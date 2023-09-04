https://ukraina.ru/20230904/1049135672.html

В Измаиле прогремели взрывы — СМИ

В Измаиле прогремели взрывы — СМИ - 04.09.2023 Украина.ру

В Измаиле прогремели взрывы — СМИ

Взрывы слышали в Измаиле Одесской области, в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает 4 сентября украинское издание "Зеркало недели"

2023-09-04T07:26

2023-09-04T07:26

2023-09-04T07:29

взрывы

измаил

одесская область

новости

украина

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"В Измаиле взрывы", - говорится в материалеСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 2:00 была объявлена воздушная тревога.Также сигнал тревоги в ночь на понедельник звучал в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины. А кроме того, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230901/1049082589.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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взрывы, измаил, одесская область, новости, украина