https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html

Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев

Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев - 04.09.2023 Украина.ру

Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев

Власти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадиторать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita

2023-09-04T13:14

2023-09-04T13:14

2023-09-04T13:30

польша

экстрадиция

украинцы

беженцы

мигранты

всу

эксклюзив

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В статье отмечается, что с февраля 2022 года по настоящее время в Польшу въехали около 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие полтора года вернулись около 2,8 миллионов. Это значит, что в стране могут находиться как минимум 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.Чтобы доставить таких людей в страну, уточнили журналисты Rzeczpospolita, Украине придется выдать международный ордер на арест каждого из них. Правда и в этом случае судьба беглеца не будет стопроцентно предопределена: нужно ли экстрадировать конкретного мигранта, решит польский суд.В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получит повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.Дело в том, что за первые два месяца неудачного контрнаступления потери ВСУ по самым скромным подсчетам составили 43 тысячи человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что на прошлой неделе сразу три государства - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.

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https://ukraina.ru/20230901/1049090302.html

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Марина Полякова

Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

польша, экстрадиция, украинцы, беженцы, мигранты, всу, эксклюзив