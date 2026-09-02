https://ukraina.ru/20260902/sily-pvo-sbili-na-podstupakh-k-moskve-neskolko-ukrainskikh-bpla--sobyanin-1082958437.html

Силы ПВО сбили на подступах к Москве несколько украинских БПЛА — Собянин

Силы ПВО сбили на подступах к Москве несколько украинских БПЛА — Собянин - 02.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили на подступах к Москве несколько украинских БПЛА — Собянин

Силы ПВО ВС России сбили семь украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин утром 2 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-02T08:04

2026-09-02T08:04

2026-09-02T08:06

украина.ру

москва

россия

сергей собянин

подмосковье

минобороны

минобороны рф

пво

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670280_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_2b05579192d92c0f44b0a2f0daa7f10d.jpg

В Подмосковье с вечера несколько раз объявлялась опасность по БПЛА, но только под утро несколько вражеских дронов смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 7:07 мск.Предыдущее сообщение о сбитых зенитчиками четырёх украинских дронах московский градоначальник опубликовал накануне вечером, в 19:40 мск.По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.Ранее сообщалось, что на дальних рубежах Москвы вновь объявлена воздушная тревога.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

москва

россия

подмосковье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, москва, россия, сергей собянин, подмосковье, минобороны, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины