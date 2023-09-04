https://ukraina.ru/20230904/1049158767.html

Причины провала ВСУ, кому выгодна война США с Россией. О чём говорили эксперты 4 сентября

Причины провала ВСУ, кому выгодна война США с Россией. О чём говорили эксперты 4 сентября - 04.09.2023 Украина.ру

Причины провала ВСУ, кому выгодна война США с Россией. О чём говорили эксперты 4 сентября

Украина.ру, 04.09.2023

2023-09-04T17:38

2023-09-04T17:38

2023-09-04T17:38

эксклюзив

алексей зубец

украина

зима

владимир зеленский

война

мобилизация

сша

россия

джо байден

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Новая тактика ВСУ и старые проблемыСейчас западные кураторы Украины требуют, чтобы ВСУ перестали раздергивать резервы по разным направлениям и сосредоточили все наличные силы в один мощный ударный кулак для продвижения на Токмак.Но это настолько очевидный план, что его обсуждали десяток раз, говорит военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, Украина действительно забросила наступательные действия в районе Артемовска и Времевского выступа. Там они только изображают активность. Зато около 10 мотострелковых и танковых бригад сосредоточены на Ореховском выступе. Там есть небольшое вклинение в нашу оборону."Все эти силы сейчас пытаются прорваться через Работино (до конца его так и не взяли) и через Вербовое (к нему украинские войска подошли на расстояние в 1-2 километра).Противник ударом в лоб пытается прорвать нашу оборону в Запорожской области и взять Токмак. Токмак – это серьезный логистический центр. Через него идут железная дорога Ростов-Донецк-Волноваха-Крым, а также шоссе через Работино и рокада параллельно нашей линии фронта в Запорожской области.Не думаю, что ВСУ удастся этот замысел. На западных спутниковых снимках видно, что Токмак превращен в город-крепость. Плюс, до подхода к Токмаку противнику придется прорвать три наших укрепленных линии обороны между Работино и Токмаком", – сообщил Анпилогов.Командование ВСУ, продолжил эксперт, намерено организовать серьезное вклинение в нашу оборону, которое должно задержать наше контрнаступление.В то же время Анпилогов призывает помнить об опыте Изварино, Иловайска и Дебальцево, Если такое вклинение не обеспечено перевесом в живой силе и серьезными инженерными сооружениями, то те силы, которые находятся на острие атаки, могут попасть в ловушку.Наступающей стороне из-за отсутствия резервов не хватает сил на защиту флангов, а это может привести к ее разгрому."Напомню, когда ВС РФ бились за Артемовск, они не начинали штурм города до тех пор, пока не охватили его со всех сторон и не обезопасили фланги. Но там была плотная застройка.А на Запорожье ВСУ останутся на открытой местности. У них в качестве укрытия будет несколько разрушенных сел.Поэтому я скептически отношусь к тому, что оперативный план приведет к выигрышному положению для Украины даже в случае его полной реализации", – заявил военный эксперт.Война США с Россией – лишь бы не допустить Трампа до властиТелеведущий Такер Карлсон, уволенный несколько месяцев назад с телеканала Fox News, заявил о неизбежности прямого "горячего" столкновения США и России уже в следующем году.По его словам, администрация Байдена готова воевать с Россией, лишь бы не проиграть Трампу.Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев называет заявление Карлсона утечкой информации из высших эшелонов американской политической власти.Васильев считает, что Такер Карлсон играет такую же роль, как Сеймур Херш. Очевидно, Хершу сбрасывают информацию по линии американской разведки высокопоставленные сотрудники этой разведки, которые не согласны с политикой администрации Байдена.Они считают необходимым информировать американскую общественность о разброде и шатании, которые есть в политическом руководстве США."Сейчас верхи Демократической партии очень озабочены перспективами президентских выборов 2024 года. Кризис, который там есть, является множественным.Есть опасения, что Байден не выдержит напряжения этой президентской гонки, которая будет накладывать большую физическую и эмоциональную нагрузку на всех без исключения кандидатов.Как считают американские политтехнологи, выдвижение Трампа как единого кандидата от Республиканской партии предрешено. У демократов альтернативы Байдену нет", – рассказал Васильев.В этих условиях, поясняет он, обдумывается идея, которую отрабатывают уже лет 10, – ввести в США чрезвычайное положение. И в рамках это чрезвычайного положения отменить выборы или перенести на неопределённый срок, но сохранить всю полноту исполнительной власти в руках демократов.Но встает вопрос об основаниях, которые могут Америку подвинуть к этому состоянию. Перерастание украинского конфликта в мировой и рассматривается политтехнологами Демпартии, которые определяют ее политику как угроза ядерной войны. То есть повторение Кубинского кризиса 1962 года.В этих условиях Байден сможет, не выходя из бункера, заявить, что США в опасности и объявит военное положение.В целом же Васильев уверен, что вероятность военного конфликта США и России – очень высока."Американские подходы базируются на том, что российское общество и высшее политическое руководство не монолитны. И если сегодня поставить вопрос ребром, что еще немного и США начинают воевать с Россией, то это может вызвать в руководстве РФ раскол, и силы, которые выступают за капитуляцию, могут взять вверх.Это и есть повторение ситуации Карибского кризиса, то есть они могут полагать, что их план сработает и Россия развалится, но вдруг выяснится, что они просчитались, и тогда возникнет ситуация, когда этот конфликт в той или иной форме может состояться."Если дойдет до военного конфликта, США будут играть союзниками как пешками.Американская общественность не поймет, если США пошлют свою 82-ю воздушно-десантную дивизию, а остальные войска НАТО, немецкие, польские, других членов НАТО, останутся в казармах. Этого в Америке не поймут.Конфликт может начаться как локальный, то есть постепенное вовлечение какой-либо страны НАТО, чтобы поставить вопрос о пятой статье устава Альянса", – отметил эксперт.Зима-2024 – критическая для УкраиныРоссийские войска выйдут к административным границам новых регионов к 2024 году – после того, как Украина переживет зиму, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Зиму она переживет плохо. В стране назревают внутренние противоречия из-за желания киевского режима провести тотальную мобилизацию, призвав в армию ограниченно годных и экстрадировав уехавших в Европу мужчин, поясняет Зубец."Мы можем выйти к административным границам новых территорий. Само по себе это не приведет к коллапсу Украины.Риторика такова, что Зеленский собирается воевать дальше. Захотят ли этого украинцы? Вопрос.Для США замораживание конфликта очень важно в связи с предстоящими выборами. Захочет ли Россия идти на заморозку – сомневаюсь.В любом случае ситуация складывается в пользу России из-за нарастающих противоречий и внутри Украины, и среди ее союзников. Во что эти противоречия выльются – узнаем в течение ближайших месяцев", – сказал эксперт.

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https://ukraina.ru/20230902/1049097274.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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