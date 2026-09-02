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Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации

Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации - 02.09.2026 Украина.ру

Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации

Россия ответит встречным возмездием на любые попытки Киева атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

2026-09-02T09:23

2026-09-02T09:23

2026-09-02T09:23

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Политик напомнил, что президент Владимир Путин уже классифицировал заявления Владимира Зеленского как официальную заявку на государственный терроризм. Медведев подчеркнул, что с террористами переговоры не ведутся, а также прямо указал на спонсоров этих угроз — лидеров западных и, в первую очередь, европейских государств. Зампред Совбеза иронично добавил, что эти политики регулярно совершают поездки в Киев на поездах. Накануне Путин на саммите ШОС также предупредил, что Москва найдет асимметричный и жесткий ответ, если Украина попытается реализовать свои угрозы по "закрытию неба" над Россией.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, совбез, шос, минобороны, дмитрий медведев