https://ukraina.ru/20260902/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082955608.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 02.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 2 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-02T01:32

2026-09-02T01:32

2026-09-02T01:33

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 1 сентября и в ночь на 2 сентября объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Ростовской, Московской, Запорожской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Запорожской, Курской, Воронежской, Московской, Калужской, Смоленской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Курской областях.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 2 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (23:09 мск), Сочи (23:55 мск).Аэропорты Калуги и Шереметьево, где ограничения были введены ранее, возобновили полёты в 23:28 мск. В аэропорту Геленджика дополнительные временные ограничения сняты в 23:38 мск, в аэропорту Сочи — в 1:06 мск.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гуманитарную колонну на подъезде к городу Алёшки в Херсонской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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