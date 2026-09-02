Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации - 02.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260902/udar-vozmezdiya-medvedev-otvetil-na-ukrainskie-ugrozy-grazhdanskoy-aviatsii-1082959420.html
Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации
Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации - 02.09.2026 Украина.ру
Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации
Россия ответит встречным возмездием на любые попытки Киева атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
2026-09-02T09:23
2026-09-02T09:23
новости
россия
киев
москва
владимир путин
владимир зеленский
совбез
шос
минобороны
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082445671_164:0:2835:1503_1920x0_80_0_0_4e60761c57d7ca8886b03186a7ab1c58.jpg
Политик напомнил, что президент Владимир Путин уже классифицировал заявления Владимира Зеленского как официальную заявку на государственный терроризм. Медведев подчеркнул, что с террористами переговоры не ведутся, а также прямо указал на спонсоров этих угроз — лидеров западных и, в первую очередь, европейских государств. Зампред Совбеза иронично добавил, что эти политики регулярно совершают поездки в Киев на поездах. Накануне Путин на саммите ШОС также предупредил, что Москва найдет асимметричный и жесткий ответ, если Украина попытается реализовать свои угрозы по "закрытию неба" над Россией.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
россия
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082445671_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_4c15f0b0962cd4d060703fa6e5bfb8b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, совбез, шос, минобороны, дмитрий медведев
Новости, Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совбез, ШОС, Минобороны, Дмитрий Медведев

Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации

09:23 02.09.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание Экспертного совета по подготовке народной программы
Заседание Экспертного совета по подготовке народной программы - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия ответит встречным возмездием на любые попытки Киева атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
Политик напомнил, что президент Владимир Путин уже классифицировал заявления Владимира Зеленского как официальную заявку на государственный терроризм.
Медведев подчеркнул, что с террористами переговоры не ведутся, а также прямо указал на спонсоров этих угроз — лидеров западных и, в первую очередь, европейских государств.
Зампред Совбеза иронично добавил, что эти политики регулярно совершают поездки в Киев на поездах.
Накануне Путин на саммите ШОС также предупредил, что Москва найдет асимметричный и жесткий ответ, если Украина попытается реализовать свои угрозы по "закрытию неба" над Россией.
Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСовбезШОСМинобороныДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:37Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине
09:23Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации
09:17Силы ПВО сбили над Россией за ночь 130 украинских БПЛА
08:57Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией
08:54Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты
08:30В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли
08:04Силы ПВО сбили на подступах к Москве несколько украинских БПЛА — Собянин
08:00Автор идеи референдума о независимости Украины: 101 год Игорю Юхновскому
07:55НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией — МИД РФ
07:46На дальних рубежах Москвы вновь объявлена тревога по БПЛА
07:25Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается
07:22"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио
07:00Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации
06:51Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
06:28Германия обещала и уже передала Киеву более 100 миллиардов евро —посольство ФРГ
06:06Россия нашла противоядие против ракет "Фламинго". Но военные предупреждают, что расслабляться рано
06:00Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ
05:55Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины
05:45Экономика Украины и война: с овощами и молоком придётся попрощаться, в бюджете — дыра
05:30"Массовое исчезновение": Алёхин о пограничниках ВСУ, не выходивших на связь с июля
Лента новостейМолния