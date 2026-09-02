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Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией
Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией - 02.09.2026 Украина.ру
Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией
Разрыв дипломатических отношений России с Германией сейчас не рассматривается, однако пределов их деградации нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Восточном экономическом форуме. Об этом утром 2 сентября пишет РИА Новости
2026-09-02T08:57
2026-09-02T08:57
2026-09-02T09:02
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Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль 1 сентября объявил о закрытии генерального консульство России в Бонне и расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Консульство в Бонне оставалось последним работающим в стране — в конце 2023 года Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Таким образом, Россия теперь имеет в ФРГ только одно дипломатическое представительство — посольство в Берлине с консульским отделом при нём.Гражданам России также значительно ужесточат контроль при въезде.В качестве предлога для этих недружественных шагов использовалось совершенно бездоказательное обвинение России в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, выдвинутое министром внутренних дел ФРГ Александром Добриндтом."Пока нет пределов этой деградации, судя по тому, как идут дела, какие шаги предпринимают", — сказал Грушко журналистам, отметив, что разрыв дипломатических отношений России с Германией сейчас не рассматривается.Он также добавил, что Москва "своевременно и последовательно" ответит на действия Германии, ответные меры, вероятно, "будут приняты скоро".Ранее предъявленные Берлином обвинения в адрес России как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу решительно отверг посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что озвученные германской стороной меры являются "беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений", которая не останется без последствий.Подробнее о событиях в Лейпциге в начале августа - в публикации "Наспех состряпанная провокация" - в МИД РФ оценили историю с дроном в аэропорту Германии.Свою оценку "малому поджогу Рейхстага" дала Служба внешней разведки (СВР) России - ЕС сделал Киеву приятно инцидентом в Лейпциге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, мид рф, россия, служба внешней разведки , германия, берлин, украина.ру, международные отношения, международная политика, русофобия, антироссийские санкции, провокация, посольство, посольство рф, консульство, консульства, мир без границ, всемирный день без автомобиля
Новости, МИД РФ, Россия, Служба внешней разведки , Германия, Берлин, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, Русофобия, антироссийские санкции, провокация, посольство, посольство РФ, консульство, консульства, Мир без границ, Всемирный день без автомобиля
Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией
08:57 02.09.2026 (обновлено: 09:02 02.09.2026)
Разрыв дипломатических отношений России с Германией сейчас не рассматривается, однако пределов их деградации нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Восточном экономическом форуме. Об этом утром 2 сентября пишет РИА Новости
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль 1 сентября объявил о закрытии генерального консульство России в Бонне и расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Консульство в Бонне оставалось последним работающим в стране — в конце 2023 года Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Таким образом, Россия теперь имеет в ФРГ только одно дипломатическое представительство — посольство в Берлине с консульским отделом при нём.
Гражданам России также значительно ужесточат контроль при въезде.
В качестве предлога для этих недружественных шагов использовалось совершенно бездоказательное обвинение России в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, выдвинутое министром внутренних дел ФРГ Александром Добриндтом.
"Пока нет пределов этой деградации, судя по тому, как идут дела, какие шаги предпринимают", — сказал Грушко журналистам, отметив, что разрыв дипломатических отношений России с Германией сейчас не рассматривается.
Он также добавил, что Москва "своевременно и последовательно" ответит на действия Германии, ответные меры, вероятно, "будут приняты скоро".
Ранее предъявленные Берлином обвинения в адрес России как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу решительно отверг посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что озвученные германской стороной меры являются "беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений", которая не останется без последствий.
Свою оценку "малому поджогу Рейхстага" дала Служба внешней разведки (СВР) России - ЕС сделал Киеву приятно инцидентом в Лейпциге. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.