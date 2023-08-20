https://ukraina.ru/20230820/1048821911.html

"Сумрачный германский гений" и цена "украинской победы"

"Сумрачный германский гений" и цена "украинской победы" - 20.08.2023 Украина.ру

"Сумрачный германский гений" и цена "украинской победы"

Германия – родина великих сказочников и мрачных сказок. Вильгельм Гауф, Эрнст Теодор Амадей Гофман, братья Якоб и Вильгельм Гримм могут по праву считаться зачинателями жанра ужасов. Большая часть сценариев голливудских ужастиков до сих пор прямо или косвенно апеллирует к их сюжетам.

2023-08-20T21:34

2023-08-20T21:34

2023-08-20T21:36

мнения

эксклюзив

ростислав ищенко

зарубежье

мобилизация

украина

германия

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Пожалуй, только Рудольф Эрих Распе со своим Мюнхгаузеном не грешит особой кровожадностью. Но идею и часть сюжетов Распе позаимствовал в "Правдивой истории" Лукиана. Да к тому же значительная часть событий из жизни Мюнхгаузена развивается в России и на театре русско-турецких войн. Очевидно, уже то, что герой вынужден был жить в России и воевать за неё с турками, воспринималось немцами конца XVIII века как событие достаточно ужасное, не требующее дополнительных художественных домыслов.Die Welt выступила продолжателем дела Распе. Журналисты издания отвергли мрачную традицию Гофмана и братьев Гримм. Они не стали выяснять причины неудачи украинского "наступления", не обременили себя подсчётом потерь ВСУ в живой силе и технике, включая западную. Die Welt взяла быка за рога и сразу обратилась к высокой стратегии.Совершенно в духе "мышки станьте ёжиками, чтобы вас никто не обижал" журналисты издания подсчитали, что для победы над Россией Украине необходимо мобилизовать три миллиона человек. А дальше, вдохновляясь описанными Распе подвигами Мюнхгаузена, совершавшимися примерно в тех же местах, где ныне идут боевые действия, авторы материала, ничтоже сумяшеся, заявили, что Украина легко сможет мобилизовать искомые три миллиона, так как это всего 10% от численности её населения.Заметим, что украинское правительство всё ещё считает, что численность населения Украины составляет 40 миллионов. А ответственные эксперты, в том числе западные и даже американские, насчитывают в стране не более 20 миллионов населения, оговариваясь, что скорее всего людей на Украине осталось гораздо меньше, но их просто невозможно точно подсчитать. Указанные тридцать миллионов на этом фоне выглядят усреднённой цифрой, но для того, чтобы реально оценить украинский мобилизационный потенциал необходимо всё же опираться на точные данные, а не умозрительные расчёты.Более того, даже если принять расчёты авторов Die Welt за непреложную истину, необходимо будет отметить, что предельное численность мобилизованных в 10% от численности населения была определена для армий конца XIX – начала ХХ века. Расчёт делался, исходя из структуры экономики того времени, причём он был справедлив только для большей части европейских стран. Превышение этого показателя гарантировало быстрый крах экономики европейского типа.При этом надо отметить, что в течение ХХ века отмечались случаи мобилизации и большего процента граждан, вплоть до 20-25% от общей численности населения. Это означает, что под знамёна призывались все способные носить оружие граждане мужского пола. Учитывая, что экономика Украины давно и надёжно самоубилась, а финансирование войны ведётся за счёт США и ЕС, Киев теоретически может призвать те самые 20-25%, а с учётом того, что украинская власть активно использует для пополнения ВСУ такой контингент как инвалиды и женщины, планку теоретически возможного можно поднять и до 30 %.С другой стороны, нормальной стране, такой, как, например, Россия, без критического ущерба для экономики, невозможно надолго оторвать от производительного труда не только 10%, но даже 5% населения.На первый взгляд стратеги из Die Welt нашли, хоть и не изящное, но эффективное решение проблемы украинской победы. Воспользоваться тем, что украинцы в тылу всё равно не нужны – только обременяют власть своими проблемами, на решение которых приходится тратить дефицитный ресурс, отправить всех, кто способен самостоятельно передвигаться, на фронт и элементарно завалить ВС РФ трупами. При таком гигантском численном перевесе ВСУ могли бы себе позволить терять двадцать за одного и всё равно наступать (пусть и медленно).России же пришлось бы выбирать между мобилизацией нескольких миллионов и гарантированным экономическим, а за ним и социальным кризисом и попыткой малыми силами удержать и перемолоть украинскую человеческую волну, что труднодостижимо.Но сказки тем и отличаются от реальности, что они не учитывают массу важных нюансов, которые не имеют никакого значения для развития сказочного сюжета, но крайне важны в обычной жизни. Вот и сказочники из Die Welt допускают эту традиционную для пишущих в их жанре ошибку.Дело в том, что любые государственные структуры, в том числе армейские, имеют своего рода пропускную способность. В течение определённого количества времени украинские Центры комплектования могут наловить лишь определённое число людей – на большее у них нет ресурса. Сегодня это число колеблется в районе 30 тысяч в месяц. Зеленский уже несколько месяцев требует ловить по 100 тысяч, но пока не выходит.Новым военкомам поставили примерно такую же задачу – поставить в ВСУ до конца осени 200-250 тысяч новых рекрутов. Для них сняты все до сих пор действовавшие неформальные ограничения. Ловить пушечное мясо можно уже и в Киеве (на Западной Украине давно идёт активный лов). Здоровье особой роли не играет – всё равно жить им в окопах недолго, так что можно не морочить себе голову медкомиссиями и белыми билетами (логично было бы последние и вовсе отменить, но на их наличие просто не обращают внимания). Готовятся снять бронь со студентов ВУЗов, за ними и учёные подтянутся.Посмотрим, сможет ли всё это дать результат, но отмечу, что 200-250 тысяч за три осенних месяца, которые требует Зеленский – это всё же по 70-80 тысяч в месяц, то есть ниже даже тех ста тысяч в месяц, которые он требовал летом. Это значит, что пропускная способность украинских Центров комплектования, даже с точки зрения киевских властей, не превышает сто тысяч в месяц, а на деле колеблется где-то в районе 50-70 тысяч в лучшем случае. Но это максимум, когда люди идут сами, не прячутся и не надо тратить огромные силы и средства на их отлов.При таких темпах три миллиона Украина сможет поставить под ружьё за три-пять лет. Но ВСУ теряют людей гораздо более высокими темпами. То есть, армия у Украины кончится раньше, чем удастся мобилизовать три миллиона.Но это ещё не всё. Мобилизованных надо одеть-обуть, хоть как-то вооружить и хоть чему-то обучить. И здесь тоже есть своя "пропускная способность". Мы её можем оценить по годичному опыту (сентябрь 2022 – август 2023 года). В течение этого времени Киев придерживался ныне действующей тактики подготовки резервов. Часть наловленных рекрутов бросалась в бой после "подготовки", длившейся от одной, до трёх недель. Под Бахмутом практиковалась отправка на передовую людей, которые всего два дня, как были пойманы где-то на улице. На четвёртый-пятый день, после отлова многие возвращались домой уже трупами.Ещё часть, примерно четверть от общей массы поставленного в строй пушечного мяса проходила более длительную (2-4 месяца) подготовку на украинских полигонах и в странах НАТО. Задействование возможностей стран НАТО как раз и было призвано расширить возможности подготовки за пределы пропускной способности украинских полигонов. За год Украине удалось подготовить около ста тысяч стратегического резерва (из которого треть была бездумно похоронена под Бахмутом, а 2/3 сейчас пытаются "контрнаступать". То есть, общие (Украины и НАТО) возможности позволяют нормально готовить до 10 тысяч человек в месяц.Даже если они смогут в два раза увеличить пропускную способность центров подготовки, они смогут готовить 200-250 тысяч человек в год. Три миллиона такими темпами придётся готовить в течение 12-15 лет. Про оружие, технику, обмундирование я не говорю. За пятнадцать лет всё это можно найти. Только Украина столько не проживёт. На Западе спорят о том, сколько ей осталось месяцев, а не лет.Не буду развивать тему дальше, поскольку миллионам солдат нужны сотни тысяч сержантов и десятки тысяч офицеров и генералов. А где их взять? И чем кормить, и где поселить, и масса других нерешаемых проблем. Эти проблемы не возникнут только потому, что Украина не сможет даже мобилизовать в относительно короткие сроки не то, что три, но и миллион человек.А так план Die Welt просто великолепен. Действительно, как это никто раньше не догадался мобилизовать три миллиона украинцев, выдать каждому по звездолёту и лазерному бластеру и завоевать галактику.Кстати, на заметку отечественным адептам массовой мобилизации, у нас тоже есть пропускная способность. Так что даже если плюнуть на экономику, три миллиона в год мы под знамёна призвать можем, а вот качественно подготовить нет (на это надо гораздо больше времени). Украинский же опыт говорит о том, что все, кого вы не смогли подготовить, вы не в строй поставили, а бездарно в землю уложили.

https://ukraina.ru/20230820/1048813055.html

https://ukraina.ru/20210908/1032214149.html

https://ukraina.ru/20230817/1048770266.html

https://ukraina.ru/20230820/1048813899.html

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2023

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, эксклюзив, ростислав ищенко, зарубежье, мобилизация, украина, германия