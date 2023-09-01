https://ukraina.ru/20230901/1049099584.html
Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать
Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать - 01.09.2023 Украина.ру
Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать
ВСУ не удаётся взломать оборону Армии России
2023-09-01T15:12
2023-09-01T15:12
2023-09-01T15:12
новости
сво
потери всу
минобороны рф
южно-донецкое направление
артиллерия
днр
бпла
оса (зенитный ракетный комплекс)
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"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" огнем артиллерии сорвана атака группы пехоты ВСУ в направлении Приютного Запорожской области. Понеся потери, противник отступил", - сообщил 1 сентября офицер пресс-центра российской группировки.Российскими военнослужащими была сорвана ротация ВСУ на боевых позициях в районе Новодаровки Запорожской области. При этом автомобили с противником были уничтожены.Российской реактивной и ствольной артиллерией был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов в районе Константиновки. Также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Урожайном, буксируемая гаубица М-119 в районе Великой Новоселки, пикап с солдатами и расчёт переносного миномета на квадроцикле в районе Совхоза Октябрь (ДНР)."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты в районах Макаровки и севернее Никольского, гаубицы "Мста-Б" в районах Ильинки и Шахтерского,- рассказал офицер пресс-центра российской группировки. - Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожен танк ВСУ в районе Ольговского. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского и Урожайного ДНР".Российские зенитчики из ракетного комплекса "Оса" сбили украинский беспилотник самолётного типа "Валькирия". Целом, отметил офицер, военнослужащие группировки войск "Восток" при выполнении боевых задач проявляют профессионализм и самоотверженность.Так, командир разведвзвода мотострелкового полка группировки старший лейтенант Дмитрий Воронин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Подразделению удалось за короткий срок с помощью оптико-электронных средств разведки определить и передать в штаб координаты расположения нескольких единиц техники ВСУ и мест скопления живой силы. Полученные данные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить все выявленные объекты противника.
https://ukraina.ru/20230901/1049098694.html
https://ukraina.ru/20230901/1049095935.html
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, потери всу, минобороны рф, южно-донецкое направление, артиллерия, днр, бпла, оса (зенитный ракетный комплекс)
Новости, СВО, потери ВСУ, Минобороны РФ, Южно-Донецкое направление, артиллерия, ДНР, БПЛА, Оса (зенитный ракетный комплекс)
Группировка "Восток" вынуждает ВСУ отступать
ВСУ не удаётся взломать оборону Армии России
"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" огнем артиллерии сорвана атака группы пехоты ВСУ в направлении Приютного Запорожской области. Понеся потери, противник отступил", - сообщил 1 сентября офицер пресс-центра российской группировки.
Российскими военнослужащими была сорвана ротация ВСУ на боевых позициях в районе Новодаровки Запорожской области. При этом автомобили с противником были уничтожены.
Российской реактивной и ствольной артиллерией был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов в районе Константиновки. Также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Урожайном, буксируемая гаубица М-119 в районе Великой Новоселки, пикап с солдатами и расчёт переносного миномета на квадроцикле в районе Совхоза Октябрь (ДНР).
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты в районах Макаровки и севернее Никольского, гаубицы "Мста-Б" в районах Ильинки и Шахтерского,- рассказал офицер пресс-центра российской группировки. - Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожен танк ВСУ в районе Ольговского. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского и Урожайного ДНР".
Российские зенитчики из ракетного комплекса "Оса" сбили украинский беспилотник самолётного типа "Валькирия". Целом, отметил офицер, военнослужащие группировки войск "Восток" при выполнении боевых задач проявляют профессионализм и самоотверженность.
Так, командир разведвзвода мотострелкового полка группировки старший лейтенант Дмитрий Воронин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Подразделению удалось за короткий срок с помощью оптико-электронных средств разведки определить и передать в штаб координаты расположения нескольких единиц техники ВСУ и мест скопления живой силы. Полученные данные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить все выявленные объекты противника.