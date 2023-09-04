В Измаиле прогремели взрывы — СМИ - 04.09.2023 Украина.ру
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В Измаиле прогремели взрывы — СМИ
В Измаиле прогремели взрывы — СМИ - 04.09.2023 Украина.ру
В Измаиле прогремели взрывы — СМИ
Взрывы слышали в Измаиле Одесской области, в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает 4 сентября украинское издание "Зеркало недели"
2023-09-04T07:26
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взрывы
измаил
одесская область
новости
украина
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"В Измаиле взрывы", - говорится в материалеСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 2:00 была объявлена воздушная тревога.Также сигнал тревоги в ночь на понедельник звучал в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины. А кроме того, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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взрывы, измаил, одесская область, новости, украина
взрывы, Измаил, Одесская область, Новости, Украина

В Измаиле прогремели взрывы — СМИ

07:26 04.09.2023 (обновлено: 07:29 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взрывы слышали в Измаиле Одесской области, в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает 4 сентября украинское издание "Зеркало недели"
"В Измаиле взрывы", - говорится в материале
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 2:00 была объявлена воздушная тревога.
Также сигнал тревоги в ночь на понедельник звучал в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины. А кроме того, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 07:41
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИВзрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях. Об этом 1 сентября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
 
взрывыИзмаилОдесская областьНовостиУкраина
 
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