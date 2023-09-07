Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы - 07.09.2023 Украина.ру
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Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы
Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы - 07.09.2023 Украина.ру
Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы
С 8 по 10 сентября в ДНР состоятся выборы в республиканский Народный Совет и в местные органы власти. Это уже третьи выборы в местный парламент. Первые состоялись соответственно в 2014 и в 2018 годах
2023-09-07T03:42
2023-09-07T03:42
днр
выборы
местные выборы
эмиль яковлевич фисталь
денис пушилин
борис литвинов
слуцкий
цик
всу
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Тогда в них принимали участие только общественные организации. В этот раз это уже партийные выборы. Избирательный барьер в 5%.Всего на них зарегистрировались 5 парламентских партий Российской Федерации. Это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые Люди" и "Справедливая Россия – За правду".Избирательный список "Единой России" возглавляет нынешний глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с ним в первой тройке - Артем Жога, командир легендарного донецкого подразделения "Спарта", созданного Моторолой (Арсеном Павловым), а также знаменитый донецкий врач – Анна Железная.Неожиданно списки "Справедливой России" и ЛДПР возглавили не местные, а москвичи: в первом случае - Елена Драпеко, знаменитая когда-то актриса из популярного фильма о войне "А зори здесь тихие", а ныне депутат Государственной Думы, а во втором - лидер партии Леонид Слуцкий. Правда, в первой тройке ЛДПР – еще один знаменитый донецкий врач – Эмиль Фисталь.Список донецких коммунистов возглавил один из отцов-основателей ДНР – Борис Литвинов.Согласно опросам ВЦИОМ, которые были проведены в августе этого года симпатии жителей ДНР распределились следующим образом: ЕР- 83%, ЛДПР – 8%, СР-ЗП – 4%, КПРФ-3%, "Новые люди" -1%.Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий рассказал изданию Украина.ру об особенностях избирательного процесса в ДНР.- Владимир Юрьевич, будут ли принимать участие "старые" общественные организации, которые заседали в Народном Совете ДНР – "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс"?- Общественные движения в выборах участвовать не будут. Но насколько мне известно, многие активисты "Донецкой Республики" и "Свободного Донбасса" вступили в ряды той или иной партии. Считаю, что это позитивная динамика. Опыт общественной и политической работы, накопленный за эти годы, не пропадет, а перейдет на новый уровень в формате правил и законов Российской Федерации.- Какую явку вы ожидаете?- Прогноз явки не входит в перечень задач избирательной комиссии. Но мы можем смело ожидать электоральную активность схожую с той, которая была на референдуме в прошлом году. Порядка 77-80% избирателей.- Выборы пройдут по мажоритарке и по партийным спискам?- Выборы пройдут по партийным спискам. После этого депутаты Нарсовета выберут из своего числа Главу Донецкой Народной Республики.- Насколько сегодня безопасно можно проголосовать на избирательных участках в Донецке, Макеевке, Горловке, Волновахе, учитывая вчерашний удар Хаймарсами по последней? В общем, в тех населенных пунктах, которые находятся в зоне обстрела? Ожидаете ли вы провокаций со стороны Украины?- Опасность обстрелов, безусловно, остается. И провокаций со стороны ВСУ мы, конечно, ждем. И мы к ним готовы. Для обеспечения безопасности разработан ряд механизмов.Во-первых, запущен и успешно работает процесс досрочного голосования. Наши специалисты выезжают в районы, дворы, где люди могут проголосовать дистанционно, не создавая ажиотажа на избирательных участках.До 4 сентября реализовывался механизм "Мобильный избиратель" – человек мог написать заявление о голосовании не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Многие наши жители выехали из ежедневно обстреливаемых районов глубже в тыл, и такой механизм очень востребован.Кроме того, мы на постоянной основе сотрудничаем с силовыми структурами и могу вас заверить – для обеспечения безопасности наших выборов делается всё возможное.- На одном из предвыборных бигбордов в Донецке я увидел известную актрису и депутата Государственной Думы Елену Драпеко. Оказывается, она тоже баллотируется в Народный Совет. Мы ж понимаем, что она там заседать не будет. А что, так тоже можно?- Многие партии используют на региональных выборах используют в качестве "лица" своих федеральных руководителей. Это не противоречит законодательству и баллотироваться Елена Драпеко может.Политических комментариев на эту тему Избирательная комиссия давать не уполномочена. Наша задача рассмотреть документы в соответствии с законодательством РФ.- Донецкие и российские военные будут голосовать? Где могут проголосовать военнослужащие, которые непосредственно сейчас воюют на фронте?-Да, военным, как и все гражданам, будет предоставлено право на голосование. Наши специалисты организуют участки, где бойцы смогут проголосовать. Где они будут, по понятным причинам говорить не стоит.
https://ukraina.ru/20230830/1049004427.html
https://ukraina.ru/20230905/1049165953.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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днр, выборы, местные выборы, эмиль яковлевич фисталь, денис пушилин, борис литвинов, слуцкий, цик, всу
ДНР, выборы, местные выборы, Эмиль Яковлевич Фисталь, Денис Пушилин, Борис Литвинов, Слуцкий, ЦИК, ВСУ

Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы

03:42 07.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий
Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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С 8 по 10 сентября в ДНР состоятся выборы в республиканский Народный Совет и в местные органы власти. Это уже третьи выборы в местный парламент. Первые состоялись соответственно в 2014 и в 2018 годах
Тогда в них принимали участие только общественные организации. В этот раз это уже партийные выборы. Избирательный барьер в 5%.
Всего на них зарегистрировались 5 парламентских партий Российской Федерации. Это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые Люди" и "Справедливая Россия – За правду".
Избирательный список "Единой России" возглавляет нынешний глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с ним в первой тройке - Артем Жога, командир легендарного донецкого подразделения "Спарта", созданного Моторолой (Арсеном Павловым), а также знаменитый донецкий врач – Анна Железная.
Неожиданно списки "Справедливой России" и ЛДПР возглавили не местные, а москвичи: в первом случае - Елена Драпеко, знаменитая когда-то актриса из популярного фильма о войне "А зори здесь тихие", а ныне депутат Государственной Думы, а во втором - лидер партии Леонид Слуцкий. Правда, в первой тройке ЛДПР – еще один знаменитый донецкий врач – Эмиль Фисталь.
Список донецких коммунистов возглавил один из отцов-основателей ДНР – Борис Литвинов.
Согласно опросам ВЦИОМ, которые были проведены в августе этого года симпатии жителей ДНР распределились следующим образом: ЕР- 83%, ЛДПР – 8%, СР-ЗП – 4%, КПРФ-3%, "Новые люди" -1%.
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий рассказал изданию Украина.ру об особенностях избирательного процесса в ДНР.
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30 августа, 06:40
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- Владимир Юрьевич, будут ли принимать участие "старые" общественные организации, которые заседали в Народном Совете ДНР – "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс"?
- Общественные движения в выборах участвовать не будут. Но насколько мне известно, многие активисты "Донецкой Республики" и "Свободного Донбасса" вступили в ряды той или иной партии. Считаю, что это позитивная динамика. Опыт общественной и политической работы, накопленный за эти годы, не пропадет, а перейдет на новый уровень в формате правил и законов Российской Федерации.
- Какую явку вы ожидаете?
- Прогноз явки не входит в перечень задач избирательной комиссии. Но мы можем смело ожидать электоральную активность схожую с той, которая была на референдуме в прошлом году. Порядка 77-80% избирателей.
- Выборы пройдут по мажоритарке и по партийным спискам?
- Выборы пройдут по партийным спискам. После этого депутаты Нарсовета выберут из своего числа Главу Донецкой Народной Республики.
- Насколько сегодня безопасно можно проголосовать на избирательных участках в Донецке, Макеевке, Горловке, Волновахе, учитывая вчерашний удар Хаймарсами по последней? В общем, в тех населенных пунктах, которые находятся в зоне обстрела? Ожидаете ли вы провокаций со стороны Украины?
- Опасность обстрелов, безусловно, остается. И провокаций со стороны ВСУ мы, конечно, ждем. И мы к ним готовы. Для обеспечения безопасности разработан ряд механизмов.
Во-первых, запущен и успешно работает процесс досрочного голосования. Наши специалисты выезжают в районы, дворы, где люди могут проголосовать дистанционно, не создавая ажиотажа на избирательных участках.
До 4 сентября реализовывался механизм "Мобильный избиратель" – человек мог написать заявление о голосовании не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Многие наши жители выехали из ежедневно обстреливаемых районов глубже в тыл, и такой механизм очень востребован.
Кроме того, мы на постоянной основе сотрудничаем с силовыми структурами и могу вас заверить – для обеспечения безопасности наших выборов делается всё возможное.
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 04:36
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- На одном из предвыборных бигбордов в Донецке я увидел известную актрису и депутата Государственной Думы Елену Драпеко. Оказывается, она тоже баллотируется в Народный Совет. Мы ж понимаем, что она там заседать не будет. А что, так тоже можно?
- Многие партии используют на региональных выборах используют в качестве "лица" своих федеральных руководителей. Это не противоречит законодательству и баллотироваться Елена Драпеко может.
Политических комментариев на эту тему Избирательная комиссия давать не уполномочена. Наша задача рассмотреть документы в соответствии с законодательством РФ.
- Донецкие и российские военные будут голосовать? Где могут проголосовать военнослужащие, которые непосредственно сейчас воюют на фронте?
-Да, военным, как и все гражданам, будет предоставлено право на голосование. Наши специалисты организуют участки, где бойцы смогут проголосовать. Где они будут, по понятным причинам говорить не стоит.
 
ДНРвыборыместные выборыЭмиль Яковлевич ФистальДенис ПушилинБорис ЛитвиновСлуцкийЦИКВСУ
 
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