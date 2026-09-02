https://ukraina.ru/20260902/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-tri-aeroporta-1082957582.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта - 02.09.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в трёх аэропортах. Об этом Росавиация утром 2 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-09-02T06:51

2026-09-02T06:51

2026-09-02T06:51

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В районе полуночи Росавиация сняла временные ограничения на взлёт и посадку самолётов, ранее введённые в аэропортах Геленджика и Сочи.По информации к этому часу, для полётов закрыты аэропорты Калуги (1:51 мск), Пензы (4:23 мск), Саратова (4:26 мск).Подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово, в которых ранее был введён режим работы "по согласованию с соответствующими органами", сейчас возобновили полёты без ограничений.Напомним, временные запреты на взлёты и посадки, а также другие ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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саратовская область

домодедово

аэропорт

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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