https://ukraina.ru/20230907/1049228378.html

МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом

МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом - 07.09.2023 Украина.ру

МИД: Москва готова содействовать Минску при вступлении в БРИКС, решение примут все члены консенсусом

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова главы белорусского МИД о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете

2023-09-07T10:20

2023-09-07T10:20

2023-09-07T10:20

новости

мид рф

белоруссия

брикс

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Москва готова содействовать Минску при похождении процедуры приема в БРИКС, но решения в этой организации принимаются консенсусом. Так в МИД России 7 сентября прокомментировали заявление главы белорусской дипломатии Сергея Алейника о том, что заявка на вступление Белоруссии в БРИКС находится в приоритете.В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают "стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении"."Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения",- рассказали РИА Новости в МИД России.Сергей Алейник по итогам саммита БРИКС заявил, что заявка на членство Белоруссии в этой организации имеет приоритетный характер. По его словам, Минск рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки на вступление в БРИКС, которая была официально подана в мае.

https://ukraina.ru/20230827/1048956302.html

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новости, мид рф, белоруссия, брикс