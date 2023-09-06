Forbes рассказал, что за войной на Украине следят с помощью сейсмографов. Что это значит - 06.09.2023 Украина.ру
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Forbes рассказал, что за войной на Украине следят с помощью сейсмографов. Что это значит
Forbes рассказал, что за войной на Украине следят с помощью сейсмографов. Что это значит - 06.09.2023 Украина.ру
Forbes рассказал, что за войной на Украине следят с помощью сейсмографов. Что это значит
Война на Украине стала первым в истории вооруженным столкновением, в ходе которого впервые была применена технология наблюдения за боевыми действиями с помощью сейсмографов. Об этом 6 сентября сообщил американский финансовый журнал Forbes
2023-09-06T16:52
2023-09-06T16:52
новости
новости украины
сейсмограф
сейсмическая активность
война
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Издание уточняет, что этой работой занялась группа украинских и норвежских ученых, которые используют звуковые и сейсмические волны для автоматического определения отдельных атак в режиме, близком к реальному времени."Землетрясения вызываются скольжением горных пород, что отражается в сейсмограмме в виде поперечных волн со сложной структурой движений вверх и вниз. Напротив, взрыв порождает сферу волн сжатия, распространяющихся с единым пиком давления во всех направлениях. Сейсмические и звуковые волны, порождаемые взрывом, могут распространяться на сотни километров со скоростью примерно до 8 километров в секунду на земле и примерно 0,34 километра в секунду в воздухе", - разъясняют авторы статьи.Это знание, уверены журналисты, открывает огромные перспективы для контроля больших территорий. При этом точность этой технологии может даже превышать возможности спутникового наблюдения.В потенциале, резюмируют авторы статьи, сейсмографы помогут выявлять "потенциальные нарушения международного права", а также следить одновременно на несколькими горячими точками на карте мира, так как всего на Земле работает более 200 сейсмических и инфразвуковых станций."А обстрелы Донбасса в эту статистику войдут? Нет, конечно, правда?", "Придумали, как еще обвинить Россию? Нарисованными линиями на экране монитора", "Стойте, погодите! Но ведь сейсмографы существуют уже очень давно и их возможности не новость. Почему сейчас это придумали?" - отреагировали пользователи сети.
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, сейсмограф, сейсмическая активность, война
Новости, Новости Украины, сейсмограф, сейсмическая активность, война

Forbes рассказал, что за войной на Украине следят с помощью сейсмографов. Что это значит

16:52 06.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Война на Украине стала первым в истории вооруженным столкновением, в ходе которого впервые была применена технология наблюдения за боевыми действиями с помощью сейсмографов. Об этом 6 сентября сообщил американский финансовый журнал Forbes
Издание уточняет, что этой работой занялась группа украинских и норвежских ученых, которые используют звуковые и сейсмические волны для автоматического определения отдельных атак в режиме, близком к реальному времени.
"Землетрясения вызываются скольжением горных пород, что отражается в сейсмограмме в виде поперечных волн со сложной структурой движений вверх и вниз. Напротив, взрыв порождает сферу волн сжатия, распространяющихся с единым пиком давления во всех направлениях. Сейсмические и звуковые волны, порождаемые взрывом, могут распространяться на сотни километров со скоростью примерно до 8 километров в секунду на земле и примерно 0,34 километра в секунду в воздухе", - разъясняют авторы статьи.
Это знание, уверены журналисты, открывает огромные перспективы для контроля больших территорий. При этом точность этой технологии может даже превышать возможности спутникового наблюдения.
В потенциале, резюмируют авторы статьи, сейсмографы помогут выявлять "потенциальные нарушения международного права", а также следить одновременно на несколькими горячими точками на карте мира, так как всего на Земле работает более 200 сейсмических и инфразвуковых станций.
"А обстрелы Донбасса в эту статистику войдут? Нет, конечно, правда?", "Придумали, как еще обвинить Россию? Нарисованными линиями на экране монитора", "Стойте, погодите! Но ведь сейсмографы существуют уже очень давно и их возможности не новость. Почему сейчас это придумали?" - отреагировали пользователи сети.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
15:15
Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США
 
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