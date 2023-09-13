ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ
09:28 13.09.2023 (обновлено: 09:36 13.09.2023)
Вооруженные силы Украины атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили 13 сентября в Минобороны России
"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - сообщили в ведомстве.
Средствами противовоздушной обороны удалось сбить семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.
В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте.