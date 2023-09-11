НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times - 11.09.2023 Украина.ру
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НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times
НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times - 11.09.2023 Украина.ру
НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times
Североатлантический альянс готовится к проведению самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Об этом сообщила газета Financial Times 11 сентября
2023-09-11T12:17
2023-09-11T12:17
учения
нато
новости
зарубежье
военнослужащие
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Военные альянса будут отрабатывать отражение "российской агрессии", уточнили в материале.В ходе маневров будет задействовано свыше 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. В мероприятиях примет участие 32 государства.Учения пройдут в феврале и марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран, заключили в газете.На днях анонсировались совместные военные учебные мероприятия США и Армении с отработкой задач "по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии". Такой шаг со стороны Вашингтона и Еревана вызвал настороженность в Кремле.Также стало известно, что в конце месяца Молдавия проведет военные учения для резервистов Национальной армии. В связи с этим всем гражданам, находящимся в запасе, придут повестки на сборы.
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учения, нато, новости, зарубежье, военнослужащие
Учения, НАТО, Новости, Зарубежье, Военнослужащие

НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times

12:17 11.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Североатлантический альянс готовится к проведению самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Об этом сообщила газета Financial Times 11 сентября
"НАТО готовит свои крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны в следующем году, собрав более 40 000 военнослужащих", — говорится в материале.
Военные альянса будут отрабатывать отражение "российской агрессии", уточнили в материале.
В ходе маневров будет задействовано свыше 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. В мероприятиях примет участие 32 государства.
Учения пройдут в феврале и марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран, заключили в газете.
На днях анонсировались совместные военные учебные мероприятия США и Армении с отработкой задач "по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии". Такой шаг со стороны Вашингтона и Еревана вызвал настороженность в Кремле.
Также стало известно, что в конце месяца Молдавия проведет военные учения для резервистов Национальной армии. В связи с этим всем гражданам, находящимся в запасе, придут повестки на сборы.
Учения ОДКБ «Взаимодействие-2018» - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 10:54
Совместные учения Армении и США как предвестие новой войны на КавказеМинистерство обороны Армении сообщило, что армянские военные примут участие в совместных учениях с США. Учения Eagle Partner пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.
 
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