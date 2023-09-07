МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом - 07.09.2023 Украина.ру
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МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом
МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом - 07.09.2023 Украина.ру
МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова главы белорусского МИД о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете
2023-09-07T10:20
2023-09-07T10:20
новости
мид рф
белоруссия
брикс
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Москва готова содействовать Минску при похождении процедуры приема в БРИКС, но решения в этой организации принимаются консенсусом. Так в МИД России 7 сентября прокомментировали заявление главы белорусской дипломатии Сергея Алейника о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете.В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают "стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении"."Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения",- рассказали РИА Новости в МИД России.Сергей Алейник по итогам саммита БРИКС заявил, что заявка на членство Белоруссии в этой организации имеет приоритетный характер. По его словам, Минск рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки на вступление в БРИКС, которая была официально подана в мае.
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новости, мид рф, белоруссия, брикс
Новости, МИД РФ, Белоруссия, БРИКС

МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом

10:20 07.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова главы белорусского МИД о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете
Москва готова содействовать Минску при похождении процедуры приема в БРИКС, но решения в этой организации принимаются консенсусом. Так в МИД России 7 сентября прокомментировали заявление главы белорусской дипломатии Сергея Алейника о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают "стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении".
"Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения",- рассказали РИА Новости в МИД России.
Сергей Алейник по итогам саммита БРИКС заявил, что заявка на членство Белоруссии в этой организации имеет приоритетный характер. По его словам, Минск рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки на вступление в БРИКС, которая была официально подана в мае.
Ростислав Ищенко интервью
27 августа, 11:15
Ростислав Ищенко про БРИКС, Турцию и опасную концентрацию войск на границе с БелоруссиейНе совсем понятные принципы расширения БРИКС могут привести к тому, что эта организация потеряет эффективность и управляемость и превратится в бледное подобие ООН с большим количеством недостатков, считает политолог и обозреватель издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
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