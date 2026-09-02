ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами - 02.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами
ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами - 02.09.2026 Украина.ру
ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами
Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по объектам портовой и энергетической инфраструктуры в Одессе. Об этом со ссылкой на вражеские источники ранним утром 2 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру
2026-09-02T04:50
2026-09-02T04:53
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вс рф
сво
спецоперация
одесская область
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удары
ракетные удары по украине
удары дронами
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По данным местных каналов, в Одессе и области после полуночи практически непрерывно гремели взрывы, основные удары ракет, БПЛА и управляемых авиабомб пришлись именно на "жемчужину у моря". Над Одессой наблюдается зарево пожаров.Власти подтверждают многочисленные прилёты по энергетике и портам, в некоторых районах Одессы электроснабжения может не быть до вечера наступающего дня.По сообщениям ресурсов противника, только за последние часы по Одессе было применено 18-20 крылатых ракет типа "Бандероль", 12 управляемых авиабомб (КАБ), две баллистические ракеты типа "Искандер-M", 35 обычных "Гераней" и три реактивных.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Ранее сообщалось, что предыдущей ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, сво, спецоперация, одесская область, одесса, удары, ракетные удары по украине, удары дронами, авиаудары, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака на украину, герань, "искандер", авиабомбы, вкс, всу, вооруженные силы украины, впк, порт, украина
Украина.ру, Россия, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Одесская область, Одесса, удары, ракетные удары по Украине, Удары дронами, авиаудары, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака на Украину, Герань, "Искандер", авиабомбы, ВКС, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВПК, порт, Украина

ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами

04:50 02.09.2026 (обновлено: 04:53 02.09.2026)
 
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по объектам портовой и энергетической инфраструктуры в Одессе. Об этом со ссылкой на вражеские источники ранним утром 2 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру
По данным местных каналов, в Одессе и области после полуночи практически непрерывно гремели взрывы, основные удары ракет, БПЛА и управляемых авиабомб пришлись именно на "жемчужину у моря". Над Одессой наблюдается зарево пожаров.
Власти подтверждают многочисленные прилёты по энергетике и портам, в некоторых районах Одессы электроснабжения может не быть до вечера наступающего дня.
По сообщениям ресурсов противника, только за последние часы по Одессе было применено 18-20 крылатых ракет типа "Бандероль", 12 управляемых авиабомб (КАБ), две баллистические ракеты типа "Искандер-M", 35 обычных "Гераней" и три реактивных.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
Ранее сообщалось, что предыдущей ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области.
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