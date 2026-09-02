В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли - 02.09.2026 Украина.ру
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В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли
В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли - 02.09.2026 Украина.ру
В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли
Проживающие в Польше граждане Украины начали скрывать свою национальность в публичном пространстве из-за растущей неприязни со стороны местного населения, передает агентство РАР
2026-09-02T08:30
2026-09-02T08:30
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Доктор наук из Варшавского университета Доминика Блахницкая-Чачек подчеркнула, что раньше этого страха не было, но сейчас враждебное отношение поляков напрямую лишает мигрантов чувства безопасности. Даже украинцы, которые идеально выучили польский язык и устроились на работу, жалуются на невозможность завести дружеские связи с местными жителями. По оценке социолога, беженцы открыты к интеграции, однако само польское общество оказалось не готово принять новых жителей. Ситуацию подтверждает и официальная статистика: по данным посла Украины в Варшаве Василия Боднара, число нападений на украинцев в Польше за последний год подскочило сразу на 30 процентов.Похолодание в отношениях между Варшавой и Киевом обострилось из-за жестких исторических споров, включая тему Волынской резни. Ситуацию накалили и затяжные протесты польских фермеров, которые блокировали границу, обвиняя Украину в уничтожении их рынка. В ответ на это польские власти начали планомерно урезать социальные льготы, бесплатное жилье и выплаты для украинских беженцев.Подробнее - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, украина.ру, варшава
Новости, Польша, Украина, Украина.ру, Варшава

В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли

08:30 02.09.2026
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
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Проживающие в Польше граждане Украины начали скрывать свою национальность в публичном пространстве из-за растущей неприязни со стороны местного населения, передает агентство РАР
Доктор наук из Варшавского университета Доминика Блахницкая-Чачек подчеркнула, что раньше этого страха не было, но сейчас враждебное отношение поляков напрямую лишает мигрантов чувства безопасности.
Даже украинцы, которые идеально выучили польский язык и устроились на работу, жалуются на невозможность завести дружеские связи с местными жителями.
По оценке социолога, беженцы открыты к интеграции, однако само польское общество оказалось не готово принять новых жителей.
Ситуацию подтверждает и официальная статистика: по данным посла Украины в Варшаве Василия Боднара, число нападений на украинцев в Польше за последний год подскочило сразу на 30 процентов.
Похолодание в отношениях между Варшавой и Киевом обострилось из-за жестких исторических споров, включая тему Волынской резни. Ситуацию накалили и затяжные протесты польских фермеров, которые блокировали границу, обвиняя Украину в уничтожении их рынка. В ответ на это польские власти начали планомерно урезать социальные льготы, бесплатное жилье и выплаты для украинских беженцев.
Подробнее - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.
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