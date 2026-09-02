Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта - 02.09.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта - 02.09.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в трёх аэропортах. Об этом Росавиация утром 2 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-09-02T06:51
2026-09-02T06:51
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россия
новости
росавиация
геленджик
сочи
пенза
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саратовская область
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В районе полуночи Росавиация сняла временные ограничения на взлёт и посадку самолётов, ранее введённые в аэропортах Геленджика и Сочи.По информации к этому часу, для полётов закрыты аэропорты Калуги (1:51 мск), Пензы (4:23 мск), Саратова (4:26 мск).Подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово, в которых ранее был введён режим работы "по согласованию с соответствующими органами", сейчас возобновили полёты без ограничений.Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, новости, росавиация, геленджик, сочи, пенза, калужская область, саратовская область, внуково, домодедово, ограничения, аэропорт, аэропорты, опасность, угроза, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Новости, Росавиация, Геленджик, Сочи, Пенза, Калужская область, Саратовская область, Внуково, Домодедово, ограничения, аэропорт, аэропорты, опасность, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

06:51 02.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в трёх аэропортах. Об этом Росавиация утром 2 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
В районе полуночи Росавиация сняла временные ограничения на взлёт и посадку самолётов, ранее введённые в аэропортах Геленджика и Сочи.
По информации к этому часу, для полётов закрыты аэропорты Калуги (1:51 мск), Пензы (4:23 мск), Саратова (4:26 мск).
Подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово, в которых ранее был введён режим работы "по согласованию с соответствующими органами", сейчас возобновили полёты без ограничений.
Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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