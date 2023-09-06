https://ukraina.ru/20230906/1049196814.html

Армия больных и увечных. Кого Киев призывает в ВСУ

Армия больных и увечных. Кого Киев призывает в ВСУ - 06.09.2023 Украина.ру

Армия больных и увечных. Кого Киев призывает в ВСУ

С началом осени на Украине стали резко закручивать гайки, отправляя на минные поля всех, кого попало. Говорит это об истощении человеческих ресурсов в стране, что можно было предсказать, зная о приблизительном количестве населения.

2023-09-06T09:52

2023-09-06T09:52

2023-09-06T09:52

эксклюзив

украина

мобилизация

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Всех "белобилетников" решили еще раз прогнать через медицинские комиссии. Стало быть, тем, кто купил себе отсрочку, теперь придется платить по второму кругу, но в разы больше. Однако большая опасность поджидает тех, кто реально болен.На Украине так и не сделали вывода после недавнего скандала, когда мобилизованный эпилептик из Одесской области даже не доехал до зоны боевых действий и скончался по дороге, так как медицинской помощи получить не мог.Во вторник 5 сентября украинский политолог Михаил Чаплыга опубликовал в своем Telegram-канале медицинскую справку, выданную его знакомому военнослужащему ВСУ. Из справки следует, что старший солдат получил тяжелое ранение в прошлом году и ему ампутировали правую руку. Кроме того, у него имеется залеченный туберкулез, то есть легкие – серьезно поражены. Тем не менее, он был признан частично годным, а таковых сейчас призывают в ВСУ. Без руки и с пораженными легкими, но его попытаются бросить на минные поля, ведь ходить он еще может.Украинский Telegram-канал "Klymenko-Time" напоминает, что медицинские комиссии в стране действуют по максимально упрощенным стандартам пригодности. "Если человек сам дошел до больницы и даже ни разу не упал в обморок, то он вполне может ходить и вокруг охраняемого объекта где-то в Винницкой области. А если еще и поднимает рюкзак весом до 7 кг, то вполне может держать в руках автомат Калашникова вместе с полным магазином", - пишет "Klymenko-Time". В целом же украинская армия постепенно превращается в армию больных, калек и людей с психическими расстройствами, от которых будет мало проку в бою, но мишенями они послужить могут.Украинская мобилизация всё больше напоминает мобилизацию в Австро-Венгрии, описанную у гениального чешского сатирика Ярослава Гашека в "Солдате Швейке". "В каждой армии есть негодяи, которые не желают служить…Эти продувные бестии жалуются, к примеру, на порок сердца, а вскрытие обнаруживает у них, может, всего-навсего какое-нибудь воспаление слепой кишки. Такими и другими подобными способами пробуют они избавиться от своих воинских обязанностей. Но не тут-то было! Существует медицинская комиссия, которая портит им всю музыку…. Иной прохвост жалуется на рак желудка. Его кладут на операционный стол и говорят: "Вскрыть желудок, не прибегая к наркозу". Договорить не успеют – рак как рукой сняло, и чудесно исцеленный шагает в тюрьму. Медицинская комиссия – настоящее благодеяние для армии. Без нее каждый призывник чувствовал бы себя больным", - иронизировал Гашек ровно сто лет назад.Кто же из несчастных может вскоре оказаться на минных полях, несмотря на свои заболевания? Во-первых, люди с диагнозом ВИЧ. Заболевание неизлечимое, а в условиях ранений и при первой медицинской помощи разным военнослужащим где-нибудь в блиндаже возле линии соприкосновения в рядах ВСУ может увеличиваться количество зараженных. Во-вторых, это вирусный гепатит. Заболевание тяжелое и сопровождается зачастую нарушением базовых функций организма. Харьковская медицинская лаборатория "Millenium" на своем сайте предупреждает, что вирусные гепатиты в разы опаснее СПИДа из-за повышенного риска заражения бытовым путем. С диагностированным вирусным гепатитом вас на Украине не возьмут на работу в государственные органы, полицию, а тем более, в заведения общественного питания или образовательные учреждения. И на то есть основания.В-третьих, призывать будут людей с залеченным туберкулезом. Однако, как мы видим на примере, который приводил Михаил Чаплыга, таких призывали ранее и даже ампутация руки не может уберечь от повторного призыва.На Украине после Евромайдана наблюдается резкий рост заболеваемости туберкулезом. Украина многие годы входит в топ-30 стран с самыми высокими показателями лекарственно-устойчивого туберкулеза, который не лечится стандартными схемами. За последние годы к тому же резко снизились возможности диагностировать заболевание, так как в рамках медицинской реформы имени Ульяны Супрун многие туберкулезные диспансеры и больницы были закрыты. Их пациентов обычно выписывали, как "вылеченных". Проще говоря, в казармах и блиндажах ВСУ, в тесном общении с другими военнослужащими, окажутся пациенты, в том числе и с открытой формой туберкулеза.Призывать намерены также людей с болезнями эндокринной системы, которые влияют на психику и выносливость, способность к концентрации внимания и многое другое. Даже в обычной жизни они должны регулярно обследоваться у врача-эндокринолога, сдавать анализы и принимать определенные лекарства. На минные поля пойдут и люди с хроническими заболеваниями крови. Специфика многих из этих заболеваний – при кровотечении кровь сложно остановить, она может не сворачиваться, не говоря уже о возможностях переливаний при потере крови. К тому же, требуемый режим питания (что-то категорически нельзя, а без чего-то сложно обойтись) в полевых условиях сложно соблюдать.Следующая категория потенциальных призывников – люди с разными формами расстройства психики. Реальную тяжесть случаев при таких расстройствах всегда сложно определить, а еще сложнее лечить. Для многих форм характерна непредсказуемость поведения. Скорее всего, даже небольшие расстройства обострятся в условиях боевых действий или при конфликте с другими военнослужащими. И у этих людей в руках будет оружие, включая тяжелое вооружение."Власть решила, что проще закинуть в окопы людей, болеющих туберкулезом, ВИЧ, а также склонных к самоубийству, которым кстати на гражданке с таким диагнозом разрешение на оружие не выдается", - комментирует инициативу украинский депутат Александр Дубинский.Адвокат Ростислав Кравец также обращает внимание, что люди с вышеперечисленными заболеваниями зачастую нуждаются в приеме определенных лекарств или специализированной медицинской помощи, которую в окопах им никто не предоставит. "На практике это означает, что если человек с какими-то заболеваниями из этого списка окажется в местах, где будет затруднен доступ к медпомощи, или он не сможет своевременно принимать соответствующие препараты, то он обречен", - говорит украинский адвокат.В плане военной целесообразности, от большинства военнослужащих с такими заболеваниями особой пользы не будет, но может возникнуть опасность для здоровья или жизни окружающих, не говоря уже об их собственной. Однако если Офис Зеленского и Минобороны Украины действительно стремятся к максимальному сокращению населения страны, то это другой вопрос.

https://ukraina.ru/20230831/1049043854.html

https://ukraina.ru/20230823/1048874515.html

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эксклюзив, украина, мобилизация