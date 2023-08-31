https://ukraina.ru/20230831/1049057087.html
Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине - 31.08.2023 Украина.ру
Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
Премьер-министр Сербии Анна Брнабич рассказала, что страна готова принять больше украинских беженцев
2023-08-31T10:43
2023-08-31T10:43
2023-08-31T10:43
новости
сербия
украина
гуманитарная помощь
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Сербия направила Украине 14 фур гуманитарной помощи. Об этом 30 августа заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич, которая вместе с послом Украины в Сербии Владимиром Толкачем и представителем ЕС в Сербии Эммануэлем Жиофре посетила место погрузки гуманитарной помощи, приготовленной для отправки на Украину.По словам Брнабич, Сербия готова принять больше украинских беженцев и "больше помогать украинскому народу".Брнабич отметила, что Сербия регулярно отправляет гуманитарный груз на Украину. На этот раз в партии гуманитарной помощи находятся лекарства, выделенные Республиканским фондом медицинского страхования, одеяла, подушки, фильтры для очистки воды и бутилированная вода.“Всего 14 фур гуманитарной помощи направляются на Украину через Румынию", - процитировал телеканал РТС слова премьер-министра Сербии.Брнабич напомнила, что Сербия уже отправила Украине электроэнергетическое оборудование, две современные машины скорой помощи, а через ЮНИСЕФ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сербское государство направило Киеву три миллиона евро финансовой помощи.“Мы организовали летние лагеря для украинских детей в прошлом и в этом году, а также спортивно-реабилитационные лагеря. Как раз работу закончил один из них", - добавила Брнабич.Премьер-министр отметила, что сербское правительство находится в постоянном контакте с посольством Украины в Сербии и пытается как можно быстрее ответить на потребности этой страны в гуманитарной помощи.“Мы готовы принять больше беженцев и вместе с ЕС будем стараться еще больше помочь и поддержать украинский народ в трудное время. Мы надеемся на то, что на Украине и на европейском континенте установится мир", - подчеркнула Анна Брнабич.Владимир Толкач заявил, что народ его страны чрезвычайно уважает то, что Сербия делает для Украины и подчеркнул, что общей целью сербского и украинского народа является жизнь в Евросоюзе.В настоящее время в Сербии находится более 43 000 украинских беженцев. Летом 2022 года президент Страны Александр Вучич посетил один из летних лагерей для украинских детей в городе Вране на юге страны и пообщался с детьми на русском языке.
https://ukraina.ru/20230718/1048068831.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, украина, гуманитарная помощь
Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
Премьер-министр Сербии Анна Брнабич рассказала, что страна готова принять больше украинских беженцев
Сербия направила Украине 14 фур гуманитарной помощи. Об этом 30 августа заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич, которая вместе с послом Украины в Сербии Владимиром Толкачем и представителем ЕС в Сербии Эммануэлем Жиофре посетила место погрузки гуманитарной помощи, приготовленной для отправки на Украину.
По словам Брнабич, Сербия готова принять больше украинских беженцев и "больше помогать украинскому народу".
Брнабич отметила, что Сербия регулярно отправляет гуманитарный груз на Украину. На этот раз в партии гуманитарной помощи находятся лекарства, выделенные Республиканским фондом медицинского страхования, одеяла, подушки, фильтры для очистки воды и бутилированная вода.
“Всего 14 фур гуманитарной помощи направляются на Украину через Румынию", - процитировал телеканал РТС слова премьер-министра Сербии.
Брнабич напомнила, что Сербия уже отправила Украине электроэнергетическое оборудование, две современные машины скорой помощи, а через ЮНИСЕФ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сербское государство направило Киеву три миллиона евро финансовой помощи.
“Мы организовали летние лагеря для украинских детей в прошлом и в этом году, а также спортивно-реабилитационные лагеря. Как раз работу закончил один из них", - добавила Брнабич.
Премьер-министр отметила, что сербское правительство находится в постоянном контакте с посольством Украины в Сербии и пытается как можно быстрее ответить на потребности этой страны в гуманитарной помощи.
“Мы готовы принять больше беженцев и вместе с ЕС будем стараться еще больше помочь и поддержать украинский народ в трудное время. Мы надеемся на то, что на Украине и на европейском континенте установится мир", - подчеркнула Анна Брнабич.
Владимир Толкач заявил, что народ его страны чрезвычайно уважает то, что Сербия делает для Украины и подчеркнул, что общей целью сербского и украинского народа является жизнь в Евросоюзе.
В настоящее время в Сербии находится более 43 000 украинских беженцев. Летом 2022 года президент Страны Александр Вучич посетил один из летних лагерей для украинских детей в городе Вране на юге страны и пообщался с детьми на русском языке.