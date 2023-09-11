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"Трудно быть богом": "серые", "чёрные" и Украина

"Трудно быть богом": "серые", "чёрные" и Украина - 11.09.2023 Украина.ру

"Трудно быть богом": "серые", "чёрные" и Украина

В 80-е годы популярность братьев Аркадия и Бориса Стругацких достигла пика. Двухтомник 1989 года можно было купить только на рынке за фантастические 25 рублей. Понятно, что у режиссёров регулярно возникало желание их экранизировать. Однако произведения Стругацких, не смотря на свою видимую кинематографичность оказались сложными для постановки

2023-09-11T18:00

2023-09-11T18:00

2023-09-11T18:00

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история

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писатель-фантаст

братья стругацкие

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12 сентября 1989 года в Венеции на Международном кинофестивале состоялась премьера фантастического фильма "Трудно быть Богом" по мотивам одноимённой повести братьев Стругацких. Но если книга пользовался невероятной популярностью, то вот лента оказалась для поклонников творчества писателей полным разочарованием.По сюжету повести, которая была написана в далеком 1963 году, главные действия разворачиваются в государстве Арканар на планете с гуманоидной цивилизацией. Уровень развития общества на ней соответствует земному позднему Средневековью. В среду жителей различных государств планеты тайно внедрились земляне, которые у себя на Земле давно уже живут в коммунистическом обществе. Это сотрудники Института экспериментальной истории, которые, наблюдая за развитием Арканара, не должны вмешиваться в его жизнь. Главный герой – один из сотрудников Института Антон, который долгое время живет в Арканаре под видом высокородного приезжего дворянина Руматы Эсторского.Антон занимает видное место, имеет возлюбленную – Киру, пытается незаметно влиять на развитие Арканара, пытаясь спасти от гонений ученых, деятелей искусства, которых начали истреблять и изгонять. Ближе к финалу выясняется, что это религиозные фанатики из некоего Ордена готовили государственный переворот, и убирали интеллигенцию. Арканарские монахи и церковники считают крайне необходимым для лучшей управляемости людской серой массой держать её в состоянии тотального невежества и мракобесия.Антон наблюдает, связанный правилами Института, ничего не может поделать, кроме как спасти нескольких ученых. И только когда при штурме его дома убивают любовь всей его жизни Киру, он теряет самообладание и в одиночку, пользуясь полученной в Институте невероятной для Арканара физической и фехтовальной подготовкой, устраивает в его столице форменную резню. Её останавливают только усыпляющий газ и эвакуация уснувшего среди гор трупов Антона.Эту историю ярко подчеркивает её название – трудно оставаться Богом и не вмешиваться в "земные" дела, когда вокруг тебя царят мрак, варварство, несправедливость, когда гибнут лучшие люди общества, которые могли бы нести ему свет.Сюжет повести заинтересовал чиновников "Совинфильма", и они решили снять по его мотивам масштабный международный проект, с участием СССР, ФРГ, Франции и Швейцарии, который по зрелищности не уступал бы западным блокбастерам. Братья Стругацкие хотели, чтобы экранизацией занялся известный советский режиссёр Алексей Герман, автор таких действительно шедевральных и во многом схожих по атмосфере с повестью кинолент, как "Проверка на дорогах" (1971), "Двадцать дней без войны" (1976), "Мой друг Иван Лапшин" (1984). Но советские чиновники решили, что картина должна завоевать не только советского, но и западного зрителя, стать первым советским блокбастером, иметь хорошие кассовые сборы и поэтому в режиссерское кресло сел кинематографист из ФРГ Петер Фляйшман. Понять, чем они руководствовались, сегодня практически невозможно: Фляйшман не был профессиональным художественным режиссером, он скорее был документалистом и масштабных проектов в своем портфолио не имел. Стругацкие никакого дальнейшего участия в создании картины не принимали.Фляйшман хотел снять масштабный фантастический боевик. Он даже планировал пригласить на главную роль американскую звезду Кевина Костнера, но, поскольку сделать это не позволял довольно скромный по голливудским масштабам бюджет и другие причины, ему пришлось остановиться на малоизвестном польском актере Эдварде Жентара. Тот снимался в таких фильмах как "Большой забег" (1981), "Полковник Редль" (1985), прочих и, хоть и был более-менее известен европейскому зрителю, на роль звезды международного блокбастера откровенно не тянул. Почему его утвердили "продюсеры" от "Совинфильма" – это тоже большой вопрос.Роль Киры досталась также не особо известной, но на этот раз французской актрисе Анне Готье, которая до этого играла преимущественно роли второго плана исключительно во французских фильмах, из которых наиболее известен молодёжный "Бум", прославивший в свое время Софи Марсо.В фильме также снялись француз Пьер Клемати (Король), немец Вернер Херцог (Мита), австрийка Бригит Доль (Анка). Из советских актёров одна из главных ролей досталась Александру Филлипенко – он стал главным антагонистом Антона – серым кардиналом Арканара и "фронтменом" будущего переворота, а на самом деле марионеткой церковников, доном Рэбе (забавный момент – в ранней редакции повести Стругацих министерство охрани короны возглавляет "орёл наш, благородный дон Рэбия"). Некоторые кинокритики сразу заметили стремление Фляйшманна сделать из западных киноактеров "хороших", а из советских – "плохих парней". То, что с этим мирились советские чиновники, сегодня также вызывает легкое недоумение.Сценарий к киноленте писали Фляйшманн, Жан-Клод Каррьер, Даль Орлов и Берт Вайншенкер. В результате весь шарм творчества Стругацких, непередаваемая атмосфера их произведений а, главное, глубочайший многоуровневый историко-философский подтекст повести исчезли безвозвратно. Уже только это одно оттолкнуло отечественного зрителя.С советской стороны производством картины занималась Киевская киностудия им. Довженко Снимали её в Крыму, возле Ялты, где был выстроен целый Арканар в натуральную величину. Многие сцены запечатлены на территории пещерного города Чуфут-Кале.Жентара, Готье, Филлипенко неплохо сыграли свои роли – их персонажи получились довольно-таки яркими, запоминающимися. Но они не могли "вытянуть" своей игрой другие аспекты фильма.Если в книге Арканар описан как портовый город с домами европейского типа, то в фильме превалирует пустынный пейзаж и сооружения, напоминающие скорее Йемен, чем средневековую Европу, на которую прямо указывает повесть.Многие кинокритики были возмущены отвратительными декорациями, которыми авторы фильма пытались передать дух эпохи Средневековья. Многие диалоги персонажей прямолинейны и примитивны, содержат много "отсебятины" сценаристов. Например, в повести Кира погибает, а в фильме героиня Готье остается живой, и тем самым теряется весь трагизм финала повествования и все его глубокие подсмыслы.Зрители могут узреть красивое тело француженки – в фильме она полностью обнажилась – конец 80-х – начало 90-х это период победоносно шагавшей по отечественным экранам "обнажёнки", которую, словно сорвавшиеся с цепи киношники, лепили в своих поделках к месту, и не к месту.В фильме много боевых сцен с использованием различного холодного оружия, показаны различные инструменты для пыток, много (по меркам советского кинематографа) насилия. Однако эпатировать публику, как советскую, так и зарубежную, создателям картины не удалось. Она не стала блокбастером, не вызвала никакого ажиотажа, а вышла средненьким "проходным кино", выглядящим и дёшево, и скучно.В нем нет динамичного сюжета или изобилия спецэффектов, зато много натужного нравоучения, далекого от "ажурных" построений сюжета братьями Стругацкими. Описывая Арканар, они делали недвусмысленную отсылку к Третьему Рейху, где на смену "серым" лавочника СД, пришли "чёрные" - мракобесы, нацисты и убийцы из СС. Отсюда и фразы, звучащие и в повести, и сохранившаяся в кино: "Умные нам не надобны. Надобны верные", "Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные".Эти выведенные Стругацкими принципы полностью ложатся на историю современной Украины. В результате государственного переворота 2014 года к власти здесь пришла целая свора взрощенных в "святые 90-е" различных авантюристов, аферистов и откровенных марионеток Запада – эдакий собирательный образ дона Рэбы, "серого кардинала" при живом короле и номинального правителя Арканара при мертвом. Номинального, потому что за его спиной уже возвышаются иерархи церкви, которые, у Стругацких это отчётливо показано, скоро пустят в расход и самого Рэбу.Так и на Украине, "рэволюция гидности" вынесла на поверхность политикума "серую" пену в лице Порошенко, Зеленского и их прихлебателей. Но уже маячат за их спинами "черные" - нацисты и фашисты всех видов, которые с каждым годом становятся всё сильнее.С началом СВО процесс деградации украинского общества ещё более ускорился – если раньше инакомыслящих просто оттесняли от СМИ и денежных потоков, теперь их просто швыряют в тюрьмы или даже убивают. Украинская наука практически уничтожена. Культуру подменили временщики, которые за бюджетные деньги клепают на потоке свои поделки под заказ власти, все эти песни, вроде "Ваньки-встаньки" с пляшущими в пакетах для "200-х" якобы трупами российских солдат, или фильмами, где доблестные украинские "побратымы" отражают "ворожу навалу". За ними тоже видны фигуры незримых "чёрных". Это даже не "Азов"*, "Правый сектор"* и прочие украинские нацисты. Это "чёрные", сидящие в высоких кабинетах за океаном. На их руках десятки кровавых переворотов по всему миру: в Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Африке. На место "серых" они приводят более управляемых и предсказуемых "чёрных", погружают мир в управляемый из Вашингтона кровавый хаос, чтобы сохранять свое мировое господство. Но вернемся к фильму.Прогнозируемо, "Трудно быть богом" большой кассы не собрал. Почти одновременно с ним на "Довженко" в тех же декорациях снимали экранизацию ещё одного литературного бестселлера, на этот раз марктвеновского, "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", и приблизительно с тем же обескураживающим результатом.В 2014 году на киноэкраны вышла новая экранизация той же повести Стругацких под тем же названием и того самого режиссера, Алексея Германа, которого писатели прочили на эту роль в 1989 году. Однако, то ли мэтр уж больно переборщил с грязью, нечистотами и любовью копаться в изнанке жизни, то ли зритель уже пошел совсем "не тот", но фильм, который снимали 14 лет, не то что не окупился – он стал глубоко убыточным. С тех пор принято считать, что удачно экранизировать Стругацких практически невозможно – над их произведениями висит какой-то рок. Исключение составляют только "Чародеи", хотя их скорее можно считать снятыми по мотивам "Понедельник начинается в субботу", чем экранизацией.* Террористическая организация, запрещённая в России.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

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