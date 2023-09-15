"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину
03:47 15.09.2023 (обновлено: 03:54 15.09.2023)
Согласно опросу Transatlantic Trends 2023, немцы с наименьшим энтузиазмом относятся ко всем трём вариантам поддержки Украины: приёму её в НАТО и ЕС, а также финансированию постконфликтного восстановления.
Transatlantic Trends – масштабное исследование общественного мнения в США и более чем десяти европейских странах НАТО. Его с 2003-го ежегодно проводит "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF)*. В 2023 году один из пунктов исследования в разделе "Безопасность и оборона" был посвящён оценке политики НАТО в отношении Украины.
Ответы на него показали ощутимые различия в этом плане между "ядром ЕС" (Италией, Францией и Германией) и остальными европейскими странами. При этом авторы исследования специально подчеркнули всё более скептическое отношение немцев к поддержке Киева со стороны Запада.
Так, граждане Германии разделены практически напополам в вопросе гипотетического вступления Украины в Североатлантический Альянс: поддерживают такой шаг 45% опрошенных, против – 42%. Это самые худшие для Киева показатели, поскольку приём Украины в НАТО поддерживают по 51% опрошенных даже в Италии и Франции, а против украинского членства в Альянсе 38% итальянцев и 32% французов.
Скептицизм в отношении вступления Украины в НАТО разделяют также граждане Румынии: "за" – 53%, а "против" – 38% (как в Италии). Для сравнения: средний уровень поддержки Киева в этом вопросе составляет 61%, а выступающих против в среднем 26%.
Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 49% немцев (самый низкий показатель), против – 38% (самый высокий). На второй позиции в этом вопросе опять французы: "за" – чуть больше половины (52%), "против" – треть (33%). Против приёма Украины в ЕС также 33% граждан Италии, но доля поддерживающих евроинтеграцию Киева среди итальянцев несколько выше, и составляет 56%.
Примечательно, что среди румын противников вступления Украины в Евросоюз оказалось почти столько же, сколько и среди немцев – 37%, но за приём Киева в ЕС – 55% граждан Румынии. Средние показатели по этому вопросу – 63% "за", 24% "против".
За предоставление финансовой помощи для восстановления Украины высказались 57% немцев, против этого – более трети опрошенных (34%). Среди европейских стран это опять же самые негативные для Украины результаты, поскольку предоставление Киеву денег выступают по 60% французов и румын, а также 64% итальянцев (против, соответственно, 29%, 34% и 26%). В среднем же в этом вопросе поддерживают Украину 69%, не поддерживают – 22%.
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Примечательно, что доля американцев, выступающих за предоставление денег на восстановление Украины после нынешнего вооружённого конфликта, оказалась такой же, как и немцев, – 57%. В этой связи влиятельное немецкое издание Welt отметило, что по объёму помощи Киеву в финансовом выражении Германия сейчас занимает второе место в мире – сразу после США.
"Берлин заявил о поддержке Украины на общую сумму около 21 миллиарда евро. Общий уровень финансовой поддержки также включает 10 миллиардов евро, которые будут направлены на следующий пакет вооружений до 2027 года" – пишет Welt.
По данным Ukraine Support Tracker, разработанного Институтом мировой экономики (IfW) в Киле, Европа в настоящее время является более крупным донором Киева, чем США. Этот показатель фиксирует все заявленные платежи (в том числе запланированные на ближайшие годы). По данным IfW, американцы заявили о поддержке Украины на сумму около 70 миллиардов евро к 2027 году, в то время как поддержка Европы, как ожидается, составит к тому времени почти 140 миллиардов евро.
"Удвоение помощи ЕС по сравнению с поддержкой США является значительным изменением по сравнению с первым годом войны, когда Соединенные Штаты лидировали", – заявил в комментарии Welt Кристоф Требеш, руководитель группы, которая создала Ukraine Support Tracker.
"Однако у каждого блеска есть своя тень – вопрос помощи Украине вызывает неоднозначную реакцию у европейцев. Например, многие граждане Германии критически относятся к широкому участию своей страны в оказании помощи борющейся Украине" – пишет Welt, приводя описанные выше результаты опроса Transatlantic Trends 2023.
При этом издание признаёт, что дело не только в деньгах. "Впечатление о том, что когда дело доходит до помощи Украине, Европа разделена на две группы, – одна из которых очень заинтересована, а другая довольно нерешительна, – ещё более усиливается, когда речь заходит о будущем этой страны" – так оценивает Welt скептическое отношение немцев к вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Немецкие журналисты также отмечают, что хотя в США 61% опрошенных GMF выступают за приём Украины в НАТО, однако эти цифры по-разному распределяются среди сторонников двух основных политических партий страны.
"Избиратели Демократической партии явно поддерживают финансовую помощь Украине (73%) и ее вступление в НАТО (75%). Среди избирателей Республиканской партии эти цифры составляют 56% и 50% соответственно. И это не просто мнение сторонников партии. Кандидаты в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и Рон ДеСантис уже давно открыто ставят под сомнение, что продолжение поддержки Украины отвечает интересам американских граждан" – подчёркивает Welt.
Издание напомнило, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе недавнего визита в Киев подчеркнула, что Германия поддержит Украину независимо от того, сколько продлится вооружённый конфликт. "Мы в Европе знаем, что вы также защищаете нашу европейскую свободу", – сказала она.
Однако результаты упомянутого исследования показывают, что правительству Германии придётся проделать большую работу, чтобы убедить своих граждан в необходимости такой поддержки, резюмировало Welt.
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