НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Североатлантический альянс готовится к проведению самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Об этом сообщила газета Financial Times 11 сентября
"НАТО готовит свои крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны в следующем году, собрав более 40 000 военнослужащих", — говорится в материале.
Военные альянса будут отрабатывать отражение "российской агрессии", уточнили в материале.
В ходе маневров будет задействовано свыше 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. В мероприятиях примет участие 32 государства.
Учения пройдут в феврале и марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран, заключили в газете.
На днях анонсировались совместные военные учебные мероприятия США и Армении с отработкой задач "по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии". Такой шаг со стороны Вашингтона и Еревана вызвал настороженность в Кремле.
Также стало известно, что в конце месяца Молдавия проведет военные учения для резервистов Национальной армии. В связи с этим всем гражданам, находящимся в запасе, придут повестки на сборы.