ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ - 13.09.2023 Украина.ру
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ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ
ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ - 13.09.2023 Украина.ру
ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили 13 сентября в Минобороны России
2023-09-13T09:28
2023-09-13T09:36
новости
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крым
севастополь
минобороны рф
всу
ракетный удар
удар
завод
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Средствами противовоздушной обороны удалось сбить семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте.
https://ukraina.ru/20230912/1049356001.html
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новости, россия, крым, севастополь, минобороны рф, всу, ракетный удар, удар, завод
Новости, Россия, Крым, Севастополь, Минобороны РФ, ВСУ, ракетный удар, удар, завод

ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ

09:28 13.09.2023 (обновлено: 09:36 13.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили 13 сентября в Минобороны России
"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - сообщили в ведомстве.
Средствами противовоздушной обороны удалось сбить семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.
В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте.
Вчера, 14:22
ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – МинобороныНа Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили 6 атак ВСУ, сообщили 12 сентября в Минобороны России
 
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