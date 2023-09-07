https://ukraina.ru/20230907/1049222847.html

Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы

Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы - 07.09.2023 Украина.ру

Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы

С 8 по 10 сентября в ДНР состоятся выборы в республиканский Народный Совет и в местные органы власти. Это уже третьи выборы в местный парламент. Первые состоялись соответственно в 2014 и в 2018 годах

2023-09-07T03:42

2023-09-07T03:42

2023-09-07T03:42

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Тогда в них принимали участие только общественные организации. В этот раз это уже партийные выборы. Избирательный барьер в 5%.Всего на них зарегистрировались 5 парламентских партий Российской Федерации. Это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые Люди" и "Справедливая Россия – За правду".Избирательный список "Единой России" возглавляет нынешний глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с ним в первой тройке - Артем Жога, командир легендарного донецкого подразделения "Спарта", созданного Моторолой (Арсеном Павловым), а также знаменитый донецкий врач – Анна Железная.Неожиданно списки "Справедливой России" и ЛДПР возглавили не местные, а москвичи: в первом случае - Елена Драпеко, знаменитая когда-то актриса из популярного фильма о войне "А зори здесь тихие", а ныне депутат Государственной Думы, а во втором - лидер партии Леонид Слуцкий. Правда, в первой тройке ЛДПР – еще один знаменитый донецкий врач – Эмиль Фисталь.Список донецких коммунистов возглавил один из отцов-основателей ДНР – Борис Литвинов.Согласно опросам ВЦИОМ, которые были проведены в августе этого года симпатии жителей ДНР распределились следующим образом: ЕР- 83%, ЛДПР – 8%, СР-ЗП – 4%, КПРФ-3%, "Новые люди" -1%.Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий рассказал изданию Украина.ру об особенностях избирательного процесса в ДНР.- Владимир Юрьевич, будут ли принимать участие "старые" общественные организации, которые заседали в Народном Совете ДНР – "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс"?- Общественные движения в выборах участвовать не будут. Но насколько мне известно, многие активисты "Донецкой Республики" и "Свободного Донбасса" вступили в ряды той или иной партии. Считаю, что это позитивная динамика. Опыт общественной и политической работы, накопленный за эти годы, не пропадет, а перейдет на новый уровень в формате правил и законов Российской Федерации.- Какую явку вы ожидаете?- Прогноз явки не входит в перечень задач избирательной комиссии. Но мы можем смело ожидать электоральную активность схожую с той, которая была на референдуме в прошлом году. Порядка 77-80% избирателей.- Выборы пройдут по мажоритарке и по партийным спискам?- Выборы пройдут по партийным спискам. После этого депутаты Нарсовета выберут из своего числа Главу Донецкой Народной Республики.- Насколько сегодня безопасно можно проголосовать на избирательных участках в Донецке, Макеевке, Горловке, Волновахе, учитывая вчерашний удар Хаймарсами по последней? В общем, в тех населенных пунктах, которые находятся в зоне обстрела? Ожидаете ли вы провокаций со стороны Украины?- Опасность обстрелов, безусловно, остается. И провокаций со стороны ВСУ мы, конечно, ждем. И мы к ним готовы. Для обеспечения безопасности разработан ряд механизмов.Во-первых, запущен и успешно работает процесс досрочного голосования. Наши специалисты выезжают в районы, дворы, где люди могут проголосовать дистанционно, не создавая ажиотажа на избирательных участках.До 4 сентября реализовывался механизм "Мобильный избиратель" – человек мог написать заявление о голосовании не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Многие наши жители выехали из ежедневно обстреливаемых районов глубже в тыл, и такой механизм очень востребован.Кроме того, мы на постоянной основе сотрудничаем с силовыми структурами и могу вас заверить – для обеспечения безопасности наших выборов делается всё возможное.- На одном из предвыборных бигбордов в Донецке я увидел известную актрису и депутата Государственной Думы Елену Драпеко. Оказывается, она тоже баллотируется в Народный Совет. Мы ж понимаем, что она там заседать не будет. А что, так тоже можно?- Многие партии используют на региональных выборах используют в качестве "лица" своих федеральных руководителей. Это не противоречит законодательству и баллотироваться Елена Драпеко может.Политических комментариев на эту тему Избирательная комиссия давать не уполномочена. Наша задача рассмотреть документы в соответствии с законодательством РФ.- Донецкие и российские военные будут голосовать? Где могут проголосовать военнослужащие, которые непосредственно сейчас воюют на фронте?-Да, военным, как и все гражданам, будет предоставлено право на голосование. Наши специалисты организуют участки, где бойцы смогут проголосовать. Где они будут, по понятным причинам говорить не стоит.

https://ukraina.ru/20230830/1049004427.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

днр, выборы, местные выборы, эмиль яковлевич фисталь, денис пушилин, борис литвинов, слуцкий, цик, всу