Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать - 01.09.2023 Украина.ру
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Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать
Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать - 01.09.2023 Украина.ру
Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать
ВСУ не удаётся взломать оборону Армии России
2023-09-01T15:12
2023-09-01T15:12
новости
сво
потери всу
минобороны рф
южно-донецкое направление
артиллерия
днр
бпла
оса (зенитный ракетный комплекс)
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"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" огнем артиллерии сорвана атака группы пехоты ВСУ в направлении Приютного Запорожской области. Понеся потери, противник отступил", - сообщил 1 сентября офицер пресс-центра российской группировки.Российскими военнослужащими была сорвана ротация ВСУ на боевых позициях в районе Новодаровки Запорожской области. При этом автомобили с противником были уничтожены.Российской реактивной и ствольной артиллерией был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов в районе Константиновки. Также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Урожайном, буксируемая гаубица М-119 в районе Великой Новоселки, пикап с солдатами и расчёт переносного миномета на квадроцикле в районе Совхоза Октябрь (ДНР)."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты в районах Макаровки и севернее Никольского, гаубицы "Мста-Б" в районах Ильинки и Шахтерского,- рассказал офицер пресс-центра российской группировки. - Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожен танк ВСУ в районе Ольговского. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского и Урожайного ДНР".Российские зенитчики из ракетного комплекса "Оса" сбили украинский беспилотник самолётного типа "Валькирия". Целом, отметил офицер, военнослужащие группировки войск "Восток" при выполнении боевых задач проявляют профессионализм и самоотверженность.Так, командир разведвзвода мотострелкового полка группировки старший лейтенант Дмитрий Воронин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Подразделению удалось за короткий срок с помощью оптико-электронных средств разведки определить и передать в штаб координаты расположения нескольких единиц техники ВСУ и мест скопления живой силы. Полученные данные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить все выявленные объекты противника.
https://ukraina.ru/20230901/1049098694.html
https://ukraina.ru/20230901/1049095935.html
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новости, сво, потери всу, минобороны рф, южно-донецкое направление, артиллерия, днр, бпла, оса (зенитный ракетный комплекс)
Новости, СВО, потери ВСУ, Минобороны РФ, Южно-Донецкое направление, артиллерия, ДНР, БПЛА, Оса (зенитный ракетный комплекс)

Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать

15:12 01.09.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP
Читать в
ВСУ не удаётся взломать оборону Армии России
"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" огнем артиллерии сорвана атака группы пехоты ВСУ в направлении Приютного Запорожской области. Понеся потери, противник отступил", - сообщил 1 сентября офицер пресс-центра российской группировки.
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Российскими военнослужащими была сорвана ротация ВСУ на боевых позициях в районе Новодаровки Запорожской области. При этом автомобили с противником были уничтожены.
Российской реактивной и ствольной артиллерией был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов в районе Константиновки. Также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Урожайном, буксируемая гаубица М-119 в районе Великой Новоселки, пикап с солдатами и расчёт переносного миномета на квадроцикле в районе Совхоза Октябрь (ДНР).
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты в районах Макаровки и севернее Никольского, гаубицы "Мста-Б" в районах Ильинки и Шахтерского,- рассказал офицер пресс-центра российской группировки. - Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожен танк ВСУ в районе Ольговского. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского и Урожайного ДНР".
Вчера, 13:51
"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
Российские зенитчики из ракетного комплекса "Оса" сбили украинский беспилотник самолётного типа "Валькирия". Целом, отметил офицер, военнослужащие группировки войск "Восток" при выполнении боевых задач проявляют профессионализм и самоотверженность.
Так, командир разведвзвода мотострелкового полка группировки старший лейтенант Дмитрий Воронин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Подразделению удалось за короткий срок с помощью оптико-электронных средств разведки определить и передать в штаб координаты расположения нескольких единиц техники ВСУ и мест скопления живой силы. Полученные данные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить все выявленные объекты противника.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 03:50
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НовостиСВОпотери ВСУМинобороны РФЮжно-Донецкое направлениеартиллерияДНРБПЛАОса (зенитный ракетный комплекс)
 
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