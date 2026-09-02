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"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио

"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио - 02.09.2026 Украина.ру

"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают регулярный контакт для сверки позиций по Украине и международной повестке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-02T07:22

2026-09-02T07:22

2026-09-02T07:22

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По словам дипломата, стороны признают необходимость диалога. Главы внешнеполитических ведомств созваниваются и проводят личные встречи, в ходе которых также затрагивают вопросы двусторонних отношений. Захарова подчеркнула, что Москва ценит любые заявления, способствующие мирному урегулированию украинского конфликта.Кроме прочего, представитель МИД прокомментировала угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации. Захарова охарактеризовала киевский режим как "сплав государственного механизма с террористическими методиками". Она добавила, что зарубежное финансирование Киева придает этой деятельности международный характер.Подробнее о конфликте - в материале “Я думаю, это последний год войны”. Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, сергей лавров, марко рубио, мид, украина.ру, мария захарова