка"

Прибалты в Ялте: как снимали фильм "Дубравка" - 16.09.2023 Украина.ру

Прибалты в Ялте: как снимали фильм "Дубравка"

В сентябре 1956 года на советские киноэкраны вышла подростковая мелодрама, которая была очень популярна во времена СССР, но которую практически забыли в постперестроечное время. Об этой снятой Одесской киностудией в Крыму картине в наше время вспомнили только для того, чтобы… обвинить в пропаганде лесбийской любви

2023-09-16T18:00

2023-09-16T18:00

2023-09-16T18:00

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Советский кинематограф имел свои плюсы и минусы. Редко снимались боевики, практически не создавались фильмы ужасов (максимум – экранизация гоголевского "Вия" в 1967 году), не могло быть речи об эротике. Режиссёрам приходилось, и, как показало постперестроечное время, чаще всего для их же блага, чётко следовать установкам партии и инструкциям министерства культуры. Тем не менее, это не мешало киноделам того времени снимать прекрасные детские киноленты, мощные исторические и военные фильмы, ну и, естественно, мелодрамы. Не случайно "Оскара" получил фильм "Москва слезам не верит" (1979).Снять качественную мелодраму планировал и режиссер Радомир Василевский – фронтовик, который прошёл всю войну, был сапером. В 1954 году он окончил операторский факультет ВГИКа, успел поработать оператором над такими известными кинолентами как "Весна на Заречной улице" (1956), "Зеленый фургон" (1959), "Приходите завтра" (1963).В 1965 году Василевский решил несколько сменить свое амплуа, и сел в режиссерское кресло, сняв фильм "Погоня" (1965). Далее он приступил к экранизации одного из произведений своего любимого писателя Радия Погодина. Последний также воевал на фронте, был награждён двумя орденами Красной Звезды и Орденами Славы II и III степени, стал популярным благодаря своим детским произведениям. Он с энтузиазмом одобрил идею экранизации. Именно Погодин в соавторстве с известным кинодраматургом Юрием Чулюкиным, режиссёром киноленты "Девчата", написал сценарий, за основу которого был взят его собственный рассказ "Дубравка".В центре сюжета – жизнь девушки-подростка Дубравки, вступившей в переходный возраст. Дубравка живет на берегу Чёрного моря, любит гонять с мальчишками в футбол и являет собой рафинированный образ "пацанки", из-за чего старшие парни и девушки не обращают на неё внимания. Для Дубравки это целая трагедия, так как она нашла свою первую любовь, влюбилась в парня, который намного старше её – Колю. А Коля Дубравку не замечает – ему небезразлична более подходящая ему по возрасту и его интересам Зинаида.Все меняется, когда Дубравка встречает красивую женщину-инженера Валентину Григорьевну, с которой заводит дружбу. Для неё эта умеющая себя держать элегантная женщина становится примером для подражания и своеобразной заменой матери, которой у Дубравки нет – её воспитывает бабушка.В Валентину Григорьевну влюбляется Пётр Петрович – отец забавных двойняшек. Дубравка, как настоящий подросток-максималист переполняется к этому мужчине ненавистью. В её глазах он становиться эдаким конкурентом, ведь девушка не собирается делить Валентину Григорьевну ни с кем, как дочь, которая не желает, чтобы в её жизни появился отчим. Дубравка оговаривает Петра Петровича перед Валентиной Григорьевной, выставляет его многоженцем и даже убийцей, однако правда в конце концов выясняется, и больше всех в результате действий девочки-подростка страдает она сама. Она понимает, что своими действиями только отталкивает людей и осознает, что ей надо меняется. Но как вернуть доверие к себе?В конце концов Дубравка находит с Петром Петровичем общий язык – он спасает её во время шторма. Девушка буквально взрослеет на глазах у зрителей. Кстати сцену со штормом пришлось снимать несколько раз. Исполнительница главной роли всем рассказывала, что плавает хорошо, но, как потом выяснилось, на воде держалась плохо и, когда стали снимать эпизод, едва не утонула.Главная роль, Дубравки, досталась юной литовской актрисе без актерского образования, Лине Бракните, которая успела сыграть Суок в фильме "Три толстяка". Бракните в итоге так и не стала звездой экрана, снялась ещё в нескольких фильмах, затем решила заняться научной работой – закончила исторический факультет и более 20 лет проработала в библиотеке Института истории АН Литовской ССР, вышла замуж за известного литовского издателя Раймондаса Пакниса, родила дочь.Роль красавицы Валентины Григорьевны досталась литовской актрисе и певице Янине-Ниёле Викирайте, которая, не имела, как и Бракните, актёрского образования. После этой работы она засветилась в эпизодической роли в проходном фильме "Риск" (1970), после чего уже не снималась.Петра Петровича сыграл актер Виталий Фадеев, не пользовавшийся особой популярностью ни до "Дубравки", ни после. Это лента, как и у Викирайте, стала его самой известной работой в кино.В эпизодических ролях в картине можно увидеть Льва Перфилова, сыгравшего Гришу Ушивина по прозвищу "Шесть-на-девять" в легендарном сериале "Место встречи изменить нельзя". В Дубравке он предстал в образе неудачливого ловеласа из числа отдыхающих на пляже, который пытался "клеиться" к Валентине Григорьевне.Фильм снимали на набережных, пляжах и улицах Ялты и Партенита, который в то время носил название Фрунзенское. Роль дома, в котором по сюжету жила Дубравка, располагался на территории пансионата Прибрежный. Он привлекателен тем, что является настоящим произведением архитектуры и не зря получил название "фата моргана".В начале фильма, на 4-й минуте, дети играют на площадке в футбол. На заднем плане отлично виден знаменитый Гурзуфский мост, построенный в 1961 году. Спустя несколько мгновений за спиной стоящей на воротах Дубравки можно рассмотреть скалы Адалары, что говорит о том, что картину снимали и в Гурзуфе.Любопытно музыкальное оформление "Дубравки". Здесь можно услышать мелодии популярных зарубежных музыкальных хитов 60-х "Paris tu m’as pris dans tes bras" и "The Green Leaves of Summer", что, вообще-то, для советских фильмов того времени было несвойственно. Последняя композиция через много лет прозвучит в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" (2009)."Дубравка" – это фильм о взаимоотношении подростков и взрослых, попытка изучить детскую психологию, социальные конфликты внутри общества. Отношения между персонажами довольно сложные. К примеру – Дубравка влюблена в Колю, последнему нравиться Зина, а Зина мечтает о совершенно другом парне.У Коли есть младший брат – Вовка "Утюг", которого сыграл прославившийся на всю страну после ролей "Вождя краснокожих" в гайдаевских "Деловых людях" (1964) и Мальчиша-Плохиша в "Сказке о Мальчише-Кибальчише" (1967) Сергей Тихонов. Его герой соперничает с Дубравкой за лидерство среди подростков, а с другой стороны – девушка ему симпатична. В конце-концов по сюжету они приходят к примирению и даже дружбе. Роль Утюга стала последний в карьере Тихонова – 21 апреля 1972 года 20-летний молодой актер попал (или же его толкнули – история темная) под трамвай.Василевский показал в своем фильме ещё одну острую проблему социума – дети воспитываются без родителей или же родители уделяют им мало внимания. Ту же Дубравку воспитывает бабушка, но она все время на работе, не может заменить девочке маму (от того возможно главная героиня и так тянется к Валентине Григорьевне). Колю в его семье третирует отчим, а мать не решается встать на защиту сына.Несмотря на довольно непростое содержание, фильм собрал в кинотеатрах более 9 млн зрителей, что для детской киноленты было довольно неплохо. Картина получила главный приз на 2-м Республиканском кинофестивале 1970 года, а юной актрисе Лине Бракните вручили приз за лучшую женскую роль на Республиканском кинофестивале 1967 года.С весьма любопытной, особенно для тех, кто изучает психологию современного общества, стороны об этой сильно подзабытой картине вспомнили уже в наше время. Некоторые современным кинокритикам в картине "Дубравка" привиделись… лесбийские мотивы – любовь девушки-подростка к взрослой женщине. Ну, тут, как говорится, у кого что болит, тот про то и говорит.Для режиссера Василевского "Дубравка" стала только одной из первых ступеней в его творческой карьере. Далее были картины "Шаг с крыши" (1970), "Побег из тюрьмы" (1977), "4:0 в пользу Танечки" (1982), "Что у Сеньки было" (1984) и многие другие. Он продолжал успешно экранизировать произведения Погодина, девять из четырнадцати экранизаций Погодина сделал именно Василевский, пока не развалился СССР и не наступили "святые 90-е".В этот сложные период Радомир Борисович смог снять четыре киноленты, три из них детские. Последней его работой стала сказка "Как кузнец счастье искал" (1999) с Константином Степанковым, прославившемся своей ролью Ковпака" в трилогии "Дума о Ковпаке" (1973-76), и все тем же Львом Перфиловым в ролях второго плана.Ну а "Дубравка" живёт" своей жизнью. Иногда ценители советского кинематографа и представители старшего поколения, те, кто сам был ребенком, когда этот фильм вышел на экраны, с удовольствием его пересматривают. Ведь настоящее искусство, если оно настоящее, на самом деле никогда не умирает. Оно просто переходит в категорию искусства для избранных. Таким и стал фильм "Дубравка", и будет ещё очень долгое время.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

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