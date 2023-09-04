https://ukraina.ru/20230904/1049135672.html
В Измаиле прогремели взрывы — СМИ
В Измаиле прогремели взрывы — СМИ - 04.09.2023 Украина.ру
В Измаиле прогремели взрывы — СМИ
Взрывы слышали в Измаиле Одесской области, в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает 4 сентября украинское издание "Зеркало недели"
2023-09-04T07:26
2023-09-04T07:26
2023-09-04T07:29
взрывы
измаил
одесская область
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9ab4e7d86d083807c0e767a4619e04b.jpg
"В Измаиле взрывы", - говорится в материалеСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 2:00 была объявлена воздушная тревога.Также сигнал тревоги в ночь на понедельник звучал в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины. А кроме того, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230901/1049082589.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f760604615c8b6afb11ded8d22f9045.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрывы, измаил, одесская область, новости, украина
взрывы, Измаил, Одесская область, Новости, Украина
В Измаиле прогремели взрывы — СМИ
07:26 04.09.2023 (обновлено: 07:29 04.09.2023)
Взрывы слышали в Измаиле Одесской области, в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает 4 сентября украинское издание "Зеркало недели"
"В Измаиле взрывы", - говорится в материале
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 2:00 была объявлена воздушная тревога.
Также сигнал тревоги в ночь на понедельник звучал в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины. А кроме того, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.