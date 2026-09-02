https://ukraina.ru/20260902/kto-vyydet-na-samikh-sebya-zachem-sluge-naroda-rassekrechivanie-agentov-kgb-na-ukraine-1082959638.html

Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине

Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине - 02.09.2026 Украина.ру

Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине

На Украине, похоже, стартовал процесс разоблачения декоммунизаторов и десоветизаторов. Так, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский вдруг взял и написал проект закона о создании открытого реестра агентов КГБ

2026-09-02T09:37

2026-09-02T09:37

2026-09-02T09:37

эксклюзив

украина

латвия

максим бужанский

владимир зеленский

кгб

петр порошенко*

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101729/08/1017290830_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_cfaf52bff2fa5e794aea69902043c800.jpg

Пример он взял со стран Балтии, где такие реестры были открыты еще в 2018 году. "А почему нет? Прибалтика ведь наш ориентир во всем, во всех важнейших вопросах", – пояснил парламентарий. Действительно, после того как сайт госархива Латвии открыл "запасники КГБ", исследователи немедленно обнаружили там не только карточки предстоятеля латвийской православной церкви митрополита Александра (удобный повод для травли и изгнания канонического православия), но и компромат на режиссера Яниса Стрейча, академика Яниса Страдиньша, экс-премьера Ивара Годманиса, председателя Верховного суда Ивара Бичковичса, банкира и владельца британского футбольного клуба "Блэкпул" Валерия Белоконя, журналиста Карена Маркаряна. А также многих других, уже почивших и ныне здравствующих, и даже вполне активных общественно значимых лиц. Ориентируясь на прибалтийский опыт, можно ожидать, что под удар на Украине тоже попадут не только бывшие премьеры и президенты, но и журналисты, и культмассовый сектор, и научная элита, которая сейчас строчит мифы о копании украинцами Черного моря. А уж о профессиональных декоммунизаторах, деимпериализаторах и прочих майданных грантоедах и говорить не приходится. Не для них ли писался закон? Ведь именно "внуки Сороса" сейчас изощренно давят на Зеленского, требуя поделиться властью и передать часть полномочий внешним кураторам страны.Показательно, что законопроект Бужанского набрал только 9 подписей. И там нет ни одного автографа членов партии "Европейская солидарность" или "Голос", где засели самые ярые сторонники сноса памятников и переименования улиц. Так, с подачи "соросят" из "Голоса" был согласован демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, расположенного в киевском сквере на улице маршала Якубовского. Правда, снести памятники Пушкину и Булгакову в Киеве предлагали депутаты из партии власти, но Бужанский об этом тактично умалчивает. Зато напоминает, что активные майданщики из партии Петра Порошенко* добились переименования киевской улицы в честь партизана Ивана Кудри на имя покойного американского сенатора Джона Маккейна. Но сейчас профессиональные декоммунизаторы с депутатскими значками отказываются сделать следующий шаг – открыть публичный доступ к картотеке агентов КГБ УССР и другим документам советской спецслужбы.И высказал мнение, что "соросята" и майданные политики очень не хотят такого продолжения декоммунизации. Чтобы не выйти на самих себя.Интересно, что такой вопрос уже поднимался на Украине – и в 2015 году, и в 2021-м. Тогда львовские активисты тоже громко требовали открыть все тайники, однако получили исчерпывающий ответ от руководителя Укргосархива Анатолия Хромова. Он рассказал, что почти все данные о сотрудничестве украинских политиков с КГБ были уничтожены, "поскольку представляли определенную угрозу некоторым политикам, которые после развала СССР пришли к власти в Украине". Но архивариус признал, что подобная политика бывших советских спецслужб имела под собой гуманную почву. Ведь после "бархатных" революций в Восточной Европе, когда в руки общественности попали документы органов безопасности, раскрытие архивов нередко приводило к кровавым последствиям. Сотрудникам местных органов безопасности и их семьям мстили потомки их жертв. Наверняка и на Украине возможны подобные расправы. Так зачем же "слуга народа" добивается аналогичной реакции? Причин тут видится несколько.Во-первых, выброс такой информации отвлечет украинцев от мести сотрудникам ТЦК, военкомам и силовикам, которые сегодня устраивают настоящую охоту за украинскими мужчинами. Конечно, люди кипят ненавистью и желанием отомстить. Вот тут самое время канализировать общественное недовольство и перевести его в другое русло. Направить мстителей на поиск родни "агентов КГБ" и таким образом отвлечь их от происходящего в реальности геноцида. Такая идея может неплохо сработать на Западной Украине, где ненавидят "совьеты" и до сих пор готовы расправляться с теми, кто "замучил Василя Стуса" и взорвал Евгена Коновальца. Во-вторых, режиму Зеленского и его западным кураторам понадобится гражданская война – в случае проигрыша конфликта с Россией или даже в случае усиления антивоенных настроений на Украине. Поэтому очередное стравливание общества на теме "а кто тут у нас советский стукач?" очень даже вписывается в планы власти, к которой принадлежит и автор закона.Декоммунизаторы с 2015 года активно спекулировали на этой теме и все с той же целью – расколоть украинцев. Например, Институт национальной памяти опубликовал книгу "Чернобыльское досье КГБ", которая убеждала читателей в бесчеловечности коммунистического режима, "убивавшего украинцев с помощью мирного атома". В марте 2015 года директор архива СБУ Игорь Кулик заявлял, что они уже проверяют украинских чиновников на предмет сотрудничества с КГБ СССР. "Большинство документов с информацией об украинцах, которые были штатными сотрудниками либо закончили высшие курсы КГБ, сохранились. То есть мы четко можем ответить на запрос той или иной организации, работал ли тот или иной человек в КГБ или нет", – подчеркнул тогда он. Как же так? В архивах утверждают, что все документы были уничтожены, а в СБУ, наоборот, – что все данные сохранились? Сошлись на том, что все сведения об украинских стукачах просто защитили специальным законом. А то бы Украину и по сей день сотрясали разоблачения в стиле Ирины Фарион.Если кто не в курсе, то покойная "патриотка" из партии "Свобода", ведшая борьбу против всего коммунистического, в студенческие годы была членом КПСС. А получить партбилет студенту в те годы было ох как непросто. Для этого надо было быть или очень идейным коммунистом, или же постукивать на своих сокурсников и преподавателей. Надо полагать, что так поступала не только будущая националистка, но и большинство нынешних министров, политиков, силовиков, писателей, которым помогли продвинуться во власть отцы и деды с партбилетами в кармане. Тут сразу можно вспомнить биографию Порошенко, дорогу которому в бизнес и политику открыл его отец – крупный советский хозяйственник. Или же припомнить, почему у экс-секретаря СНБО Александра Турчинова во время его работы в Днепропетровском обкоме комсомола была кличка "Рахметов". Бывшего премьера Юлию Тимошенко во власть тоже двигал свекор – председатель Кировского райисполкома города Днепропетровска. А что касается одного из крупнейших олигархов Украины Виктора Пинчука, то его агентурный псевдоним в КГБ, согласно обнародованным в 2019 году документам, был "Валерий". Естественно, если сейчас все это вывалить в большом объеме на головы почти декоммунизированных граждан, да еще и в преддверии возможных выборов, то у многих из них возникнет вопрос: зачем голосовать за Порошенко, Тимошенко и прочих "динозавров" постсоветской эпохи, когда можно (и нужно!) выбрать молодых, не связанных с "совком" и Комитетом госбезопасности политиков? Примерно таких, как привел в парламент Зеленский: среди его депутатов были собачьи парикмахеры, дизайнеры ландшафтов, просто безработные или мебельные обойщики – как тот же Бужанский. Мало кто знает, что до прихода в Раду он занимался перетяжкой диванов. И теперь ему выгодно нейтрализовать конкурентов с бэкграундом Компартии или КГБ – так что в инициативе депутата создать реестр сексотов есть и личная выгода. Особенно если учесть, что Бужанского прочат в первую пятерку партии, создаваемой для восточных регионов Украины.Так что, как бы ни пыжились разоблачители, как бы ни работали на свой гешефт, настоящая-то интрига заключается вовсе не в количестве фамилий из потенциального реестра стукачей. Она в другом: может ли нынешняя политическая система Украины без опаски применить майданную логику декоммунизации к нынешним правителям? Если нет, то инициатива парламентария останется просто инструментом дестабилизации и удобным политическим лозунгом. Впрочем, в этом и сейчас никто не сомневается…*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260901/prizrak-andzheliny-dzholi-nad-ukrainoy-i-sobachya-diplomatiya-zelenskogo-1082948806.html

украина

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, латвия, максим бужанский, владимир зеленский, кгб, петр порошенко*