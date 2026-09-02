https://ukraina.ru/20260902/sily-pvo-sbili-nad-rossiey-za-noch-130-ukrainskikh-bpla-1082959234.html

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 130 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 130 украинских БПЛА - 02.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 130 украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 130 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 2 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-02T09:17

2026-09-02T09:17

2026-09-02T09:17

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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 1 сентября до 8:00 мск 2 сентября, дежурными ссредствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили на подступах к Москве несколько украинских БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, сво, спецоперация, краснодарский край, крым, черное море, белгородская область, брянская область, воронежская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, московская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины