https://ukraina.ru/20260902/sveryayut-chasy-po-ukraine-zakharova-rasskazala-o-kontaktakh-lavrova-i-rubio-1082957760.html
"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио
"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио - 02.09.2026 Украина.ру
"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают регулярный контакт для сверки позиций по Украине и международной повестке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-02T07:22
2026-09-02T07:22
2026-09-02T07:22
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По словам дипломата, стороны признают необходимость диалога. Главы внешнеполитических ведомств созваниваются и проводят личные встречи, в ходе которых также затрагивают вопросы двусторонних отношений. Захарова подчеркнула, что Москва ценит любые заявления, способствующие мирному урегулированию украинского конфликта.Кроме прочего, представитель МИД прокомментировала угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации. Захарова охарактеризовала киевский режим как "сплав государственного механизма с террористическими методиками". Она добавила, что зарубежное финансирование Киева придает этой деятельности международный характер.Подробнее о конфликте - в материале “Я думаю, это последний год войны”. Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, сергей лавров, марко рубио, мид, украина.ру, мария захарова
Новости, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, МИД, Украина.ру, Мария Захарова
"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают регулярный контакт для сверки позиций по Украине и международной повестке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По словам дипломата, стороны признают необходимость диалога.
Главы внешнеполитических ведомств созваниваются и проводят личные встречи, в ходе которых также затрагивают вопросы двусторонних отношений.
Захарова подчеркнула, что Москва ценит любые заявления, способствующие мирному урегулированию украинского конфликта.
Кроме прочего, представитель МИД прокомментировала угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации. Захарова охарактеризовала киевский режим как "сплав государственного механизма с террористическими методиками". Она добавила, что зарубежное финансирование Киева придает этой деятельности международный характер.