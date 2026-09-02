https://ukraina.ru/20260902/v-polshe-ukraintsy-boyatsya-govorit-na-rodnom-yazyke-iz-za-travli-1082958643.html
В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли
В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли - 02.09.2026 Украина.ру
В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли
Проживающие в Польше граждане Украины начали скрывать свою национальность в публичном пространстве из-за растущей неприязни со стороны местного населения, передает агентство РАР
2026-09-02T08:30
2026-09-02T08:30
2026-09-02T08:30
новости
польша
украина
украина.ру
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
Доктор наук из Варшавского университета Доминика Блахницкая-Чачек подчеркнула, что раньше этого страха не было, но сейчас враждебное отношение поляков напрямую лишает мигрантов чувства безопасности. Даже украинцы, которые идеально выучили польский язык и устроились на работу, жалуются на невозможность завести дружеские связи с местными жителями. По оценке социолога, беженцы открыты к интеграции, однако само польское общество оказалось не готово принять новых жителей. Ситуацию подтверждает и официальная статистика: по данным посла Украины в Варшаве Василия Боднара, число нападений на украинцев в Польше за последний год подскочило сразу на 30 процентов.Похолодание в отношениях между Варшавой и Киевом обострилось из-за жестких исторических споров, включая тему Волынской резни. Ситуацию накалили и затяжные протесты польских фермеров, которые блокировали границу, обвиняя Украину в уничтожении их рынка. В ответ на это польские власти начали планомерно урезать социальные льготы, бесплатное жилье и выплаты для украинских беженцев.Подробнее - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.
польша
украина
варшава
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, украина.ру, варшава
Новости, Польша, Украина, Украина.ру, Варшава
В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли
Проживающие в Польше граждане Украины начали скрывать свою национальность в публичном пространстве из-за растущей неприязни со стороны местного населения, передает агентство РАР
Доктор наук из Варшавского университета Доминика Блахницкая-Чачек подчеркнула, что раньше этого страха не было, но сейчас враждебное отношение поляков напрямую лишает мигрантов чувства безопасности.
Даже украинцы, которые идеально выучили польский язык и устроились на работу, жалуются на невозможность завести дружеские связи с местными жителями.
По оценке социолога, беженцы открыты к интеграции, однако само польское общество оказалось не готово принять новых жителей.
Ситуацию подтверждает и официальная статистика: по данным посла Украины в Варшаве Василия Боднара, число нападений на украинцев в Польше за последний год подскочило сразу на 30 процентов.
Похолодание в отношениях между Варшавой и Киевом обострилось из-за жестких исторических споров, включая тему Волынской резни. Ситуацию накалили и затяжные протесты польских фермеров, которые блокировали границу, обвиняя Украину в уничтожении их рынка. В ответ на это польские власти начали планомерно урезать социальные льготы, бесплатное жилье и выплаты для украинских беженцев.