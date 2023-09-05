СБУ проводит обыски в квартире исполняющего обязанности мэра Чернигова - 05.09.2023 Украина.ру
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СБУ проводит обыски в квартире исполняющего обязанности мэра Чернигова
СБУ проводит обыски в квартире исполняющего обязанности мэра Чернигова - 05.09.2023 Украина.ру
СБУ проводит обыски в квартире исполняющего обязанности мэра Чернигова
Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова Александр Ломако 5 сентября в своем телеграм-канале заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском к нему в квартиру
2023-09-05T09:14
2023-09-05T09:30
чернигов
мэр
обыски
сбу
новости
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"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города", - сыронизировал Ломако.По его словам, на 8.00 было запланировано совещание по вопросам жизнедеятельности города.Минувшей зимой мэра Чернигова Владислава Атрошенко на год отстранили от должности из-за коррупционных правонарушений. По данным Госбюро расследований, чиновник поручил своему водителю вывезти свою жену за границу, используя для этого служебный автомобиль, для чего из городского бюджета были выделены деньги на бензин. После чего автомобиль использовался супругой градоначальника за границей в личных целях на протяжении трех месяцев.
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чернигов, мэр, обыски, сбу, новости
Чернигов, мэр, обыски, СБУ, Новости

СБУ проводит обыски в квартире исполняющего обязанности мэра Чернигова

09:14 05.09.2023 (обновлено: 09:30 05.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова Александр Ломако 5 сентября в своем телеграм-канале заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском к нему в квартиру
"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города", - сыронизировал Ломако.
По его словам, на 8.00 было запланировано совещание по вопросам жизнедеятельности города.
"Уважаемые коллеги, совещания не будет - сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", - добавил Ломако.
Минувшей зимой мэра Чернигова Владислава Атрошенко на год отстранили от должности из-за коррупционных правонарушений.
По данным Госбюро расследований, чиновник поручил своему водителю вывезти свою жену за границу, используя для этого служебный автомобиль, для чего из городского бюджета были выделены деньги на бензин. После чего автомобиль использовался супругой градоначальника за границей в личных целях на протяжении трех месяцев.
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