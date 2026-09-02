https://ukraina.ru/20260902/na-dalnikh-rubezhakh-moskvy-vnov-obyavlena-trevoga-po-bpla-1082958107.html

На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА

На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА - 02.09.2026 Украина.ру

На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА

С "жёлтого" до "красного" был повышен уровень опасности по БПЛА в регионах России, расположенных на основных маршрутах налёта беспилотников киевского режима на Москву. Об этом утром 2 сентября сообщают российские мониторинговые каналы

2026-09-02T07:46

2026-09-02T07:46

2026-09-02T07:46

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россия

москва

сво

спецоперация

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ивановская область

калужская область

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Тревогу по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) к этому часу вновь объявили в Тамбовской, Рязанской областях (юго-восточное направление), во Владимирской, Ивановской областях (восточное направление), в Калужской, Тульской, Липецкой областях (южное направление).Ранее тревога была объявлена в Московском регионе.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

московская область

рязанская область

ивановская область

калужская область

липецк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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