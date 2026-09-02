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Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным

Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным - 02.09.2026 Украина.ру

Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным

Украинские парламентарии пожаловались на сильную тесноту в бомбоубежище Верховной рады, куда руководство планирует перенести пленарные заседания из-за участившихся воздушных тревог, пишет Financial Times

2026-09-02T10:24

2026-09-02T10:24

2026-09-02T10:24

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Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук объявил, что из-за регулярных налетов и срывов графика депутаты вскоре начнут полноценно заседать под землей. Однако в кулуарах инициативу восприняли без восторга. Один из нардепов анонимно признался британским журналистам, что бункер физически не рассчитан на нормальную работу парламента. По данным украинского Минцифры, ситуация с тревогами в Киеве стала критической — только за 31 августа сирены в столице включались около десяти раз.Прямо сегодня ночью в Киевской области прогремели мощные взрывы: российские военные с помощью БпЛА "Герань-4 сикер" атаковали и уничтожили крупный логистический центр "Равен Украина" в Броварах. Как сообщили в Минобороны РФ, этот налет стал частью масштабной серии групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. В эту же ночь высокоточным оружием в порту Одессы были ликвидированы предприятие по производству морских дронов и шесть топливных резервуаров, а также выведены из строя четыре энергообъекта, обеспечивавшие работу портовой зоны.О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, киевская область, руслан стефанчук, рада, минобороны, верховная рада