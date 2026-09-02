https://ukraina.ru/20260902/aeroport-leyptsiga-kak-lzhivyy-predlog-mid-rf-otsenil-tekuschie-otnosheniya-s-germaniey-1082958797.html

Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией

Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией - 02.09.2026 Украина.ру

Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией

Разрыв дипломатических отношений России с Германией сейчас не рассматривается, однако пределов их деградации нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Восточном экономическом форуме. Об этом утром 2 сентября пишет РИА Новости

2026-09-02T08:57

2026-09-02T08:57

2026-09-02T09:02

новости

мид рф

россия

служба внешней разведки

германия

берлин

украина.ру

международные отношения

международная политика

русофобия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101758/64/1017586478_0:169:2538:1597_1920x0_80_0_0_a38516b83d240b323cb8f673ccc5f4e0.jpg

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль 1 сентября объявил о закрытии генерального консульство России в Бонне и расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Консульство в Бонне оставалось последним работающим в стране — в конце 2023 года Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Таким образом, Россия теперь имеет в ФРГ только одно дипломатическое представительство — посольство в Берлине с консульским отделом при нём.Гражданам России также значительно ужесточат контроль при въезде.В качестве предлога для этих недружественных шагов использовалось совершенно бездоказательное обвинение России в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, выдвинутое министром внутренних дел ФРГ Александром Добриндтом."Пока нет пределов этой деградации, судя по тому, как идут дела, какие шаги предпринимают", — сказал Грушко журналистам, отметив, что разрыв дипломатических отношений России с Германией сейчас не рассматривается.Он также добавил, что Москва "своевременно и последовательно" ответит на действия Германии, ответные меры, вероятно, "будут приняты скоро".Ранее предъявленные Берлином обвинения в адрес России как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу решительно отверг посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что озвученные германской стороной меры являются "беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений", которая не останется без последствий.Подробнее о событиях в Лейпциге в начале августа - в публикации "Наспех состряпанная провокация" - в МИД РФ оценили историю с дроном в аэропорту Германии.Свою оценку "малому поджогу Рейхстага" дала Служба внешней разведки (СВР) России - ЕС сделал Киеву приятно инцидентом в Лейпциге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

германия

берлин

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мид рф, россия, служба внешней разведки , германия, берлин, украина.ру, международные отношения, международная политика, русофобия, антироссийские санкции, провокация, посольство, посольство рф, консульство, консульства, мир без границ, всемирный день без автомобиля