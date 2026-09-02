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Владимир Попов: "Мы начали бить по узлам снабжения, когда Запад стал открыто помогать Украине"

Владимир Попов: "Мы начали бить по узлам снабжения, когда Запад стал открыто помогать Украине" - 02.09.2026 Украина.ру

Владимир Попов: "Мы начали бить по узлам снабжения, когда Запад стал открыто помогать Украине"

Россия начала активно поражать железнодорожные сортировочные станции, узлы связи, мосты и переправы в ответ на открытую помощь Запада Украине. Запад стал открыто помогать Украине людьми, техникой и вооружением. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2026-09-02T04:30

2026-09-02T04:30

2026-09-02T04:30

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Продолжая тему ударов по инфраструктуре, эксперт назвал причины смены тактики России и перечислил цели, по которым теперь наносятся удары.По словам генерал-майора, когда Запад стал открыто помогать Украине людьми, техникой, вооружением и финансовыми средствами, ВС РФ начали активнобить по важным узлам снабжения. "Речь идёт о железнодорожных сортировочных станциях, узлах связи, мостах, тоннелях, переправах, автомобильных дорогах и перекрёстках", — пояснил Попов.Он подчеркнул, что это вынужденная мера, вызванная изменением характера боевых действий. В первые два года СВО таких ударов не наносилось — старались действовать из гуманитарных соображений, чтобы не нарушать снабжение гражданского населения. "Сейчас ситуация изменилась. Когда Запад стал открыто помогать Украине людьми, техникой, вооружением и финансовыми средствами, нам не оставалось ничего другого, кроме как начать активно поражать важные узлы снабжения", — резюмировал собеседник Украина.ру.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.

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