Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт - 15.09.2023 Украина.ру
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Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт
Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт - 15.09.2023 Украина.ру
Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт
Киев рассчитывает, что Еврокомиссия отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Об этом 15 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети Х
2023-09-15T09:25
2023-09-15T09:49
зерно
еврокомиссия
дмитрий кулеба
новости
украина
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"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Ни одна форма продления ограничений не приемлема, поскольку это подорвет принципы единого рынка, соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС", - написал Кулеба.В ЕС в пятницу должны принять решение о продлении или отмене действующих до полуночи 15 сентября временных ограничений на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в пять приграничных стран Евросоюза (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия).В марте эти страны обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры в отношении украинской сельхозпродукции.
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зерно, еврокомиссия, дмитрий кулеба, новости, украина
зерно, Еврокомиссия, Дмитрий Кулеба, Новости, Украина

Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт

09:25 15.09.2023 (обновлено: 09:49 15.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Киев рассчитывает, что Еврокомиссия отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Об этом 15 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети Х
"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Ни одна форма продления ограничений не приемлема, поскольку это подорвет принципы единого рынка, соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС", - написал Кулеба.
В ЕС в пятницу должны принять решение о продлении или отмене действующих до полуночи 15 сентября временных ограничений на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в пять приграничных стран Евросоюза (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия).
В марте эти страны обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры в отношении украинской сельхозпродукции.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вчера, 14:53
Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего ЕвросоюзаУкраинское сельское хозяйство представляет собой прямую угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза. Такое мнение высказал 14 сентября в эфире информационного агентства РАР министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс
 
зерноЕврокомиссияДмитрий КулебаНовостиУкраина
 
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