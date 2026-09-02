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Автор идеи референдума о независимости Украины: 101 год Игорю Юхновскому

Автор идеи референдума о независимости Украины: 101 год Игорю Юхновскому - 02.09.2026 Украина.ру

Автор идеи референдума о независимости Украины: 101 год Игорю Юхновскому

1 сентября 1925 года в польской тогда Волыни родился Игорь Рафаилович Юхновский. В СССР он стал известным физиком, академиком, а на волне перестройки пошёл в политику. Именно Юхновский предложил провести референдум о независимости Украины

2026-09-02T08:00

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Игорь Юхновский родился на Волыни, между Дубно и Берестечко (ныне Ровенская область), в селе с древней историей – Княгинино, которое впервые упомянуто ещё в 1545 году. Первые шесть лет мальчика воспитывал дедушка, который был православным священником, и остался верен призванию после того, как в 1919 году Волынь оккупировала Польша.Семья Юхновских была не бедной, отец Игоря работал секретарём гмины (аналог сельсовета), и в 1937 году устроил мальчика в польскую государственную гимназию в Кременце. Учиться было тяжело – польского языка он почти не знал. Приход Советской власти на Западную Украину в 1939 году и перевод образования на украинский язык юноша встретил радостно.В 1941 году в Кременце уже радостно встретили нацистов, тем более, что те разрешили вешать сине-жёлтые флаги и петь "Ще не вмерла Украина". Однако уже через несколько месяцев нацисты закрыли гимназию, убили всех кременецких евреев и начали массовые аресты местного населения."Мы так возненавидели немцев, что когда пришли советские войска в 44-м году, я сразу пошёл добровольцем", – вспоминал Юхновский в одном из своих последних интервью. Он был сапёром 201 батальона резерва главного командования СССР, участвовал в битве за Львов. Победу встретил в силезском городке Каменц.После демобилизации в 1946 году Игорь Юхновский решил поступать во Львовский университет, на физический факультет. Но поскольку из-за войны он не успел получить полное среднее образование, его отец "за поллитра" договорился с директором Кременецкого техникума о липовом аттестате.Игорь очень боялся завалить вступительный экзамен по русскому языку. Поэтому договорился с братом, что тот пойдет сдавать вместо него. Сам же Юхновский вместо брата и ещё нескольких своих друзей сдавал вступительные экзамены по математике. Приёмная комиссия подмену не заметила."Я до сих пор неграмотный. Когда мне приходится писать какое-то сочинение, то ошибки мне прощают. Считают, что я как академик имею на ошибки право", – говорил позже ученый.На старших курсах университета, прочитав монографию академика Николая Боголюбова, Игорь Юхновский решил заняться статистической физикой. Оценивая дипломную работу студента Юхновского, защищённую в 1951 году, университетские профессора признали, что она отвечает всем требованиям кандидатской диссертации. Сама диссертация была защищена в 1954 году. В 1957-м он вступил в КПСС и вскоре стал парторгом факультета.В 1965 году Юхновский защитил докторскую диссертацию, с 1969-го заведовал Львовским отделением Института теоретической физики АН УССР, в 1982 году сам стал её действительным членом, позже возглавил Западный научный центр АН УССР во Львове. Академик Юхновский создал львовскую школу статистической физики, написал сотни научных статей, несколько монографий и учебников, с конца 1960-х регулярно ездил за границу.Жизнь Юхновского резко изменилась с началом Перестройки. В 1987 году по просьбе львовской общественности он возглавил местное отделение общества "Мемориал"*, и со временем втянулся в публичную политику. Юхновский добился организации выставки о сталинских репрессиях в экспозиции Львовского музея "Арсенал", а также разрешения на восстановление мемориального комплекса могил Украинских Сечевых Стрельцов на Яновском кладбище во Львове.В 1988 году Игорь Юхновский был избран делегатом XIX конференции КПСС. Выступить там с трибуны ему не дали, но он прославился заявлением в кулуарах – мол, как физик он уверен: Советский Союз должен развалиться по законам термодинамики, потому что изолированная система приводит к хаосу.Во Львове Игорь Юхновский поддерживал создание Общества украинского языка, принимал участие в создании Народного Руха Украины за перестройку. Однако, с диссидентами он особо тесно не общался и сам в Рух не вступил:"Я имел в основном дело с физиками – научными группами разных стран. Во времена СССР я не вёл политической деятельности иной, чем деятельность члена КПСС. Считал себя украинцем, и весь физический факультет – это были искренние и очень порядочные украинцы. Но мы делали физику. Хотя преподавали там на украинском языке, были разные стенгазеты, но никто не поднимал крика и не говорил того, чего не стоило говорить".В конце 1989 года Юхновский хотел принять участие в выборах народных депутатов СССР, но изменил решение в пользу выборов в Верховную Раду. На протяжении месяца он самостоятельно написал свою программу, и в первом туре одержал победу в одном из округов Львова у пяти конкурентов – с результатом 59%."Я приехал в Киев. И уже в качестве избранного депутата встретился с демократами в Союзе писателей Украины. К моему большому удивлению, тогда Иван Драч предложил меня главой демократического блока. И уж совсем неожиданно для меня руководитель Верховной Рады, первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Ивашко пригласил к себе и предложил мне создать в парламенте первую официальную оппозицию во всём Советском Союзе", – вспоминал Юхновский.Эта одобренная ЦК КПУ "оппозиция" получила название, которое придумал Вячеслав Чорновил – "Народная Рада", в её состав входили около 125 депутатов, в основном из Ивано-Франковской и Львовской областей. При этом как тогдашние оппозиционеры, так и коммунисты из "группы 239" неоднократно подчёркивали: большинство из предложений "Народной Рады", принятых украинским парламентом, готовил и представлял именно Юхновский. Кроме "Народной Рады", учёный также возглавлял Комиссию по вопросам науки и образования.Юхновский координировал и работу по подготовке сессии Верховной Рады УССР 24 августа 1991 года, на которой была провозглашена независимость Украины. За одну ночь "Народная Рада" своими силами на множительной машине, полученной от диаспоры, распечатала 450 экземпляров проектов нескольких ключевых постановлений. О своей речи на том историческом заседании Юхновский думал долго:"У меня не мелькнула мысль, что независимость должна быть подтверждена референдумом. Зачем это было нужно? Потому что потом Верховная Рада могла просто отменить постановление о провозглашении независимости Украины".По его словам, среди демократов не было единства – против референдума был Вячеслав Чорновил. "Ибо неизвестно как, так сказать, поведет себя народ. И все-таки я вписал этот пункт… И Кравчук потом параллельно с провозглашением независимости поставил на голосование отдельное решение о проведении референдума", – говорил Юхновский.Политик, будучи официальным лидером оппозиции, наивно полагал, что именно его "Народная Рада" выдвинет кандидатом в президенты:"Я удивился, что свою кандидатуру выдвинул Чорновил, потому что он был членом "Народной Рады", но меня о своем решении в известность не поставил. Позже то же произошло с Лукьяненко и Табурянским. И тогда ко мне подошёл Тарас Стецькив и сказал, что мы вас выдвинем кандидатом в президенты. Я приятно удивился. Должен сказать, что я хоть отлично знал политику, экономику Украины, но был никудышным кандидатом".На выборах в декабре 1991-го Юхновский получил всего 1,71% голосов, но его "подобрал" избранный Кравчук. С марта по конец октября 1992 года Юхновский возглавлял Государственную думу Украины – предтечу Администрации президента Украины. После этого до марта 1993 года Игорь Юхновский был первым вице-премьером в правительстве Леонида Кучмы**.Юхновский оставался уважаемой фигурой среди национал-демократов, но его влияние в этой среде со временем падало. В 1994 году он ещё смог выиграть выборы в своём мажоритарном округе во Львове, в 1998-м ему пришлось идти в парламент 15-м номером в списке Руха, а в 2002-м – 69-м в списке Блока Виктора Ющенко "Наша Украина".Юхновский не утратил способности к генерации ярких идей – именно он был инициатором принесения Ющенко незаконной президентской присяги на старинной Острожской Библии в зале Верховной рады 23 ноября 2004 года, во время первого "майдана". Ющенко этого не забыл: 23 августа 2005 года Юхновскому было присвоено звание Героя Украины, а когда в 2006 году политик оказался вне парламента, то специально под него создали Украинский институт национальной памяти (УИНП).На посту главы УИНП Игорь Юхновский не только раскручивал любимую тему Ющенко – "голодомор украинского народа", но и проталкивал уравнивание в правах ветеранов Советской Армии и боевиков ОУН-УПА***. С приходом к власти Виктора Януковича в 2010 году Юхновского убедили написать заявление об уходе из УИНП, и он вернулся во Львов, где продолжил научную работу.Но уже в декабре 2011 года Игорю Юхновский вошёл в состав Инициативной группы "Первого декабря", которая стала одной из множества "зонтичных" структур по подготовке "майдана" 2013-2014 годов. После государственного переворота в феврале 2014 года академик время от времени давал интервью, рассказывал о своём проекте Конституции Украины, предусматривающем двухпалатный парламент.С начала СВО и до самой своей смерти 26 марта 2024 года Игорь Юхновский регулярно заявлял, что Украина должна вернуть "все свои земли в границах 1991 года", и воевать до той поры, пока это не будет сделано.* Экстремистская организация, запрещённая в России.** Другие министры рассказывали, что Юхновский засыпал на заседаниях правительства, а когда просыпался – нёс отборную чушь, не имеющую никакого отношения к рассматривавшимся вопросам. – Ред.*** Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20240110/1042465004.html

https://ukraina.ru/20260628/xix-vsesoyuznaya-partkonferentsiya-samaya-masshtabnaya-promo-aktsiya-borisa-eltsina-1080661480.html

https://ukraina.ru/20240824/1048805730.html

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