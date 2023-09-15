Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт
09:25 15.09.2023 (обновлено: 09:49 15.09.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Киев рассчитывает, что Еврокомиссия отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Об этом 15 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети Х
"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Ни одна форма продления ограничений не приемлема, поскольку это подорвет принципы единого рынка, соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС", - написал Кулеба.
В ЕС в пятницу должны принять решение о продлении или отмене действующих до полуночи 15 сентября временных ограничений на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в пять приграничных стран Евросоюза (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия).
В марте эти страны обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры в отношении украинской сельхозпродукции.
Вчера, 14:53Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего ЕвросоюзаУкраинское сельское хозяйство представляет собой прямую угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза. Такое мнение высказал 14 сентября в эфире информационного агентства РАР министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс