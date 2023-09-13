https://ukraina.ru/20230913/1049381584.html
"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк
"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк - 13.09.2023 Украина.ру
"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк
Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, о каком современном мире говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, когда оскорблял Индию и Китай. Об этом она 13 сентября написала в своём телеграм-канале
2023-09-13T13:19
2023-09-13T13:19
2023-09-13T13:19
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мария захарова
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мир
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Захарова привела слова Подоляка об Индии и Китае, который тот сказал накануне в интервью: "Слабый интеллектуальный потенциал у Индии и Китая. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала луноход, он уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир".Подоляк саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы."Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая.
https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, мария захарова, михаил подоляк, индия, китай, кнр (китай), мир
Новости, Россия, Украина, Мария Захарова, Михаил Подоляк, Индия, Китай, КНР (Китай), мир
"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк
Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, о каком современном мире говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, когда оскорблял Индию и Китай. Об этом она 13 сентября написала в своём телеграм-канале