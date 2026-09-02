Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС
10:00 02.09.2026 (обновлено: 10:06 02.09.2026)
Венгрия в очередной раз заблокировала продвижение Украины и Молдавии в Евросоюз, заморозив ключевые дискуссии по доступу к единому рынку и соцполитике, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов
Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров.
Венгерская сторона жестко настаивает: никакого прогресса не будет, пока Киев полностью не выполнит двустороннее соглашение о возвращении прав этническим венграм в Закарпатье.
Еще в начале лета премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркивал, что страна категорически против любого ускоренного приема новых членов и требует строгого подхода, "основанного на реальных заслугах" кандидатов.
Будапешт регулярно блокирует решения ЕС по Украине, требуя восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье после принятия законов о языке и образовании. Кроме того, Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз из-за невыполнения базовых экономических требований.
О сложностях Киева на пути в ЕС - в материале Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо на сайте Украина.ру.
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