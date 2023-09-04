Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев - 04.09.2023 Украина.ру
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Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев
Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев - 04.09.2023 Украина.ру
Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев
Власти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадиторать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
2023-09-04T13:14
2023-09-04T13:30
польша
экстрадиция
украинцы
беженцы
мигранты
всу
эксклюзив
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В статье отмечается, что с февраля 2022 года по настоящее время в Польшу въехали около 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие полтора года вернулись около 2,8 миллионов. Это значит, что в стране могут находиться как минимум 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.Чтобы доставить таких людей в страну, уточнили журналисты Rzeczpospolita, Украине придется выдать международный ордер на арест каждого из них. Правда и в этом случае судьба беглеца не будет стопроцентно предопределена: нужно ли экстрадировать конкретного мигранта, решит польский суд.В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получит повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.Дело в том, что за первые два месяца неудачного контрнаступления потери ВСУ по самым скромным подсчетам составили 43 тысячи человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что на прошлой неделе сразу три государства - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.
https://ukraina.ru/20230831/1049057415.html
https://ukraina.ru/20230901/1049084617.html
https://ukraina.ru/20230903/1049122639.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, экстрадиция, украинцы, беженцы, мигранты, всу, эксклюзив
Польша, экстрадиция, украинцы, беженцы, мигранты, ВСУ, Эксклюзив

Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев

13:14 04.09.2023 (обновлено: 13:30 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Власти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадиторать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
В статье отмечается, что с февраля 2022 года по настоящее время в Польшу въехали около 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие полтора года вернулись около 2,8 миллионов. Это значит, что в стране могут находиться как минимум 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.
"Это важная цифра для Украины, потому что этих людей можно было бы мобилизовать и пополнить ряды наших вооруженных сил, тем самым укрепив нашу оборону и безопасность", - заявил член Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Федор Вениславский.
Чтобы доставить таких людей в страну, уточнили журналисты Rzeczpospolita, Украине придется выдать международный ордер на арест каждого из них. Правда и в этом случае судьба беглеца не будет стопроцентно предопределена: нужно ли экстрадировать конкретного мигранта, решит польский суд.
В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получит повестки.
Владимир Зеленский
31 августа, 10:12
Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службеСовет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Такое заявление в своем очередном обращении к нации в ночь на 31 августа сделал Владимир Зеленский
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 10:39
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУИздание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки
Дело в том, что за первые два месяца неудачного контрнаступления потери ВСУ по самым скромным подсчетам составили 43 тысячи человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что на прошлой неделе сразу три государства - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.
Введение безвизового режима Украины с ЕС - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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