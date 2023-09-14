Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
© Пул первого телеграм-канал
© Пул первого телеграм-канал
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом 14 сентября сообщил телеграм-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии направился 14 сентября с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся 15 сентября, сообщал канал "Пул Первого".
Главными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения.
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