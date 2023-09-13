"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк - 13.09.2023 Украина.ру
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"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк
"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк - 13.09.2023 Украина.ру
"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк
Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, о каком современном мире говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, когда оскорблял Индию и Китай. Об этом она 13 сентября написала в своём телеграм-канале
2023-09-13T13:19
2023-09-13T13:19
новости
россия
украина
мария захарова
михаил подоляк
индия
китай
кнр (китай)
мир
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Захарова привела слова Подоляка об Индии и Китае, который тот сказал накануне в интервью: "Слабый интеллектуальный потенциал у Индии и Китая. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала луноход, он уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир".Подоляк саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы."Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая.
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новости, россия, украина, мария захарова, михаил подоляк, индия, китай, кнр (китай), мир
Новости, Россия, Украина, Мария Захарова, Михаил Подоляк, Индия, Китай, КНР (Китай), мир

"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк

13:19 13.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, о каком современном мире говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, когда оскорблял Индию и Китай. Об этом она 13 сентября написала в своём телеграм-канале
Захарова привела слова Подоляка об Индии и Китае, который тот сказал накануне в интервью: "Слабый интеллектуальный потенциал у Индии и Китая. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала луноход, он уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир".
"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина, угадала?" - предположила Захарова.
Подоляк саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы.
"Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.
В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Вчера, 13:52
"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и ИндииИндия и Китай "не анализируют последствия своих действий" и "зарабатывают на войне", заявил 12 сентября в интервью журналистке Наталье Влащенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
 
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