https://ukraina.ru/20230913/1049381584.html

"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк

"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк - 13.09.2023 Украина.ру

"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, о каком современном мире говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, когда оскорблял Индию и Китай. Об этом она 13 сентября написала в своём телеграм-канале

2023-09-13T13:19

2023-09-13T13:19

2023-09-13T13:19

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Захарова привела слова Подоляка об Индии и Китае, который тот сказал накануне в интервью: "Слабый интеллектуальный потенциал у Индии и Китая. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала луноход, он уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир".Подоляк саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы."Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая.

https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html

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новости, россия, украина, мария захарова, михаил подоляк, индия, китай, кнр (китай), мир