Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко

Все страны зависимы. Даже США, которые печатают деньги и могут завалить ими весь мир, нуждаются в поддержке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального детского технопарка