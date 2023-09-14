Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом - 14.09.2023 Украина.ру
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Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом - 14.09.2023 Украина.ру
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом 14 сентября сообщил телеграм-канал "Пул Первого"
2023-09-14T14:20
2023-09-14T14:20
новости
белоруссия
беларусь
александр лукашенко
визит
россия
владимир путин
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Президент Белоруссии направился 14 сентября с рабочим визитом в Российскую Федерацию.Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся 15 сентября, сообщал канал "Пул Первого".Главными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения.
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новости, белоруссия, беларусь, александр лукашенко, визит, россия, владимир путин
Новости, Белоруссия, Беларусь, Александр Лукашенко, визит, Россия, Владимир Путин

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

14:20 14.09.2023
 
© Пул первого телеграм-канал
© Пул первого телеграм-канал
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом 14 сентября сообщил телеграм-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии направился 14 сентября с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся 15 сентября, сообщал канал "Пул Первого".
Главными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 18:07
США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - ЛукашенкоВсе страны зависимы. Даже США, которые печатают деньги и могут завалить ими весь мир, нуждаются в поддержке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального детского технопарка
 
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