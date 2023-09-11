https://ukraina.ru/20230911/1049318648.html

НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times

НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times - 11.09.2023 Украина.ру

НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times

Североатлантический альянс готовится к проведению самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Об этом сообщила газета Financial Times 11 сентября

2023-09-11T12:17

2023-09-11T12:17

2023-09-11T12:17

учения

нато

новости

зарубежье

военнослужащие

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Военные альянса будут отрабатывать отражение "российской агрессии", уточнили в материале.В ходе маневров будет задействовано свыше 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. В мероприятиях примет участие 32 государства.Учения пройдут в феврале и марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран, заключили в газете.На днях анонсировались совместные военные учебные мероприятия США и Армении с отработкой задач "по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии". Такой шаг со стороны Вашингтона и Еревана вызвал настороженность в Кремле.Также стало известно, что в конце месяца Молдавия проведет военные учения для резервистов Национальной армии. В связи с этим всем гражданам, находящимся в запасе, придут повестки на сборы.

https://ukraina.ru/20230908/1049255262.html

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учения, нато, новости, зарубежье, военнослужащие