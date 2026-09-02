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Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве

Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве - 02.09.2026 Украина.ру

Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве

В Киеве произошла перестрелка между представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом в ночь на 2 сентября сообщают местные каналы

2026-09-02T04:01

2026-09-02T04:01

2026-09-02T04:01

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По утверждению наблюдателей, инцидент произошёл, когда сотрудники разведки попытались задержать коллег из СБУ, в ночном Киеве прогремели выстрелы."Перестрелка между СБУ и ГУР на Юрия Шумского 10", — пишет телеграм-канал "Киевский Движ".Позже телеграм-канал Украина.ру прокомментировал распространённое в сети видео о развитии ситуации, на котором можно видеть сотрудников СБУ в форме и во всеоружии, "дискутирующих" с людьми в гражданском (предположительно из ГУР) и другими силовиками в полном обмундировании."Если, как утверждалось изначально, ГУРовцы арестовывали СБУшников, то на видео, возможно, уже "подмога" из СБУшного спецназа", — отмечает телеграм-канал Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, украина, киев, сбу, гур моу, главное управление разведки украины (гур), стрельба, конфликт, инцидент, происшествия, киевский режим, мир без границ