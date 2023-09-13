https://ukraina.ru/20230913/1049371572.html

ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ

ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ - 13.09.2023 Украина.ру

ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили 13 сентября в Минобороны России

2023-09-13T09:28

2023-09-13T09:28

2023-09-13T09:36

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Средствами противовоздушной обороны удалось сбить семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте.

https://ukraina.ru/20230912/1049356001.html

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новости, россия, крым, севастополь, минобороны рф, всу, ракетный удар, удар, завод