Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 2 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-02T01:32
2026-09-02T01:33
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской, Московской, Запорожской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Курской, Воронежской, Московской, Калужской, Смоленской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Курской областях.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 2 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (23:09 мск), Сочи (23:55 мск).Аэропорты Калуги и Шереметьево, где ограничения были введены ранее, возобновили полёты в 23:28 мск. В аэропорту Геленджика дополнительные временные ограничения сняты в 23:38 мск, в аэропорту Сочи — в 1:06 мск.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гуманитарную колонну на подъезде к городу Алёшки в Херсонской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, ростовская область, московская область, запорожская область, курская область, днр, лнр, севастополь, брянская область, воронежская область, калужская область, смоленск, волгоградская область, белгородская область, саратовская область, пенза, орловская область, геленджик, сочи, шереметьево, росавиация, аэропорты, аэропорт, опасность, бпла, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, пво, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:32 02.09.2026 (обновлено: 01:33 02.09.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 2 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской, Московской, Запорожской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Курской, Воронежской, Московской, Калужской, Смоленской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Курской областях.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 2 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (23:09 мск), Сочи (23:55 мск).
Аэропорты Калуги и Шереметьево, где ограничения были введены ранее, возобновили полёты в 23:28 мск. В аэропорту Геленджика дополнительные временные ограничения сняты в 23:38 мск, в аэропорту Сочи — в 1:06 мск.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гуманитарную колонну на подъезде к городу Алёшки в Херсонской области.
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