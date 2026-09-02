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ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами

ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами - 02.09.2026 Украина.ру

ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами

Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по объектам портовой и энергетической инфраструктуры в Одессе. Об этом со ссылкой на вражеские источники ранним утром 2 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру

2026-09-02T04:50

2026-09-02T04:50

2026-09-02T04:53

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По данным местных каналов, в Одессе и области после полуночи практически непрерывно гремели взрывы, основные удары ракет, БПЛА и управляемых авиабомб пришлись именно на "жемчужину у моря". Над Одессой наблюдается зарево пожаров.Власти подтверждают многочисленные прилёты по энергетике и портам, в некоторых районах Одессы электроснабжения может не быть до вечера наступающего дня.По сообщениям ресурсов противника, только за последние часы по Одессе было применено 18-20 крылатых ракет типа "Бандероль", 12 управляемых авиабомб (КАБ), две баллистические ракеты типа "Искандер-M", 35 обычных "Гераней" и три реактивных.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Ранее сообщалось, что предыдущей ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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