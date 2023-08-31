Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине - 31.08.2023 Украина.ру
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Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине - 31.08.2023 Украина.ру
Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
Премьер-министр Сербии Анна Брнабич рассказала, что страна готова принять больше украинских беженцев
2023-08-31T10:43
2023-08-31T10:43
новости
сербия
украина
гуманитарная помощь
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Сербия направила Украине 14 фур гуманитарной помощи. Об этом 30 августа заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич, которая вместе с послом Украины в Сербии Владимиром Толкачем и представителем ЕС в Сербии Эммануэлем Жиофре посетила место погрузки гуманитарной помощи, приготовленной для отправки на Украину.По словам Брнабич, Сербия готова принять больше украинских беженцев и "больше помогать украинскому народу".Брнабич отметила, что Сербия регулярно отправляет гуманитарный груз на Украину. На этот раз в партии гуманитарной помощи находятся лекарства, выделенные Республиканским фондом медицинского страхования, одеяла, подушки, фильтры для очистки воды и бутилированная вода.“Всего 14 фур гуманитарной помощи направляются на Украину через Румынию", - процитировал телеканал РТС слова премьер-министра Сербии.Брнабич напомнила, что Сербия уже отправила Украине электроэнергетическое оборудование, две современные машины скорой помощи, а через ЮНИСЕФ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сербское государство направило Киеву три миллиона евро финансовой помощи.“Мы организовали летние лагеря для украинских детей в прошлом и в этом году, а также спортивно-реабилитационные лагеря. Как раз работу закончил один из них", - добавила Брнабич.Премьер-министр отметила, что сербское правительство находится в постоянном контакте с посольством Украины в Сербии и пытается как можно быстрее ответить на потребности этой страны в гуманитарной помощи.“Мы готовы принять больше беженцев и вместе с ЕС будем стараться еще больше помочь и поддержать украинский народ в трудное время. Мы надеемся на то, что на Украине и на европейском континенте установится мир", - подчеркнула Анна Брнабич.Владимир Толкач заявил, что народ его страны чрезвычайно уважает то, что Сербия делает для Украины и подчеркнул, что общей целью сербского и украинского народа является жизнь в Евросоюзе.В настоящее время в Сербии находится более 43 000 украинских беженцев. Летом 2022 года президент Страны Александр Вучич посетил один из летних лагерей для украинских детей в городе Вране на юге страны и пообщался с детьми на русском языке.
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новости, сербия, украина, гуманитарная помощь
Новости, Сербия, Украина, гуманитарная помощь

Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине

10:43 31.08.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Сербия в РФ в Москве
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Премьер-министр Сербии Анна Брнабич рассказала, что страна готова принять больше украинских беженцев
Сербия направила Украине 14 фур гуманитарной помощи. Об этом 30 августа заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич, которая вместе с послом Украины в Сербии Владимиром Толкачем и представителем ЕС в Сербии Эммануэлем Жиофре посетила место погрузки гуманитарной помощи, приготовленной для отправки на Украину.
По словам Брнабич, Сербия готова принять больше украинских беженцев и "больше помогать украинскому народу".
Брнабич отметила, что Сербия регулярно отправляет гуманитарный груз на Украину. На этот раз в партии гуманитарной помощи находятся лекарства, выделенные Республиканским фондом медицинского страхования, одеяла, подушки, фильтры для очистки воды и бутилированная вода.
“Всего 14 фур гуманитарной помощи направляются на Украину через Румынию", - процитировал телеканал РТС слова премьер-министра Сербии.
Брнабич напомнила, что Сербия уже отправила Украине электроэнергетическое оборудование, две современные машины скорой помощи, а через ЮНИСЕФ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сербское государство направило Киеву три миллиона евро финансовой помощи.
“Мы организовали летние лагеря для украинских детей в прошлом и в этом году, а также спортивно-реабилитационные лагеря. Как раз работу закончил один из них", - добавила Брнабич.
Премьер-министр отметила, что сербское правительство находится в постоянном контакте с посольством Украины в Сербии и пытается как можно быстрее ответить на потребности этой страны в гуманитарной помощи.
“Мы готовы принять больше беженцев и вместе с ЕС будем стараться еще больше помочь и поддержать украинский народ в трудное время. Мы надеемся на то, что на Украине и на европейском континенте установится мир", - подчеркнула Анна Брнабич.
Владимир Толкач заявил, что народ его страны чрезвычайно уважает то, что Сербия делает для Украины и подчеркнул, что общей целью сербского и украинского народа является жизнь в Евросоюзе.
В настоящее время в Сербии находится более 43 000 украинских беженцев. Летом 2022 года президент Страны Александр Вучич посетил один из летних лагерей для украинских детей в городе Вране на юге страны и пообщался с детьми на русском языке.
Кирилл Вышинский интервью
18 июля, 06:00
Кирилл Вышинский: Люди, которые занимались гуманитарной помощью, на Украине сидят по политическим статьямНа Украине настолько широкое толкование термина "государственная измена", что людей сажают по любому надуманному поводу, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший украинский политзаключённый Кирилл Вышинский
 
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