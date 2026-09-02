На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА - 02.09.2026 Украина.ру
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На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА
На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА - 02.09.2026 Украина.ру
На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА
С "жёлтого" до "красного" был повышен уровень опасности по БПЛА в регионах России, расположенных на основных маршрутах налёта беспилотников киевского режима на Москву. Об этом утром 2 сентября сообщают российские мониторинговые каналы
2026-09-02T07:46
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липецк
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Тревогу по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) к этому часу вновь объявили в Тамбовской, Рязанской областях (юго-восточное направление), во Владимирской, Ивановской областях (восточное направление), в Калужской, Тульской, Липецкой областях (южное направление).Ранее тревога была объявлена в Московском регионе.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, сво, спецоперация, московская область, рязанская область, ивановская область, калужская область, липецк, тревога, воздушная тревога, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Москва, СВО, Спецоперация, Московская область, Рязанская область, Ивановская область, Калужская область, Липецк, тревога, воздушная тревога, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА

07:46 02.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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С "жёлтого" до "красного" был повышен уровень опасности по БПЛА в регионах России, расположенных на основных маршрутах налёта беспилотников киевского режима на Москву. Об этом утром 2 сентября сообщают российские мониторинговые каналы
Тревогу по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) к этому часу вновь объявили в Тамбовской, Рязанской областях (юго-восточное направление), во Владимирской, Ивановской областях (восточное направление), в Калужской, Тульской, Липецкой областях (южное направление).
Ранее тревога была объявлена в Московском регионе.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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