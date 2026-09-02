https://ukraina.ru/20260902/sotrudniki-sbu-i-gur-ustroili-perestrelku-v-kieve-1082957042.html
Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве
Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве - 02.09.2026 Украина.ру
Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве
В Киеве произошла перестрелка между представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом в ночь на 2 сентября сообщают местные каналы
2026-09-02T04:01
2026-09-02T04:01
2026-09-02T04:01
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гур моу
главное управление разведки украины (гур)
стрельба
конфликт
инцидент
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По утверждению наблюдателей, инцидент произошёл, когда сотрудники разведки попытались задержать коллег из СБУ, в ночном Киеве прогремели выстрелы."Перестрелка между СБУ и ГУР на Юрия Шумского 10", — пишет телеграм-канал "Киевский Движ".Позже телеграм-канал Украина.ру прокомментировал распространённое в сети видео о развитии ситуации, на котором можно видеть сотрудников СБУ в форме и во всеоружии, "дискутирующих" с людьми в гражданском (предположительно из ГУР) и другими силовиками в полном обмундировании."Если, как утверждалось изначально, ГУРовцы арестовывали СБУшников, то на видео, возможно, уже "подмога" из СБУшного спецназа", — отмечает телеграм-канал Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, украина, киев, сбу, гур моу, главное управление разведки украины (гур), стрельба, конфликт, инцидент, происшествия, киевский режим, мир без границ
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, СБУ, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), стрельба, конфликт, инцидент, происшествия, киевский режим, Мир без границ
Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве
В Киеве произошла перестрелка между представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом в ночь на 2 сентября сообщают местные каналы
По утверждению наблюдателей, инцидент произошёл, когда сотрудники разведки попытались задержать коллег из СБУ, в ночном Киеве прогремели выстрелы.
"Перестрелка между СБУ и ГУР на Юрия Шумского 10", — пишет телеграм-канал "Киевский Движ".
Позже телеграм-канал Украина.ру прокомментировал распространённое в сети видео о развитии ситуации, на котором можно видеть сотрудников СБУ в форме и во всеоружии, "дискутирующих" с людьми в гражданском (предположительно из ГУР) и другими силовиками в полном обмундировании.
"Если, как утверждалось изначально, ГУРовцы арестовывали СБУшников, то на видео, возможно, уже "подмога" из СБУшного спецназа", — отмечает телеграм-канал Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.