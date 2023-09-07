https://ukraina.ru/20230907/1049228378.html
МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом
МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом - 07.09.2023 Украина.ру
МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова главы белорусского МИД о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете
2023-09-07T10:20
2023-09-07T10:20
2023-09-07T10:20
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мид рф
белоруссия
брикс
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Москва готова содействовать Минску при похождении процедуры приема в БРИКС, но решения в этой организации принимаются консенсусом. Так в МИД России 7 сентября прокомментировали заявление главы белорусской дипломатии Сергея Алейника о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете.В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают "стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении"."Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения",- рассказали РИА Новости в МИД России.Сергей Алейник по итогам саммита БРИКС заявил, что заявка на членство Белоруссии в этой организации имеет приоритетный характер. По его словам, Минск рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки на вступление в БРИКС, которая была официально подана в мае.
https://ukraina.ru/20230827/1048956302.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, белоруссия, брикс
МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова главы белорусского МИД о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете
Москва готова содействовать Минску при похождении процедуры приема в БРИКС, но решения в этой организации принимаются консенсусом. Так в МИД России 7 сентября прокомментировали заявление главы белорусской дипломатии Сергея Алейника о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают "стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении".
"Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения",- рассказали РИА Новости в МИД России.
Сергей Алейник по итогам саммита БРИКС заявил, что заявка на членство Белоруссии в этой организации имеет приоритетный характер. По его словам, Минск рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки на вступление в БРИКС, которая была официально подана в мае.