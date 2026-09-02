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НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией — МИД РФ

НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией — МИД РФ - 02.09.2026 Украина.ру

НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией — МИД РФ

Альянс НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией, что подтверждается его военными программами, учениями и развитием логистики на восточном фланге, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости

2026-09-02T07:55

2026-09-02T07:55

2026-09-02T07:55

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Дипломат подчеркнул, что в стратегических документах ЕС и НАТО Россия официально обозначена как "прямая, непосредственная и долговременная угроза". Из-за агрессивной политики Запада и санкционного курса радикально изменились экономические отношения Москвы с Европой. Грушко сообщил, что товарооборот России с Евросоюзом упал с 413 миллиардов долларов в 2013 году до примерно 60 миллиардов в прошлом году. При этом РФ активно наращивает сотрудничество со странами глобального Юга.Расплатой за этот антироссийский курс стал добровольный отказ Европы от газа из РФ, который буквально пустил под откос европейскую экономику и ударил по простым гражданам. Этот политический выбор, по оценке замминистра, обернулся для стран ЕС тяжелым кризисом: стремительной деиндустриализацией, ростом безработицы и жестким сокращением социальных обязательств государства.Москва много лет предупреждала, что продвижение НАТО на восток и приближение военных баз к границам России разрушают безопасность в Европе. Вступление новых стран в альянс, накачка Украины оружием и постоянные учения у рубежей РФ доказывают, что блок вернулся к логике холодной войны и открыто ищет повод для конфликта.Подробнее - в материале Страны НАТО уже предоставляют территории для атак Киева на регионы России — посол в Брюсселе на сайте Украина.ру.

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