Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС - 02.09.2026 Украина.ру
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Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС
Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС - 02.09.2026 Украина.ру
Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС
Венгрия в очередной раз заблокировала продвижение Украины и Молдавии в Евросоюз, заморозив ключевые дискуссии по доступу к единому рынку и соцполитике, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов
2026-09-02T10:00
2026-09-02T10:06
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Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров.Венгерская сторона жестко настаивает: никакого прогресса не будет, пока Киев полностью не выполнит двустороннее соглашение о возвращении прав этническим венграм в Закарпатье. Еще в начале лета премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркивал, что страна категорически против любого ускоренного приема новых членов и требует строгого подхода, "основанного на реальных заслугах" кандидатов.Будапешт регулярно блокирует решения ЕС по Украине, требуя восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье после принятия законов о языке и образовании. Кроме того, Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз из-за невыполнения базовых экономических требований.О сложностях Киева на пути в ЕС - в материале Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо на сайте Украина.ру.
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новости, украина, венгрия, будапешт, роберт фицо, ес, украина.ру
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, Роберт Фицо, ЕС, Украина.ру

Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

10:00 02.09.2026 (обновлено: 10:06 02.09.2026)
 
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флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Венгрия в очередной раз заблокировала продвижение Украины и Молдавии в Евросоюз, заморозив ключевые дискуссии по доступу к единому рынку и соцполитике, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов
Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров.
Венгерская сторона жестко настаивает: никакого прогресса не будет, пока Киев полностью не выполнит двустороннее соглашение о возвращении прав этническим венграм в Закарпатье.
Еще в начале лета премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркивал, что страна категорически против любого ускоренного приема новых членов и требует строгого подхода, "основанного на реальных заслугах" кандидатов.
Будапешт регулярно блокирует решения ЕС по Украине, требуя восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье после принятия законов о языке и образовании. Кроме того, Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз из-за невыполнения базовых экономических требований.
О сложностях Киева на пути в ЕС - в материале Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо на сайте Украина.ру.
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