https://ukraina.ru/20230908/1049254852.html

Пример может стать заразительным. Как венгры решили выкупить Закарпатье у Киева

Пример может стать заразительным. Как венгры решили выкупить Закарпатье у Киева - 08.09.2023 Украина.ру

Пример может стать заразительным. Как венгры решили выкупить Закарпатье у Киева

Венгерский миллионер Иштван Варга заявил о своём желании выкупить Закарпатье у Украины. Рассчитаться он планирует золотом, которое будет добывать в горном массиве Бёржёнь, у границы со Словакией.

2023-09-08T10:36

2023-09-08T10:36

2023-09-08T10:37

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Иштван Варга, 77-летний миллионер из Венгрии, подумывает о выкупе Закарпатской области Украины у Киева за хорошие деньги. Об этом он заявил на минувшей неделе в интервью венгерской региональной газете Bors.Несмотря на свой возраст, бизнесмен не задумывается о выходе на пенсию, по-прежнему работая по 10 часов в день. Ныне он хочет открыть золотой рудник в горном массиве Бёржёнь, в излучине Дуная на севере Венгрии. Исследования, проведенные несколько лет назад, показали, что тут на глубине 500 метров могут находиться запасы золота стоимостью в 500 миллиардов евро.Бизнесмен утверждает, что уже купил всё, что хотел, поэтому новая идея не направлена ​​на расширение его бизнес-империи. Он говорит, что у него нет желания приобрести третью машину или дом побольше, – он хотел бы погасить государственный долг Венгрии и… выкупить Закарпатье."Я хочу сделать как можно больше для своей святой Венгерской Родины", – заявил Иштван Варга журналистам.По его словам, добыча золота начнётся через два года, в её процессе будут использоваться только роботы, и ныне ведутся переговоры с неназванной японской компанией о производстве необходимого оборудования. Кроме того, рядом с рудником планируется строительство обогатительного завода.Как отметил Варга, на полученные от этой деятельности доходы он хотел бы выкупить у Киева Закарпатье, – правда, не уточнив предполагаемую сумму ни в твёрдой валюте, ни в золоте. Бизнесмен считает, что "такой шаг был бы выгоден Украине и обеспечил бы Венгрии некую историческую справедливость, кроме того, это было бы мирное решение".Напомним, территория нынешней Закарпатской области Украины входила в состав Венгерского королевства с Х века. Но после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне в соответствии с Трианонским мирным договором от 4 июня 1920 года Венгрия лишилась 72% территории и 64% населения, в том числе 3 миллионов этнических венгров. Более 100 тысяч из них осталось в Закарпатье, которое вошло в состав Чехословакии в качестве автономной Подкарпатской Руси.После ликвидации Чехословакии в марте 1939 года регион был занят венгерскими войсками и провозглашён частью Венгрии, тогда союзницы нацистской Германии. А после его освобождения советскими войсками в конце октября 1944-го Сталин отказался возвращать Закарпатье союзной Чехословакии, что было формализовано 29 июня 1945 года. В этот день Чехословакия передала Советскому Союзу Подкарпатскую Русь, которая стала Закарпатской областью УССР, а позже и независимой Украины.1 декабря 1991 года в Закарпатье провели референдум об автономии края, которую поддержали 78% жителей региона, однако Киев его результаты проигнорировал. По результатам переписи 2001 года в Закарпатской области проживало более 150 тысяч венгров (более 12% населения), ныне их число оценивается в 100 тысяч. В последние годы между Киевом и Будапештом нарастают конфликты в связи с тем, что закарпатских венгров лишают образования на родном языке и вообще права на его публичное употребление.Ситуация усугубилась после начала СВО, когда почти 500 венгров Закарпатья были мобилизованы, а более 30 из них погибли. Кроме того, резкое недовольство Киева вызвала недавняя передача Будапешту при посредничестве Русской православной церкви 11 пленных из Закарпатья, большинство из которых имели венгерские корни. При этом, несмотря на давление СБУ на их семьи и обещание страшных кар, на Украину вернулись только пятеро освобождённых.Стоит также отметить, что в январе текущего года глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал мобилизацию закарпатских венгров "жёсткой", а госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер потребовали от властей Украины прекратить "зверства" против этнических венгров Закарпатья, "недопустимые" для страны, стремящейся в ЕС.Таким образом, заявления Иштвана Варги в Венгрии легли на подготовленную почву, и были восприняты не как чудачества миллионера, а в качестве реального (пусть и не самого вероятного) сценария развития событий. Газета Bors безо всякой иронии написала, что если план бизнесмена осуществится, то Варга войдёт в учебники истории. А информацию об этом плане опубликовало подавляющее большинство венгерских СМИ, включая респектабельные Népszava, Index.hu, 24.hu, а также англоязычный портал Daily News Hungary.Странно, что на заявления Иштвана Варги пока не отреагировали в Киеве, где обычно мечут громы и молнии по поводу любых сомнений относительно "международно признанных границ Украины". Зато предложение венгерского бизнесмена заметили в Польше, там информацию о нём опубликовал популярный портал Onet.pl. Один из лидеров партии "Конфедерация", профессор военных наук Анджей Запаловский, разместил эту публикацию на своих страницах в социальных сетях с кратким комментарием: "Может, и мы чего прикупим".Это более чем прозрачный намёк на "Восточные Кресы", или территории пяти областей нынешней Украины (Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской). Они в 1919-1939 годах были частью Польши, а до разделов в XVIII веке Речи Посполитой более четырёх столетий находились в составе этого государства. И если ныне поляков там практически нет, то лишь благодаря их депортации в Польшу (в рамках так называемого "обмена населением"). Однако у более чем 800 тысяч депортированных из Волыни и Галичины поляков сейчас несколько миллионов потомков в современной Польше, и часть из них готова вернуться на историческую родину.Более того, Польша даже может не предлагать живые деньги за "Восточные Кресы", а забрать их… за долги. Дело в том, что часть переданного Киеву польского оружия и военной техники поставлена не бесплатно, а по кредитным соглашениям, суммы которых оцениваются в миллиарды евро. Ещё в 2022 году отдельные аналитики в Польше высказывали надежду, что расчёт по этим кредитам будет производиться украинской сельскохозяйственной землёй. Ну а раз теперь публично обсуждается возможность покупки целых административно-территориальных единиц Украины, то почему бы не добавить к Закарпатью ещё и Волынь с Галичиной?Кроме этого, в Румынии тоже могут найтись миллионеры, которые предложат Киеву выкупить у него Буковину и украинскую Бессарабию (Черновицкая и часть Одесской областей), да и с Венгрией поторгуются за часть Закарпатья, населённую румынами. Кстати, румын и молдаван (которых Бухарест признаёт румынами) на территории упомянутых областей живёт около 400 тысяч, причём в местах компактного проживания.Конечно, ныне подобный сценарий кажется фантастическим. Однако до 2014 года невозможным казалось воссоединение Крыма с Россией, а до 2022-го – включение в состав РФ Донбасса и северной Таврии. Да и покупка Россией Киева у Речи Посполитой в 1686 году, прямую ассоциацию с которой вызывает предложение Иштвана Варги, тоже поначалу выглядела невероятной…

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20230907/1049233532.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, венгрия, польша, петер сийярто