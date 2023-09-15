"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину - 15.09.2023 Украина.ру
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"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину
"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину - 15.09.2023 Украина.ру
"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину
Согласно опросу Transatlantic Trends 2023, немцы с наименьшим энтузиазмом относятся ко всем трём вариантам поддержки Украины: приёму её в НАТО и ЕС, а также финансированию постконфликтного восстановления.
2023-09-15T03:47
2023-09-15T03:54
эксклюзив
германия
зарубежье
украина
соцопросы
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Transatlantic Trends – масштабное исследование общественного мнения в США и более чем десяти европейских странах НАТО. Его с 2003-го ежегодно проводит "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF)*. В 2023 году один из пунктов исследования в разделе "Безопасность и оборона" был посвящён оценке политики НАТО в отношении Украины.Ответы на него показали ощутимые различия в этом плане между "ядром ЕС" (Италией, Францией и Германией) и остальными европейскими странами. При этом авторы исследования специально подчеркнули всё более скептическое отношение немцев к поддержке Киева со стороны Запада.Так, граждане Германии разделены практически напополам в вопросе гипотетического вступления Украины в Североатлантический Альянс: поддерживают такой шаг 45% опрошенных, против – 42%. Это самые худшие для Киева показатели, поскольку приём Украины в НАТО поддерживают по 51% опрошенных даже в Италии и Франции, а против украинского членства в Альянсе 38% итальянцев и 32% французов.Скептицизм в отношении вступления Украины в НАТО разделяют также граждане Румынии: "за" – 53%, а "против" – 38% (как в Италии). Для сравнения: средний уровень поддержки Киева в этом вопросе составляет 61%, а выступающих против в среднем 26%.Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 49% немцев (самый низкий показатель), против – 38% (самый высокий). На второй позиции в этом вопросе опять французы: "за" – чуть больше половины (52%), "против" – треть (33%). Против приёма Украины в ЕС также 33% граждан Италии, но доля поддерживающих евроинтеграцию Киева среди итальянцев несколько выше, и составляет 56%.Примечательно, что среди румын противников вступления Украины в Евросоюз оказалось почти столько же, сколько и среди немцев – 37%, но за приём Киева в ЕС – 55% граждан Румынии. Средние показатели по этому вопросу – 63% "за", 24% "против".За предоставление финансовой помощи для восстановления Украины высказались 57% немцев, против этого – более трети опрошенных (34%). Среди европейских стран это опять же самые негативные для Украины результаты, поскольку предоставление Киеву денег выступают по 60% французов и румын, а также 64% итальянцев (против, соответственно, 29%, 34% и 26%). В среднем же в этом вопросе поддерживают Украину 69%, не поддерживают – 22%.Примечательно, что доля американцев, выступающих за предоставление денег на восстановление Украины после нынешнего вооружённого конфликта, оказалась такой же, как и немцев, – 57%. В этой связи влиятельное немецкое издание Welt отметило, что по объёму помощи Киеву в финансовом выражении Германия сейчас занимает второе место в мире – сразу после США."Берлин заявил о поддержке Украины на общую сумму около 21 миллиарда евро. Общий уровень финансовой поддержки также включает 10 миллиардов евро, которые будут направлены на следующий пакет вооружений до 2027 года" – пишет Welt.По данным Ukraine Support Tracker, разработанного Институтом мировой экономики (IfW) в Киле, Европа в настоящее время является более крупным донором Киева, чем США. Этот показатель фиксирует все заявленные платежи (в том числе запланированные на ближайшие годы). По данным IfW, американцы заявили о поддержке Украины на сумму около 70 миллиардов евро к 2027 году, в то время как поддержка Европы, как ожидается, составит к тому времени почти 140 миллиардов евро."Удвоение помощи ЕС по сравнению с поддержкой США является значительным изменением по сравнению с первым годом войны, когда Соединенные Штаты лидировали", – заявил в комментарии Welt Кристоф Требеш, руководитель группы, которая создала Ukraine Support Tracker.При этом издание признаёт, что дело не только в деньгах. "Впечатление о том, что когда дело доходит до помощи Украине, Европа разделена на две группы, – одна из которых очень заинтересована, а другая довольно нерешительна, – ещё более усиливается, когда речь заходит о будущем этой страны" – так оценивает Welt скептическое отношение немцев к вступлению Украины в НАТО и ЕС.Немецкие журналисты также отмечают, что хотя в США 61% опрошенных GMF выступают за приём Украины в НАТО, однако эти цифры по-разному распределяются среди сторонников двух основных политических партий страны."Избиратели Демократической партии явно поддерживают финансовую помощь Украине (73%) и ее вступление в НАТО (75%). Среди избирателей Республиканской партии эти цифры составляют 56% и 50% соответственно. И это не просто мнение сторонников партии. Кандидаты в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и Рон ДеСантис уже давно открыто ставят под сомнение, что продолжение поддержки Украины отвечает интересам американских граждан" – подчёркивает Welt.Издание напомнило, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе недавнего визита в Киев подчеркнула, что Германия поддержит Украину независимо от того, сколько продлится вооружённый конфликт. "Мы в Европе знаем, что вы также защищаете нашу европейскую свободу", – сказала она.Однако результаты упомянутого исследования показывают, что правительству Германии придётся проделать большую работу, чтобы убедить своих граждан в необходимости такой поддержки, резюмировало Welt.* Внесена в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, германия, зарубежье, украина, соцопросы
Эксклюзив, Германия, Зарубежье, Украина, соцопросы

"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину

03:47 15.09.2023 (обновлено: 03:54 15.09.2023)
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Согласно опросу Transatlantic Trends 2023, немцы с наименьшим энтузиазмом относятся ко всем трём вариантам поддержки Украины: приёму её в НАТО и ЕС, а также финансированию постконфликтного восстановления.
Transatlantic Trends – масштабное исследование общественного мнения в США и более чем десяти европейских странах НАТО. Его с 2003-го ежегодно проводит "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF)*. В 2023 году один из пунктов исследования в разделе "Безопасность и оборона" был посвящён оценке политики НАТО в отношении Украины.
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Ответы на него показали ощутимые различия в этом плане между "ядром ЕС" (Италией, Францией и Германией) и остальными европейскими странами. При этом авторы исследования специально подчеркнули всё более скептическое отношение немцев к поддержке Киева со стороны Запада.
Так, граждане Германии разделены практически напополам в вопросе гипотетического вступления Украины в Североатлантический Альянс: поддерживают такой шаг 45% опрошенных, против – 42%. Это самые худшие для Киева показатели, поскольку приём Украины в НАТО поддерживают по 51% опрошенных даже в Италии и Франции, а против украинского членства в Альянсе 38% итальянцев и 32% французов.
Скептицизм в отношении вступления Украины в НАТО разделяют также граждане Румынии: "за" – 53%, а "против" – 38% (как в Италии). Для сравнения: средний уровень поддержки Киева в этом вопросе составляет 61%, а выступающих против в среднем 26%.
Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 49% немцев (самый низкий показатель), против – 38% (самый высокий). На второй позиции в этом вопросе опять французы: "за" – чуть больше половины (52%), "против" – треть (33%). Против приёма Украины в ЕС также 33% граждан Италии, но доля поддерживающих евроинтеграцию Киева среди итальянцев несколько выше, и составляет 56%.
Примечательно, что среди румын противников вступления Украины в Евросоюз оказалось почти столько же, сколько и среди немцев – 37%, но за приём Киева в ЕС – 55% граждан Румынии. Средние показатели по этому вопросу – 63% "за", 24% "против".
За предоставление финансовой помощи для восстановления Украины высказались 57% немцев, против этого – более трети опрошенных (34%). Среди европейских стран это опять же самые негативные для Украины результаты, поскольку предоставление Киеву денег выступают по 60% французов и румын, а также 64% итальянцев (против, соответственно, 29%, 34% и 26%). В среднем же в этом вопросе поддерживают Украину 69%, не поддерживают – 22%.
БМП Marder - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 13:46
Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники MarderКрупнейший производитель военной техники и вооружения в Европе - концерн Rheinmetall, заключил с правительством Германии контракт на поставку Украине еще 40 единиц бронетехники Marder. Об этом 11 сентября сообщил Rheinmetall на своем официальном сайте
Примечательно, что доля американцев, выступающих за предоставление денег на восстановление Украины после нынешнего вооружённого конфликта, оказалась такой же, как и немцев, – 57%. В этой связи влиятельное немецкое издание Welt отметило, что по объёму помощи Киеву в финансовом выражении Германия сейчас занимает второе место в мире – сразу после США.
"Берлин заявил о поддержке Украины на общую сумму около 21 миллиарда евро. Общий уровень финансовой поддержки также включает 10 миллиардов евро, которые будут направлены на следующий пакет вооружений до 2027 года" – пишет Welt.
По данным Ukraine Support Tracker, разработанного Институтом мировой экономики (IfW) в Киле, Европа в настоящее время является более крупным донором Киева, чем США. Этот показатель фиксирует все заявленные платежи (в том числе запланированные на ближайшие годы). По данным IfW, американцы заявили о поддержке Украины на сумму около 70 миллиардов евро к 2027 году, в то время как поддержка Европы, как ожидается, составит к тому времени почти 140 миллиардов евро.
"Удвоение помощи ЕС по сравнению с поддержкой США является значительным изменением по сравнению с первым годом войны, когда Соединенные Штаты лидировали", – заявил в комментарии Welt Кристоф Требеш, руководитель группы, которая создала Ukraine Support Tracker.
"Однако у каждого блеска есть своя тень – вопрос помощи Украине вызывает неоднозначную реакцию у европейцев. Например, многие граждане Германии критически относятся к широкому участию своей страны в оказании помощи борющейся Украине" – пишет Welt, приводя описанные выше результаты опроса Transatlantic Trends 2023.
При этом издание признаёт, что дело не только в деньгах. "Впечатление о том, что когда дело доходит до помощи Украине, Европа разделена на две группы, – одна из которых очень заинтересована, а другая довольно нерешительна, – ещё более усиливается, когда речь заходит о будущем этой страны" – так оценивает Welt скептическое отношение немцев к вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Немецкие журналисты также отмечают, что хотя в США 61% опрошенных GMF выступают за приём Украины в НАТО, однако эти цифры по-разному распределяются среди сторонников двух основных политических партий страны.
"Избиратели Демократической партии явно поддерживают финансовую помощь Украине (73%) и ее вступление в НАТО (75%). Среди избирателей Республиканской партии эти цифры составляют 56% и 50% соответственно. И это не просто мнение сторонников партии. Кандидаты в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и Рон ДеСантис уже давно открыто ставят под сомнение, что продолжение поддержки Украины отвечает интересам американских граждан" – подчёркивает Welt.
Издание напомнило, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе недавнего визита в Киев подчеркнула, что Германия поддержит Украину независимо от того, сколько продлится вооружённый конфликт. "Мы в Европе знаем, что вы также защищаете нашу европейскую свободу", – сказала она.
Однако результаты упомянутого исследования показывают, что правительству Германии придётся проделать большую работу, чтобы убедить своих граждан в необходимости такой поддержки, резюмировало Welt.
* Внесена в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
 
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Заголовок открываемого материала
03:47"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину
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