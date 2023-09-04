Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев
13:14 04.09.2023 (обновлено: 13:30 04.09.2023)
Власти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадиторать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
В статье отмечается, что с февраля 2022 года по настоящее время в Польшу въехали около 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие полтора года вернулись около 2,8 миллионов. Это значит, что в стране могут находиться как минимум 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.
"Это важная цифра для Украины, потому что этих людей можно было бы мобилизовать и пополнить ряды наших вооруженных сил, тем самым укрепив нашу оборону и безопасность", - заявил член Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Федор Вениславский.
Чтобы доставить таких людей в страну, уточнили журналисты Rzeczpospolita, Украине придется выдать международный ордер на арест каждого из них. Правда и в этом случае судьба беглеца не будет стопроцентно предопределена: нужно ли экстрадировать конкретного мигранта, решит польский суд.
В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получит повестки.
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Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
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Дело в том, что за первые два месяца неудачного контрнаступления потери ВСУ по самым скромным подсчетам составили 43 тысячи человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что на прошлой неделе сразу три государства - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой.
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